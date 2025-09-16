Realty One Group llega a la Ciudad de México

News provided by

Realty ONE Group

Sep 16, 2025, 10:13 ET

El UNBrokerage busca abrir sucursales dinámicas en todo México con socios comerciales influyentes y de buena reputación en múltiples regiones

LAGUNA NIGUEL, California, 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderno e impulsado por un propósito y uno de los franquiciadores de bienes raíces de más rápido crecimiento en el mundo, ha encontrado un socio ambicioso y de gran reputación para los derechos de franquicia del Centro/Sur de la Ciudad de México, lo que posicionará aún más a México como UNO de sus nuevos países poderosos a medida que el popular franquiciador se expande alrededor del mundo.

Salvador Zamudio es un empresario experimentado y un profesional de alto perfil en América Latina que se ha ganado una reputación por su ambición por lo no tradicional y excepcional y por su pasión por las oportunidades de negocios progresistas.

"Nuestra conexión con Salvador fue inmediata gracias a su talento, ambición, experiencia y su firme deseo de impulsar el sector inmobiliario en la Ciudad de México", afirmó Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group International. "Su compromiso demostrado con los valores de nuestra Familia ONE, sumado a su profundo conocimiento del mercado inmobiliario mexicano, impulsará nuestro crecimiento en una región verdaderamente dinámica y llena de oportunidades".

La carrera empresarial de Zamudio comenzó en la secundaria, vendiendo perfumes y cosméticos importados, y luego se expandió rápidamente al derecho, la consultoría corporativa y la financiación de proyectos en toda Latinoamérica. Actualmente, se centra en el sector inmobiliario residencial de lujo, otro claro atractivo para la popular marca ONE LUXE de Realty ONE Group, a la vez que trabaja para expandir las redes de suministro entre Estados Unidos y Latinoamérica.

"Vi en Realty ONE Group una excelente oportunidad para traer una marca dinámica y moderna, y una nueva y emocionante COOLTURE (cool + culture) a la Ciudad de México", destacó Zamudio. "También es una oportunidad para que los profesionales del sector inmobiliario inicien carreras brillantes y estoy deseando que se unan a nosotros".

Zamudio se une a otros propietarios de franquicias maestras de Realty ONE Group en México que están abriendo nuevas oficinas en todo Baja Pacífico y el norte de México y en toda la Península de Yucatán.

Realty ONE Group fue nombrada la marca inmobiliaria número 1 por cuarto año consecutivo en la prestigiosa lista Franchise 500® 2025 de Entrepreneur. La marca ahora cuenta con más de 450 oficinas y más de 20.000 profesionales inmobiliarios en 49 estados de Estados Unidos y 27 países y territorios.

Aprenda más en www.OwnAOne.com o www.join.realtyonegroup.com.

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas inmobiliarias de estilo de vida modernas y con un propósito de más rápido crecimiento, cuyo propósito es abrir puertas en todo el mundo: UNA casa, UN sueño, UNA vida a la vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en 27 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, corredurías de servicio completo, COOLTURE dinámico, coaching empresarial de primera calidad a través de ONE University, soporte excepcional y su tecnología patentada, zONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa avanzando, abriendo puertas no solo a sus clientes, sino también a profesionales inmobiliarios y franquiciados. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

REALTY ONE GROUP ZIEHT IN MEXIKO STADT EIN

REALTY ONE GROUP ZIEHT IN MEXIKO STADT EIN

Realty ONE Group International, eine moderne, zielgerichtete Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Immobilien-Franchisegeber der...
REALTY ONE GROUP S'IMPLANTE DANS LA VILLE DE MEXICO

REALTY ONE GROUP S'IMPLANTE DANS LA VILLE DE MEXICO

Realty ONE Group International, une marque de style de vie moderne, axée sur l'objectif et l'un des franchiseurs immobiliers à la croissance la plus...
More Releases From This Source

Explore

Construction & Building

Construction & Building

Real Estate

Real Estate

Corporate Expansion

Corporate Expansion

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics