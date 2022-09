Receita da Risen Energy no primeiro semestre de 2022 totaliza 12,615 bilhões de yuans (US$ 1,83 bilhão), marcando 51,29% de crescimento em relação ao ano anterior

NINGBO, China, 7 de setembro de 2022 /PRNewswire/-- A Risen Energy, fabricante líder mundial de módulos fotovoltaicos, relatou que sua receita no primeiro semestre de 2022 expandiu em 51,29% em relação ao ano anterior e atingiu 12,615 bilhões de yuans (US$ 1,83 bilhão). O lucro líquido atribuído aos acionistas da matriz aumentou 653,56% em relação ao ano anterior e atingiu 505 milhões de yuans (US$ 72,98 milhões), já o lucro líquido atribuído aos acionistas da matriz após a dedução de lucros e perdas não recorrentes atingiu 476 milhões de yuans (US$ 68,78 milhões), um aumento de 340,29% em relação ao ano anterior.

O aumento das vendas de produtos e o aumento dos preços de venda unitários contribuíram para o crescimento significativo do desempenho da Risen Energy. A receita de células e módulos solares foi de 9,854 bilhões de yuans (US$ 1,43 bilhão), um aumento de 94,32% em relação ao ano anterior; enquanto a receita de polisilício foi de 977 milhões de yuans (US$ 141,47 milhões), um aumento de 820,3% em relação ao ano anterior com margem de lucro bruta de 59,84%.

A Risen Energy está comprometida em impulsionar a inovação energética global com produtos, soluções e serviços integrados e sustentáveis, oferecendo desempenho ideal aos clientes e mostrando vantagens competitivas no mercado:

A eficiência de conversão das células PERC monocristalinas, TOPCon e células de heterojunção da Risen Energy ultrapassou 23,40%, 25,00% e 25,50%, respectivamente;

A eficiência de conversão de seu módulo PERC atingiu mais de 21,57%, com taxa de degradação no primeiro ano inferior a 2% e degradação anual não superior a 0,55% do segundo até o 25º ano;

A eficiência de conversão de seus módulos de heterojunção ultrapassa 23,65%, com taxa de degradação inferior a 2% no primeiro ano e degradação anual abaixo de 0,25% do segundo até o 30º ano.

Para atender às crescentes demandas por produtos diversificados no mercado fotovoltaico, a Risen Energy explorou novas oportunidades de P&D para atender à demanda por produtos de módulos de alta qualidade, e desenvolveu três séries de produtos, a série Titan, a série [email protected] e a série Hyper-ion, com base em sua plataforma de tecnologia 210.

O módulo Titan usufrui da tecnologia madura 210+P com cobertura de potência de 410W a 670W, e design diversificado e flexível que oferece soluções de aplicação personalizadas para projetos, como distribuição, transformação industrial/comercial e usinas de grande escala acima do solo.

A série Hyper-ion, por outro lado, adota a tecnologia do tipo 210+N e utiliza tecnologias líderes do setor, incluindo 120μm, pastilhas de silício semi-cortadas 201 com quatro chanfros, tecnologia microcristalina e pasta com baixo teor de prata. A potência do módulo atinge mais de 700W e gera valor econômico e ambiental para os clientes.

"A Risen Energy está comprometida em liderar a P&D tecnológica no setor com investimentos contínuos, bem como em alavancar seu portfólio de produtos fotovoltaicos de alta eficiência, assim como sua rede global de vendas e marketing, a fim de apoiar a aplicação e a popularização da energia limpa em todo o mundo. Esforçamo-nos para ajudar nossos clientes a atingir suas metas de baixo carbono e carbono líquido zero à medida que a comunidade global entra em uma nova era de neutralidade de carbono", afirmou Risen Energy.

Sobre a Risen Energy

A Risen Energy é uma fabricante líder, global, Tier1, com classificação de crédito "AAA" de produtos fotovoltaicos solares de alto desempenho e fornecedora de soluções de negócios completas para geração de energia. A empresa, fundada em 1986 e listada na bolsa de valores em 2010, promove a geração de valor para seus clientes globais. A inovação tecno-comercial, sustentada pela qualidade e suporte consumados, engloba as soluções empresariais completas de energia PV solar da Risen Energy, que estão entre as mais potentes e econômicas do setor. Com presença no mercado local e forte status de bancabilidade financeira, não só estamos comprometidos, como também somos capazes de construir colaborações estratégicas e mutuamente benéficas com nossos parceiros, pois juntos capitalizaremos o valor crescente da energia verde.

FONTE Risen Energy Co., Ltd

