Realty ONE Group s'implante en Espagne

Le pays est une porte d'entrée stratégique pour l'expansion européenne de Realty ONE Group International

LAS VEGAS, 10 juin 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque de style de vie moderne et motivée et UN des franchiseurs du secteur immobilier à connaître la croissance la plus rapide aujourd'hui, a vendu les droits d'accès à l'enseigne à un nouveau propriétaire en Espagne qui cherche à apporter la « COOLTURE » dynamique, la marque, le coaching et le modèle d'affaires unique de la société à ce pays en plein essor.

Istvan Pasku, un homme d'affaires reconnu dans de nombreux pays qui réussit en tant que marketeur, entrepreneur et franchiseur, a acquis les droits d'accès à l'enseigne en Espagne. Realty ONE Group s'est entretenu avec des partenaires tel que Pasku pendant près de deux ans dans le cadre de l'approche méthodique de la société en matière de croissance mondiale.

« Nous n'aurions pas pu trouver un partenaire meilleur et plus compétent qu'Istvan pour nous ouvrir les portes de ce magnifique pays », a déclaré Kuba Jewgieniew , PDG et fondateur de Realty ONE Group. « Istvan a soif de réussite, c'est un père de famille aimant, et il a la passion d'aider les autres à atteindre leurs objectifs comme lui a pu le faire. »

En tant qu'entrepreneur en série, Pasku est devenu un spécialiste du marketing et a lancé avec succès plusieurs entreprises internationales. Après avoir lui-même réalisé un certain nombre de transactions immobilières, Pasku considère cette opportunité comme un moyen d'apporter une nouvelle manière, plus moderne et plus excitante, de gérer l'immobilier en Espagne.

« Nous sommes très heureux de donner aux professionnels de l'immobilier la possibilité de réaliser leurs rêves », a déclaré Istvan Pasku. « Nous sommes certains que notre succès est leur succès et nous sommes prêts à soutenir chaque membre de Realty ONE Group Spain dans la poursuite de ses rêves. »

Realty ONE Group International a fortement investi dans son infrastructure afin de fournir un service et un soutien extraordinaires aux propriétaires de franchise actuels et futurs, en faisant évoluer tous les aspects de son activité pour se préparer à soutenir 100 000 professionnels de l'immobilier dans le monde. Cela inclut zONE, notre plateforme technologique exclusive, ainsi que ONE University, nos programmes de coaching structurés exclusifs, ONE Support, notre système d'assistance centralisé efficace, ainsi que le marketing, l'image de marque, les ventes et plus encore.

UNBrokerage, comme on le surnomme dans le secteur, compte plus de 16 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 300 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C. et au Canada, et vient tout juste d'annoncer la vente de droits d'accès à l'enseigne à Singapour.

Pour en savoir plus, consultez le site www.OwnAOne.com .

À propos de Realty ONE Group

Fondée en 2005, Realty ONE Group est venue perturber le secteur en transformant radicalement le visage de la franchise immobilière grâce à son modèle d'affaires unique, à sa « COOLTURE » amusante, à son infrastructure technologique et au soutien exceptionnel offert à ses professionnels de l'immobilier. L'évolution rapide de l'entreprise lui permet aujourd'hui de compter plus de 16 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 300 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C. et au Canada. Realty ONE Group se classe dans le meilleur 1 pour cent du pays selon REAL Trends, a été reconnue par le magazine Entrepreneur comme une des 5 meilleures franchises immobilières et a figuré sur la liste des entreprises à la croissance la plus rapide du Inc. 500 pendant sept années consécutives. Realty ONE Group progresse et ouvre des portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.RealtyONEGroup.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

Related Links

http://www.RealtyONEGroup.com



SOURCE Realty ONE Group