RebelDot fremtidssikrer tjenestelinjen ved å kjøpe markedslederen innen AI-funksjoner, steepsoft

CLUJ-NAPOCA, Romania, 11. mai 2023 /PRNewswire/ -- RebelDot, det ledende europeiske programvareutviklingsselskapet, omtalt av Financial Times som ett av de 1000 raskest voksende selskapene, kunngjør oppkjøpet av steepsoft, det ledende selskapet innen AI-utvikling med base i Romania. Dette strategiske oppkjøpet gjør at RebelDot kan tilby sine kunder de nyeste innovasjonene innen kunstig intelligens som Large Language Models, Data Science og ChatGPT / GPT 4 som en del av deres digitale produkter.

Tudor Ciuleanu, CEO RebelDot and Vadim Fintinari, CEO steepsoft

RebelDot vil integrere steepsofts team med erfarne AI-utviklere samt deres banebrytende teknologier i sin eksisterende produktportefølje, og kombinere dette med RebelDots ekspertise innen programvare og programvareteknikk i bransjer som helsevesen, finans, konstruksjon og produksjon.

«Vi er glade for å kunne ønske teamet fra steepsoft inn i RebelDot-gruppen. Dette oppkjøpet er en viktig milepæl på vår vei mot å bli en ledende aktør på det globale markedet for programvaretjenester, sier Tudor Ciuleanu, administrerende direktør i RebelDot. «Det at vi nå kan integrere steepsofts ekspertise innen AI-utvikling i vårt tilbud, vil gjøre det mulig for oss å tilby våre kunder et bredere spekter av løsninger og hjelpe dem med å holde seg i forkant i det raskt utviklende teknologilandskapet.»

steepsofts administrerende direktør, Vadim Fintinari, gjentok begeistringen over fusjonen: «Vi er begeistret over å bli en del av RebelDot, slik at vi kan bringe vår AI-ekspertise til kunder over hele Europa. Sammen vil vi kunne gi kundene våre de nyeste utviklingene innen kunstig intelligens og programvare, og hjelpe dem med å oppnå en produktivitetsendring, gå over til nye AI-drevne forretningsmodeller og ta opp viktige temaer som bærekraft.»

Sammen skaper RebelDot og steepsoft et nytt europeisk kraftsenter for programvareopplevelser drevet av kunstig intelligens som vil hjelpe kundene med å utnytte mulighetene i den kunstige intelligensens tidsalder.

Om steepsoft

steepsoft er det ledende europeiske AI-fokuserte utviklingsselskapet med base i Romania. Deres team av erfarne utviklere spesialiserer seg på å bygge banebrytende løsninger som utnytter den nyeste teknologien innen kunstig intelligens.

Om RebelDot

RebelDot, et raskt voksende europeisk programvareselskap med en enestående NPS-score på 91,7, som spesialiserer seg på å levere programvareløsninger og opplevelser til globale merkevarer. Ved å ta i bruk en produkt- og brukersentrert tilnærming har RebelDot opparbeidet seg et godt rykte for å levere løsninger av høy kvalitet som gjør det mulig for kundene å nå sine mål.

