RebelDot varmistaa tulevaisuudenkestävät palvelut ostamalla tekoälyosaamisen markkinajohtajan, steepsoftin

CLUJ-NAPOCA, Romania, toukokuu 11, 2023 /PRNewswire/ -- RebelDot, johtava eurooppalainen ohjelmistokehitysyritys, joka on mukana Financial Timesin 1 000 nopeimmin kasvavan yrityksen listalla, ilmoittaa ostavansa steepsoftin, joka on Romaniassa toimiva, johtava tekoälyä kehittä yritys. Tämän strategisen siirron ansiosta RebelDot voi tarjota asiakkailleen uusimpia tekoälyinnovaatioita, kuten Large Language Modelsin, Data Science & ChatGPT / GPT 4:n, osana digitaalisia tuotteitaan.

Tudor Ciuleanu, CEO RebelDot and Vadim Fintinari, CEO steepsoft

RebelDot integroi steepsoftin kokeneen tekoälykehittäjätiimin ja heidän huipputeknologiansa olemassa olevaan palvelulinjaansa ja yhdistää sen RebelDotin ohjelmistokokemuksen ja ohjelmistosuunnittelun asiantuntemukseen terveydenhuollon, rahoituksen, tekniikan ja valmistuksen kaltaisilla aloilla.

"Olemme innoissamme saadessamme toivottaa steepsoft-tiimin tervetulleeksi RebelDot-ryhmään. Tämä yritysosto on merkittävä virstanpylväs matkallamme kohti johtavaa toimijuutta maailmanlaajuisilla ohjelmistopalvelumarkkinoilla", RebelDotin toimitusjohtaja Tudor Ciuleanu toteaa. "Steepsoftin asiantuntemuksen lisääminen tekoälykehitykseemme antaa meille mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme laajemman valikoiman ratkaisuja ja auttaa heitä pysymään kehityksen kärjessä teknologian nopeassa kehitysvauhdissa."

steepsoftin toimitusjohtaja Vadim Fintinari toisti fuusion aiheuttaman innostuksen: "Olemme innoissamme RebelDotiin liittymisestä ja voidessamme tuoda tekoälyasiantuntemuksemme asiakkaillemme ympäri Eurooppaa. Pystymme yhdessä tarjoamaan asiakkaillemme uusimpia tekoäly- ja ohjelmistokokemuksia ja auttamaan heitä saavuttamaan tuottavuuden muutosta, siirtymän uusiin tekoälypohjaisiin liiketoimintamalleihin ja kyvyn käsitellä tärkeitä aiheita, kuten kestävyyttä."

RebelDot ja steepsoft luovat uuden eurooppalaisen tehokeskuksen tekoälyyn perustuville ohjelmistokokemuksille, jotka auttavat asiakkaita hyödyntämään tekoälyn aikakauden tarjoamat mahdollisuudet.

Tietoja steepsoftista

steepsoft on johtava eurooppalainen tekoälyyn keskittyvä kehitysyhtiö, joka sijaitsee Romaniassa. Heidän kokenut kehittäjätiiminsä on erikoistunut rakentamaan huippuluokan ratkaisuja, joissa hyödynnetään tekoälyn uusinta teknologiaa.

Tietoja RebelDotista

RebelDot on nopeasti kasvava eurooppalainen ohjelmistokehitysyritys, jonka NPS-pisteet ovat erinomaiset 91,7. Yritys on erikoistunut toimittamaan ohjelmistoratkaisuja ja -kokemuksia globaaleille brändeille. RebelDot on omaksunut tuote- ja käyttäjäkeskeisen ajattelutavan ja ansainnut vahvan maineen korkealaatuisten ratkaisujen tarjoajana, joiden avulla asiakkaat voivat saavuttaa tavoitteensa.

Valokuva – https://mma.prnewswire.com/media/2074526/RebelDot_Steepsoft.jpg

SOURCE RebelDot