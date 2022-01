REALTY ONE GROUP S'IMPLANTE EN ÉQUATEUR

LAS VEGAS, 12 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque de style de vie moderne axée sur les objectifs et UN des franchiseurs à connaître la croissance la plus rapide au monde, a vendu ses droits de franchise en Équateur, ce qui permettra à la populaire entreprise adoptant la « COOLTURE » de saisir un plus grand nombre d'opportunités et de recruter des professionnels du secteur immobilier dans l'ensemble de l'Amérique du Sud.

La nouvelle propriétaire, Wendy Franco, est une entrepreneuse chevronnée qui compte plus de 26 ans d'expérience dans le secteur bancaire et dans l'industrie du transport aérien, doublée d'une professionnelle du secteur immobilier prospère. Plus important encore, elle a le profil idéal pour Realty ONE Group, car elle souhaite ardemment redonner aux gens et au pays qu'elle et sa famille aiment.

« Nous continuons de "peindre le globe en or" de la bonne façon grâce à des partenaires ambitieux comme Wendy, qui défendront nos valeurs fondamentales et notre COOLTURE, qui sont le cœur et l'âme de notre organisation dynamique, a déclaré Kuba Jewgieniew , PDG et fondateur de Realty ONE Group. Bien que de nombreuses occasions de croître rapidement se présentent à nous, nous conservons une stratégie d'expansion rigoureuse qui assure le succès à long terme de nos partenaires et de notre entreprise. »

Mme Franco a rencontré des représentants de Realty ONE Group pour la première fois lors d'un congrès de la National Association of REALTORS(R), mais elle a instantanément su que la marque et la vision extraordinaires de l'entreprise convenaient parfaitement à l'Équateur.

« Je crois qu'il ne faut pas juste vivre pour vivre, mais vivre pour transformer des vies en sachant que tout est possible, a-t-elle affirmé. Notre but est de transformer les dons que la vie nous offre en occasions extraordinaires de réaliser les rêves d'autrui. »

UNBrokerage, comme on l'appelle dans le secteur, compte aujourd'hui plus de 17 000 professionnels de l'immobilier au sein de plus de 400 bureaux répartis dans 45 états, à Washington D.C. et au Canada et va ouvrir de nouveaux bureaux à Singapour, en Espagne et au Costa Rica, en plus du territoire américain de Porto Rico.

Pour en savoir plus, consultez le site www.OwnAOne.com .

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un disrupteur de l'industrie, changeant radicalement le visage de la franchise immobilière avec son modèle d'affaires unique, sa « coolture » amusante, son infrastructure technologique et son soutien supérieur pour ses professionnels de l'immobilier. La société a rapidement évolué pour inclure plus de 17 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C., à Porto Rico, au Canada, en Espagne, à Singapour et au Costa Rica. Realty ONE Group se classe dans le premier pour cent du pays selon REAL Trends, a été reconnu par le magazine Entrepreneur comme l'une des 5 meilleures franchises immobilières et a figuré sur la liste Inc. 500 des entreprises à la croissance la plus rapide pendant sept années consécutives. Realty ONE Group va de l'avant et ouvre des portes, non seulement pour ses clients, mais aussi pour les professionnels de l'immobilier et les propriétaires de franchise. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.RealtyONEGroup.com .

