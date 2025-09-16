Realty One Group llega a la Ciudad de México

El UNBrokerage busca abrir sucursales dinámicas en todo México con socios comerciales influyentes y de buena reputación en múltiples regiones

LAGUNA NIGUEL, California, 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderno e impulsado por un propósito y uno de los franquiciadores de bienes raíces de más rápido crecimiento en el mundo, ha encontrado un socio ambicioso y de gran reputación para los derechos de franquicia del Centro/Sur de la Ciudad de México, lo que posicionará aún más a México como UNO de sus nuevos países poderosos a medida que el popular franquiciador se expande alrededor del mundo.

Salvador Zamudio es un empresario experimentado y un profesional de alto perfil en América Latina que se ha ganado una reputación por su ambición por lo no tradicional y excepcional y por su pasión por las oportunidades de negocios progresistas.

"Nuestra conexión con Salvador fue inmediata gracias a su talento, ambición, experiencia y su firme deseo de impulsar el sector inmobiliario en la Ciudad de México", afirmó Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group International. "Su compromiso demostrado con los valores de nuestra Familia ONE, sumado a su profundo conocimiento del mercado inmobiliario mexicano, impulsará nuestro crecimiento en una región verdaderamente dinámica y llena de oportunidades".

La carrera empresarial de Zamudio comenzó en la secundaria, vendiendo perfumes y cosméticos importados, y luego se expandió rápidamente al derecho, la consultoría corporativa y la financiación de proyectos en toda Latinoamérica. Actualmente, se centra en el sector inmobiliario residencial de lujo, otro claro atractivo para la popular marca ONE LUXE de Realty ONE Group, a la vez que trabaja para expandir las redes de suministro entre Estados Unidos y Latinoamérica.

"Vi en Realty ONE Group una excelente oportunidad para traer una marca dinámica y moderna, y una nueva y emocionante COOLTURE (cool + culture) a la Ciudad de México", destacó Zamudio. "También es una oportunidad para que los profesionales del sector inmobiliario inicien carreras brillantes y estoy deseando que se unan a nosotros".

Zamudio se une a otros propietarios de franquicias maestras de Realty ONE Group en México que están abriendo nuevas oficinas en todo Baja Pacífico y el norte de México y en toda la Península de Yucatán.

Realty ONE Group fue nombrada la marca inmobiliaria número 1 por cuarto año consecutivo en la prestigiosa lista Franchise 500® 2025 de Entrepreneur. La marca ahora cuenta con más de 450 oficinas y más de 20.000 profesionales inmobiliarios en 49 estados de Estados Unidos y 27 países y territorios.

Aprenda más en www.OwnAOne.com o www.join.realtyonegroup.com.

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas inmobiliarias de estilo de vida modernas y con un propósito de más rápido crecimiento, cuyo propósito es abrir puertas en todo el mundo: UNA casa, UN sueño, UNA vida a la vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en 27 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, corredurías de servicio completo, COOLTURE dinámico, coaching empresarial de primera calidad a través de ONE University, soporte excepcional y su tecnología patentada, zONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa avanzando, abriendo puertas no solo a sus clientes, sino también a profesionales inmobiliarios y franquiciados. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

