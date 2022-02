REALTY ONE GROUP SERÁ INAUGURADO NA ITÁLIA

LAS VEGAS, 17 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna e orientada por propósito e um dos franqueadores de crescimento mais rápido da atualidade, tem novos parceiros ambiciosos e altamente experientes na Itália, que sabem que o país europeu adotará rapidamente a COOLTURE (combinação de "cool", em inglês, que significa "legal" + "culture", que significa "cultura") e o modelo de negócios próspero da empresa.

Lorenzo Bianchi e Marco Titti, parceiros do setor imobiliário há mais de 15 anos com atuação internacional no segmento de corretagem, foram instantaneamente atraídos pela visão do Realty ONE Group de ter a coragem de não ser convencional e pelos valores centrais da empresa de que todos são importantes e de que todos podem se manifestar.

"Eu e minha família criamos recordações maravilhosas visitando esse belo país, conhecendo seu povo acolhedor e gentil", disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "Sabíamos que a Itália seria a próxima em nosso plano de expansão estratégica e que Lorenzo e Marco serão parceiros fantásticos."

Como amigos de longa data, Bianchi e Titti se tornaram uma dupla poderosa na Itália, elogiando-se mutuamente e desenvolvendo um negócio próspero. Eles creditam muito de seu sucesso aos valores que compartilham, ao tempo que dedicam a se reunir com suas famílias ou a jogar futebol e ao vínculo profundo que têm.

"Estamos entusiasmados e muito orgulhosos de levar para a Itália essa marca moderna, hipertecnológica e internacional, com seu modelo comprovado de comissão 100%", disse Bianchi.

"Nosso objetivo é mudar a vida dos profissionais do setor imobiliário por meio do compartilhamento de nossa COOLTURE única, dando-lhes uma voz em nossa empresa e ajudando-os a conseguir um sucesso maior e de forma mais rápida", disse Titti.

O Realty ONE Group International realizou grandes investimentos em sua infraestrutura para oferecer serviço e suporte extraordinários aos proprietários de franquias atuais e futuros, evoluindo em todos os aspectos de seus negócios e preparando-se para apoiar cem mil profissionais do setor imobiliário em todo o mundo. Parte disso é a zONE, nossa plataforma de tecnologia exclusiva; a ONE University, nossos programas estruturados exclusivos de treinamento; e o ONE Support, nosso sistema de suporte centralizado eficaz e eficiente, além de marketing, imagem de marca, vendas e muito mais.

A UNBrokerage, como é conhecida no setor, conta atualmente com mais de 17 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 45 estados, Washington D.C. e Canadá e abrirá outros no Equador, Costa Rica, Singapura e Espanha, além do território americano de Porto Rico.

Saiba mais acessando www.OwnAOne.com.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group chegou para inovar o setor, mudando radicalmente a imagem da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua "coolture", sua infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente e hoje conta com mais de 17 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 45 estados dos EUA, Washington D.C., Porto Rico, Canadá, Espanha, Singapura e Costa Rica. O Realty ONE Group está entre os primeiros do país (faixa de um por cento), segundo a REAL Trends, foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como a franquia imobiliária número um do setor imobiliário e esteve na lista da Inc. das 500 empresas de crescimento mais rápido por sete anos consecutivos. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

Mais informações em www.OwnAOne.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

FONTE Realty ONE Group

SOURCE Realty ONE Group