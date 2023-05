RebelDot fremtidssikrer deres servicetilbud og overtager markedslederen indenfor kunstig intelligens, steepsoft.

CLUJ-NAPOCA, Rumænien, 11. maj 2023 /PRNewswire/ -- RebelDot, Europas førende softwareudviklingsvirksomhed på Financial Times' liste over de 1.000 hurtigst voksende virksomheder meddeler overtagelsen af steepsoft, den førende virksomhed for udvikling af kunstig intelligens (AI) baseret i Rumænien. Dette strategiske træk gør, at RebelDot kan tilbyde sine kunder de seneste innovationer indenfor kunstig intelligens, såsom Large Language Models, Data Science & ChatGPT / GPT 4 som en del af deres digitale produkter.

Tudor Ciuleanu, CEO RebelDot and Vadim Fintinari, CEO steepsoft

RebelDot integrerer steepsoft's team af erfarne AI-udviklere og deres førende teknologier i deres eksisterende servicetilbud ved at kombinere det med RebelDot's ekspertise indenfor software-erfaring og -teknik på områder som sundhed, finans, ingeniørvirksomhed og fremstilling.

"Det glæder os at kunne byde steepsoft-teamet velkommen til RebelDot-gruppen. Denne overtagelse er en vigtig milepæl på vores vej mod at blive en ledende spiller i det globale marked for software services," sagde Tudor Ciuleanu, CEO hos RebelDot. "steepsoft's ekspertise i AI-udvikling vil gøre det muligt for os af tilbyde vores kunder en endnu bredere vifte af løsninger, og hjælpe dem med at bevare forspringet i det hastigt udviklende softwarelandskab."

steepsoft's CEO, Vadim Fintinari, var ligeledes glad for sammenlægningen: "Vi e begejstrede for at slutte os til RebelDot for at bringe vores AI-ekspertise til kunder over hele Europa. Vi vil sammen kunne give vores kunder de seneste oplevelser indenfor kunstig intelligens og software, og hjælpe dem med at opnå større produktivitet, foretage ændringer til nye, AI-drevne forretningsmodeller og tage fat på vigtige emner som bæredygtighed."

RebelDot og steepsoft skaber sammen en ny europæisk drivkraft for software-oplevelser, som er drevet at kunstig intelligens, hvilket vil hjælpe vores kunder med at udnytte alle fordelene ved AI-æraen.

Om steepsoft

steepsoft er den førende, europæiske AI-udviklingsvirksomhed med base i Rumænien. Deres team af erfarne udviklere med speciale i at bygge avancerede løsninger, som gør brug af den seneste teknologi i kunstig intelligens.

Om RebelDot

RebelDot er en hurtigt voksende, europæisk software-virksomhed med en enestående NPS-score på 91,7, som specialiserer sig i at levere software-læsninger og -oplevelser til globale brands. Med deres produkt- og brugercentrerede tilgang har RebelDot opnået et solidt omdømme for at tilbyde løsninger af høj kvalitet, som gør det muligt for deres kunder at nå deres mål.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2074526/RebelDot_Steepsoft.jpg

SOURCE RebelDot