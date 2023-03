-Realty ONE Group sorprende a los asistentes de ONE Summit 2023 con grandes estrellas y poderosos mensajes de esperanza

LAS VEGAS, 2 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderno, impulsada por un propósito y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en el mundo, sacudió el Aria Resort & Casino la semana pasada, asombrando a la multitud de casi 3.000 personas con oradores de peso, artistas y celebridades con mensajes inspiradores de esperanza y amor. ONE Summit International 2023, el evento anual que reúne a los profesionales de Realty ONE Group de todo el mundo, también celebró el éxito de sus profesionales, a pesar de un mercado inmobiliario difícil, en una recepción Top Producer, al tiempo que organizó una formación crítica a través de su coaching empresarial líder en la industria ONE University.

"ONE Summit nunca pretendió ser un evento inmobiliario", dijo Kuba Jewgieniew , consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "Se trataba de entrenar, formar e inspirar y de reunir a nuestra #ONEFamily para celebrar las oportunidades que tenemos cada día para dejar huella".

Entre los cabezas de cartel del evento se encontraban el Dr. Eric Thomas (ET, el predicador del hip hop), Molly Bloom, Vernice "FlyGirl" Armour, el Lobo de Wall Street, Jordan Belfort, y las actuaciones de Blue Man Group y Artrageous de Las Vegas. El evento contó con la aparición sorpresa de la leyenda de la NBA y empresario Shaquille O'Neal, que también clausuró el evento de dos días como DJ Diesel, pinchando en la gala anual BLACK & GOLD en el club nocturno Drai's.

Realty ONE Group dio la bienvenida a profesionales inmobiliarios de todo EE.UU. y a una multitud de agentes de los 11 países que se han unido recientemente a la red. Los asistentes dieron el pistoletazo de salida a ONE Summit 2023 con la marcha anual ONE Walk por el Strip de Las Vegas a beneficio de la Beverly Carter Foundation . Dear World compartió su poderoso mensaje de abrazar nuestras historias personales y utilizarlas para prosperar, dando a los asistentes la oportunidad de animarse a sí mismos a través del arte corporal y capturar el momento en fotografías. Como es habitual, Realty ONE Group, a través de su rama benéfica ONE Cares 501(c), organizó el almuerzo anual de mujeres, con venta de entradas, una subasta silenciosa y un cheque de ONE Cares, todo lo cual contribuyó a una donación de 20.000 dólares a The Shaquille O'Neal Foundation .

UNBrokerage, como se la conoce en la industria, cuenta con más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 49 estados, Washington D.C., Puerto Rico y ahora los países de Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Italia, Portugal, Singapur y España, además de Filipinas.

Fundado en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria, cambiando radicalmente la cara de la franquicia inmobiliaria con su modelo de negocio único, divertido coolture, infraestructura tecnológica y apoyo superior para sus profesionales de bienes inmuebles. La empresa ha evolucionado rápidamente hasta contar con más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas repartidas por 49 estados de EE.UU., Washington D.C., Puerto Rico, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Italia, Portugal, Filipinas, España y Singapur. Según REAL Trends, Realty ONE Group se encuentra entre el uno por ciento más alto del país y ha sido reconocida por Entrepreneur Magazine como la marca inmobiliaria número UNO. Realty ONE Group avanza a pasos agigantados, abriendo puertas no sólo a sus clientes, sino también a los profesionales inmobiliarios y a los propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

