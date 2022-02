REALTY ONE GROUP S'IMPLANTE EN ITALIE

Le concept « d'UNBrokerage » continue de peindre le globe d'or, en ouvrant dans sept nouveaux pays et territoires en moins d'un an

LAS VEGAS, 17 février 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque lifestyle moderne et motivée, et l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide aujourd'hui, a de nouveaux partenaires ambitieux et très expérimentés en Italie, qui savent que le pays européen adoptera rapidement l'esprit COOLTURE (cool + culture) de la société et son business model florissant.

Lorenzo Bianchi et Marco Titti, partenaires immobiliers depuis plus de 15 ans dans une agence de courtage internationale, ont été immédiatement séduits par la vision de Realty ONE Group, par son courage de se défaire des conventions et par les valeurs fondamentales de l'entreprise, à savoir que tout le monde compte et que tout le monde a une voix.

« Ma famille et moi avons créé de merveilleux souvenirs en visitant ce magnifique pays, en apprenant à connaître ses habitants accueillants et gentils », a déclaré Kuba Jewgieniew, PDG et fondateur de Realty ONE Group. « Nous savions que l'Italie serait la prochaine étape de notre plan d'expansion stratégique et que Lorenzo et Marco sont des partenaires fantastiques. »

Amis de toujours, L. Bianchi et M. Titti sont devenus un duo complémentaire puissant en Italie et ont développé une entreprise florissante. Ils attribuent une grande partie de leur réussite aux valeurs qu'ils partagent, au temps qu'ils consacrent à se retrouver en famille ou à jouer au football et au lien profond qui les unit.

« Nous sommes enthousiastes et très fiers de faire venir en Italie cette marque internationale moderne et hyper-technologique, avec son modèle éprouvé de commission à 100 % », a déclaré L. Bianchi

« Notre objectif est de changer la vie des professionnels de l'immobilier en partageant notre COOLTURE unique, en leur donnant une voix au sein de notre entreprise et en les aidant à réussir plus rapidement », a déclaré M. Titti.

Realty ONE Group International a fortement investi dans son infrastructure afin de fournir un service et un soutien extraordinaires aux propriétaires de franchise actuels et futurs, en faisant évoluer tous les aspects de son activité pour se préparer à soutenir 100 000 professionnels de l'immobilier dans le monde. Cela inclut zONE, notre plateforme technologique exclusive, ainsi que ONE University, nos programmes de coaching structurés exclusifs, ONE Support, notre système d'assistance centralisé efficace, ainsi que le marketing, l'image de marque, les ventes et plus encore.

UNBrokerage, comme on l'appelle dans le secteur, compte aujourd'hui plus de 17 000 professionnels de l'immobilier au sein de plus de 400 bureaux répartis dans 45 états, à Washington D.C. et au Canada et va ouvrir de nouveaux bureaux en Équateur, au Costa Rica, à Singapour, en Espagne, en plus du territoire américain de Porto Rico.

Pour en savoir plus, consultez le site www.OwnAOne.com.

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un disrupteur de l'industrie, changeant radicalement le visage de la franchise immobilière avec son modèle d'affaires unique, sa « coolture » amusante, son infrastructure technologique et son soutien supérieur pour ses professionnels de l'immobilier. La société a rapidement évolué pour inclure plus de 17 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C., à Porto Rico, au Canada, en Espagne, à Singapour et au Costa Rica. Realty ONE Group se classe dans le premier pour cent du pays selon REAL Trends, a été reconnu par le magazine Entrepreneur comme la meilleure franchise immobilière et a figuré sur la liste Inc. 500 des entreprises à la croissance la plus rapide pendant sept années consécutives. Realty ONE Group va de l'avant et ouvre des portes, non seulement pour ses clients, mais aussi pour les professionnels de l'immobilier et les propriétaires de franchise. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.RealtyONEGroup.com.

