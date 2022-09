Le chiffre d'affaires de Risen Energy au premier semestre 2022 s'élève à 12,615 milliards de yuans (1,83 milliard de dollars), marquant une croissance de 51,29 % en glissement annuel

NINGBO, Chine, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Risen Energy, un fabricant de modules photovoltaïques de premier plan au niveau mondial, a déclaré que son chiffre d'affaires au premier semestre 2022 a augmenté de 51,29 % en glissement annuel pour atteindre 12,615 milliards de yuans (1,83 milliard de dollars). Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère a augmenté de 653,56 % en glissement annuel pour atteindre 505 millions de yuans (72,98 millions de dollars), et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents a atteint 476 millions de yuans (68,78 millions de dollars), soit une augmentation de 340,29 % en glissement annuel.

L'augmentation des ventes de produits et la hausse des prix de vente unitaires ont contribué à la croissance significative des performances de Risen Energy. Le chiffre d'affaires des cellules et modules solaires s'est élevé à 9,854 milliards de yuans (1,43 milliard de dollars), soit une augmentation de 94,32 % en glissement annuel, tandis que le chiffre d'affaires du polysilicium s'est élevé à 977 millions de yuans (141,47 millions de dollars), soit une augmentation de 820,3 % en glissement annuel, avec une marge bénéficiaire brute de 59,84 %.

Risen Energy s'engage à stimuler l'innovation énergétique mondiale avec des produits, des solutions et des services intégrés et durables, à fournir des performances optimales à ses clients et à présenter des avantages concurrentiels sur le marché :

Le rendement de conversion des cellules PERC monocristallines, des cellules TOPCon et des cellules à hétérojonction de Risen Energy a dépassé respectivement 23,40 %, 25,00 % et 25,50 % ;

Le rendement de conversion de son module PERC a atteint plus de 21,57 %, le taux de dégradation de la première année ne dépassant pas 2,00 % et la dégradation annuelle ne dépassant pas 0,55 % de la deuxième à la vingt-cinquième année ;

Le rendement de conversion de ses modules à hétérojonction dépasse 23,65 %, avec un taux de dégradation ne dépassant pas 2,00 % la première année et une dégradation annuelle inférieure à 0,25 % de la deuxième à la trentième année.

Pour répondre à la demande croissante de produits diversifiés sur le marché photovoltaïque, Risen Energy a exploré de nouvelles opportunités de R&D pour répondre à la demande de modules de haute qualité, et a construit trois séries de produits, la série Titan, la série [email protected] et la série Hyper-ion, basées sur sa plateforme technologique 210.

Le module Titan s'appuie sur la technologie avancée de type 210+P avec une couverture de puissance de 410 W à 670 W, avec une conception diversifiée et flexible qui peut personnaliser les solutions d'application pour des projets comprenant la transformation distribuée, industrielle/commerciale et les centrales électriques en surface à grande échelle.

La série Hyper-ion, quant à elle, adopte la technologie de type 210+N et utilise des technologies de pointe, notamment la tranche de silicium de 120μm, 210 demi-coupée avec quatre chanfreins, la technologie microcristalline et la pâte à faible teneur en Ag. La puissance du module atteint 700 W+ et crée des valeurs économiques et environnementales pour les clients.

« Nous nous engageons à mener la R&D technologique dans l'industrie avec des investissements continus et à tirer parti de notre portefeuille de produits photovoltaïques à haut rendement et de notre réseau mondial de vente et de marketing pour soutenir l'application et la popularisation de l'énergie propre dans le monde entier, nous prospérons pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs de faible teneur en carbone et de neutralité carbone alors que la communauté mondiale entre dans une nouvelle ère de neutralité carbone », a déclaré Risen Energy.

À propos de Risen Energy

Risen Energy est un fabricant mondial de premier plan de produits solaires photovoltaïques à haute performance, classé Tiers 1 et noté « AAA », et un fournisseur de solutions commerciales globales pour la production d'électricité. Cette société fondée en 1986 et cotée en bourse depuis 2010 s'efforce d'apporter de la valeur à ses clients internationaux. L'innovation technico-commerciale, soutenue par une qualité et une assistance irréprochables, englobe l'ensemble des solutions commerciales photovoltaïques de Risen Energy, qui sont parmi les plus puissantes et les plus rentables du secteur. Grâce à notre présence sur les marchés locaux et à notre grande force financière, nous sommes déterminés et capables de créer un climat de collaborations stratégiques mutuellement avantageuses avec nos partenaires, et ensemble, nous tirons parti de l'appréciation grandissante dont bénéficie l'énergie verte.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd