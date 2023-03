REALTY ONE GROUP ÉTOURDIT LES PARTICIPANTS AU ONE SUMMIT 2023 AVEC DE GRANDES STARS ET DE PUISSANTS MESSAGES D'ESPOIR

LAS VEGAS, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque de style de vie moderne et motivée, et l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide au monde, a fait vibrer l'Aria Resort & Casino la semaine dernière, éblouissant la foule de près de 3 000 personnes avec des conférenciers de renom, des artistes et des célébrités aux messages d'espoir et d'amour inspirants. Le congrès ONE Summit International 2023, l'événement annuel qui rassemble les professionnels de Realty ONE Group du monde entier, a également célébré le succès de ses professionnels, en dépit d'un marché immobilier difficile, lors d'une réception des meilleurs producteurs, tout en organisant une formation essentielle via son coaching commercial ONE University, leader du secteur.

ONE Summit International 2023 in Las Vegas, NV, Feb. 20-22, 2023

« ONE Summit n'a jamais été censé être un événement immobilier », a déclaré Kuba Jewgieniew , PDG et fondateur de Realty ONE Group. « Il était censé coacher, former et inspirer et réunir notre #ONEFamily pour célébrer les possibilités que nous avons chaque jour d'avoir un impact. »

Au nombre des têtes d'affiche de l'événement figuraient le Dr Eric Thomas (ET, le prédicateur hip-hop), Molly Bloom, Vernice "FlyGirl" Armour, le loup de Wall Street, Jordan Belfort, ainsi que des spectacles du Blue Man Group et d'Artrageous, tous deux de Las Vegas. Shaquille O'Neal, légende de la NBA et entrepreneur, a fait une apparition surprise et a clôturé l'événement de deux jours en tant que DJ Diesel, animant le GALA BLACK & GOLD annuel au Drai's Nightclub.

Realty ONE Group a accueilli des professionnels de l'immobilier venus des quatre coins des États-Unis ainsi qu'un grand nombre d'agents des 11 pays qui ont récemment rejoint le réseau. Les participants ont donné le coup d'envoi du congrès ONE Summit 2023 par la marche annuelle ONE Walk organisée sur la piste de Las Vegas en faveur de la Beverly Carter Foundation . Dear World a diffusé son puissant message : accepter nos histoires personnelles et les utiliser pour nous développer. Les participants ont eu l'occasion de s'encourager au moyen de l'art corporel et d'immortaliser ce moment en photos. Comme à l'accoutumée, Realty ONE Group, par l'intermédiaire de sa branche caritative ONE Cares 501(c), a organisé le déjeuner annuel des femmes, avec la vente de billets, une vente aux enchères silencieuse et un chèque ONE Cares qui ont permis de faire un don de 20 000 dollars à la Fondation Shaquille O'Neal .

L'UNBrokerage, comme on l'appelle dans le secteur, compte désormais plus de 18 000 professionnels de l'immobilier répartis dans plus de 400 bureaux dans 49 États, à Washington D.C., à Porto Rico et maintenant en Bolivie, au Canada, au Costa Rica, en Équateur, en Italie, au Portugal, à Singapour et en Espagne, en plus des Philippines.

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, changeant radicalement le visage de la franchise immobilière avec son modèle d'affaires unique, sa fraîcheur amusante, son infrastructure technologique et son soutien supérieur pour ses professionnels de l'immobilier. La société a rapidement évolué et compte aujourd'hui plus de 18 000 professionnels de l'immobilier répartis dans plus de 400 bureaux dans 49 États américains, Washington D.C., Porto Rico, la Bolivie, le Canada, le Costa Rica, l'Équateur, l'Italie, le Portugal, les Philippines, l'Espagne et Singapour. Realty ONE Group se classe dans le premier pour cent du pays selon REAL Trends et a été reconnu par Entrepreneur Magazine comme la marque immobilière numéro un. Realty ONE Group prend de l'avance en ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.RealtyONEGroup.com.

