REALTY ONE GROUP SE MONTRE GÉNÉREUX TOUT EN DÉVELOPPANT RAPIDEMENT SON RÉSEAU MONDIAL AU PREMIER SEMESTRE 2023

LAS VEGAS, 6 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque lifestyle moderne et motivée, et l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide au monde, continue de voir son nombre et son volume de transactions en glissement annuel grimper, tout en développant son réseau de professionnels de l'immobilier exceptionnels dans le monde composé aujourd'hui de plus de 19 000 personnes.

« Nous approchons des 20 000 professionnels de l'immobilier dans 16 pays, conformément à notre mission de peindre le monde couleur or, a déclaré Kuba Jewgieniew , directeur général et fondateur de Realty ONE Group. Nous sommes incroyablement fiers de notre famille ONE et de l'élan extraordinaire que nous bâtissons pour terminer la deuxième moitié de l'année encore plus haut. »

De plus, grâce à sa branche 501(c)3, ONE Cares, Realty ONE Group a déjà accumulé 11 000 heures de service communautaire et touché plus de 1 156 000 vies grâce à des projets de sensibilisation communautaire cette année. Et bien qu'il n'enregistre pas le montant total des dons à travers le réseau, le franchiseur mondial a généreusement donné près de 800 000 $ aux communautés du monde entier.

Realty ONE Group a également été nommé Meilleure franchise résistante à la récession , Meilleure franchise low cost et Meilleure franchise pour les femmes 2023 par Franchise Business Review, tout en se hissant en tête des franchiseurs immobiliers du palmarès très compétitif Franchise 500® 2023 du magazine Entrepreneur.

L'UNBrokerage, comme on l'appelle dans le secteur, compte désormais plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux dans 49 états, à Washington D.C. et dans seize pays et territoires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.OwnAOne.com .

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group continue d'être l'une des marques lifestyle qui connaît la croissance la plus rapide dans l'immobilier grâce à son modèle commercial éprouvé, à sa COOLTURE dynamique, à ses emplacements novateurs et à son encadrement, son assistance, sa technologie et ses partenaires de qualité supérieure. La société a grandi rapidement et compte désormais plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 sites répartis dans 49 États américains, à Washington D.C., et dans 16 pays et territoires. Realty ONE Group a été nommé marque numéro un du secteur de l'immobilier par Entrepreneur Magazine pendant deux années consécutives et le franchiseur est classé dans le premier pour cent du pays par REAL Trends. Realty ONE Group prend de l'avance en ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, consultez www.RealtyONEGroup.com .

