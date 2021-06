Realty ONE Group iniciará operaciones en España

LAS VEGAS, 9 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderno y orientada a objetivos específicos, así como una de las franquicias de más rápido crecimiento de la actualidad, ha vendido los derechos de franquicia a un nuevo propietario en España que busca llevar a este próspero país la COOLTURA dinámica, la marca, el coaching y el modelo de negocio único de la empresa.

Istvan Pasku, un empresario reconocido en varios países con un récord de éxito como profesional del marketing, emprendedor y franquiciante, ha adquirido los derechos de franquicia en España. Realty ONE Group ha mantenido conversaciones con socios como Pasku durante casi dos años como parte del enfoque disciplinado de la empresa para el crecimiento global.

"No podríamos haber encontrado un socio mejor y con más experiencia que Istvan para iniciar operaciones en este hermoso país", afirmó Kuba Jewgieniew, director ejecutivo y fundador de Realty ONE Group. "Istvan está deseoso de alcanzar el éxito, es un amoroso hombre de familia, y le apasiona ayudar a los demás a alcanzar sus objetivos tal como él pudo hacerlo".

Como emprendedor serial, Pasku se ha convertido en un profesional del marketing eficiente y ha puesto en marcha varios negocios internacionales exitosos. Después de encargarse él mismo de una serie de operaciones inmobiliarias, Pasku ve la oportunidad de llevar a España una forma nueva, más moderna y emocionante de hacer negocios inmobiliarios.

"Nos encanta poder ayudar a los profesionales inmobiliarios a alcanzar sus sueños", afirmó Istvan Pasku. "Creemos sinceramente que nuestro éxito es su éxito y estamos dispuestos a apoyar a todos los miembros de Realty ONE Group España para que vayan tras sus sueños".

Realty ONE Group International ha invertido fuertemente en su infraestructura para ofrecer un servicio y apoyo extraordinarios a los propietarios de franquicias actuales y futuros, desarrollando todos los aspectos de su negocio, preparándose para apoyar a 100 mil profesionales inmobiliarios de todo el mundo. Esto incluye zONE, nuestra plataforma tecnológica patentada, así como ONE University, nuestros programas de coaching estructurado patentados, ONE Support, nuestro sistema de apoyo centralizado eficaz y eficiente, además de marketing, marca, ventas, entre otros.

UNBrokerage, como se le conoce en la industria, cuenta con más de 16.000 profesionales inmobiliarios en más de 300 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá, y acaba de anunciar que vendió los derechos de franquicia a Singapur.

Encontrará más información en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es una compañía que ha revolucionado la industria al cambiar radicalmente el semblante de las franquicias inmobiliarias mediante su singular modelo de negocio, su divertida coolture, su infraestructura tecnológica y el sólido apoyo que brinda a sus profesionales inmobiliarios. La compañía ha evolucionado rápidamente y ya suma más de 16.000 profesionales inmobiliarios en más de 300 oficinas en 45 estados de los Estados Unidos, Washington D.C. y Canadá. Realty ONE Group se sitúa dentro del 1 por ciento superior a nivel país según REAL Trends, ha sido reconocida por la revista Entrepreneur como una de las 5 franquicias inmobiliarias más importantes y ha sido incluida en la lista Inc. 500 de las empresas de más rápido crecimiento por siete años consecutivos. Realty ONE Group está creciendo y abriendo puertas no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

