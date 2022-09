Risen Energy's omzet in de eerste helft van 2022 bedroeg 12,615 miljard yuan (US$ 1,83 miljard), wat een groei van 51,29% op jaarbasis betekent

NINGBO, China, 7 september 2022 /PRNewswire/ -- Risen Energy, een wereldwijd toonaangevende producent van fotovoltaïsche modules, rapporteerde dat zijn omzet in de eerste helft van 2022 met 51,29% op jaarbasis is gestegen naar 12,615 miljard yuan (US$ 1,83 miljard). De aan aandeelhouders van het moederbedrijf toe te wijzen nettowinst steeg met 653,56% op jaarbasis naar 505 miljoen yuan (US$ 72,98 miljoen), en de aan aandeelhouders van het moederbedrijf toe te wijzen nettowinst na het aftrekken van niet-terugkerende winst en verliezen bereikte 476 miljoen yuan (US$ 68,78 miljoen), een stijging van 340,29% op jaarbasis.

De stijging van de verkoop van het product en de stijging van de verkoopprijzen per eenheid hebben bijgedragen aan de aanzienlijke groei van de prestaties van Risen Energy. De omzet van zonnecellen en -modules bedroeg 9,854 miljard yuan (US$ 1,43 miljard), een stijging van 94,32 procent op jaarbasis, terwijl de omzet van polysilicium 977 miljoen yuan (US$ 141,47 miljoen) bedroeg, een stijging van 820,3 procent op jaarbasis met een brutomarge van 59,84 procent.

Risen Energy zet zich in om wereldwijde energie-innovatie te stimuleren met geïntegreerde en duurzame producten, oplossingen en diensten, om klanten de beste prestaties te bieden en om op de markt concurrentievoordelen aan te bieden:

De omzettingsefficiëntie van de monokristallijne PERC-cellen van Risen Energy, de TOPCon-cellen en de heterojunctiecellen zijn meer dan respectievelijk 23,40%, 25,00% en 25,50%;

De omzettingsefficiëntie van zijn PERC-module heeft meer dan 21,57% bereikt, met een afbraaksnelheid in het eerste jaar van niet meer dan 2,00% en een jaarlijkse afbraak van niet meer dan 0,55% tussen het tweede en het 25ste jaar;

De omzettingsefficiëntie van zijn heterojunctiemodules is meer dan 23,65%, met een afbraaksnelheid van niet meer dan 2,00% in het eerste jaar en een jaarlijkse afbraak van minder dan 0,25% tussen het tweede en het 30ste jaar.

Om aan de groeiende vraag naar gediversifieerde producten op de fotovoltaïsche markt te voldoen, heeft Risen Energy nieuwe O&O-mogelijkheden onderzocht om aan de vraag naar hoogwaardige moduleproducten te voldoen en op basis van zijn 210 Technology-platform drie productseries gebouwd: de Titan-serie, [email protected] en de Hyper-ion-serie.

De Titan-module maakt gebruik van de volwassen 210+P-technologie met een stroomdekking van 410 W tot 670 W, met een gediversifieerd en flexibel ontwerp dat toepassingsoplossingen kan aanpassen aan projecten, waaronder gedistribueerde, industriële/commerciële transformatie en grootschalige boven de grond-centrales.

De Hyper-ion-serie gebruikt daarentegen de 210+N-technologie en maakt gebruik van toonaangevende technologieën, waaronder 120μm, 210 half gesneden siliciumwafel met vier afschuiningen, microkristaltechnologie en pasta met een laag Ag-gehalte. Het modulevermogen bereikt meer dan 700 W en creëert zowel economische als milieuwaarden voor de klanten.

"Risen Energy zet zich in om technologische O&O in de sector te leiden met voortdurende investeringen en om onze zeer efficiënte fotovoltaïsche productportfolio en het wereldwijde verkoop- en marketingnetwerk te benutten om de wereldwijde toepassing en popularisatie van schone energie te ondersteunen. We streven ernaar om onze klanten te helpen hun koolstofarme en net-zero doelstellingen te bereiken, nu de wereldwijde gemeenschap een nieuw tijdperk van koolstofneutraliteit binnentreedt", aldus Risen Energy.

Over Risen Energy

Risen Energy is een toonaangevende, wereldwijd opererende Tier1-, 'AAA'-kredietwaardige producent van hoogwaardige fotovoltaïsche zonne-energieproducten en leverancier van totale zakelijke oplossingen voor het opwekken van energie. Het bedrijf, dat in 1986 is opgericht en sinds 2010 beursgenoteerd is, helpt zijn klanten overal ter wereld waarde te creëren. Techno-commerciële innovatie, ondersteund door de kwaliteit en ondersteuning van het verbruik, omarmt de totale PV-bedrijfsoplossingen van Risen Energy op het gebied van zonne-energie, die tot de krachtigste en meest kosteneffectieve binnen de sector behoren. Met een lokale aanwezigheid op de markt en een sterke financiële reputatie zijn we vastbesloten en in staat om een strategische, wederzijds voordelige samenwerking op te bouwen met onze partners, waarbij we samen profiteren van de stijgende waarde van groene energie.

