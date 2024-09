Recor Medical approuve les nouvelles directives de la Société européenne de cardiologie pour la prise en charge de l'hypertension

Les nouvelles lignes directrices de l'ESC pour la prise en charge de l'hypertension ont été présentées au congrès de l'ESC à Londres, renforçant la sécurité et l'efficacité de la dénervation rénale et recommandant qu'elle soit considérée comme une option de traitement pour améliorer l'hypertension non contrôlée.

PALO ALTO, Calif. et FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, Allemagne, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Recor Medical, Inc. (« Recor ») et sa société mère, Otsuka Medical Devices Co. ( » Otsuka Medical Devices ») approuvent les recommandations actualisées pour la prise en charge de l'hypertension artérielle par la Société européenne de cardiologie (ESC), qui ont été présentées lors de la 32e réunion européenne annuelle sur l'hypertension et la protection cardiovasculaire le vendredi 30 août 2024. Les nouvelles lignes directrices, « 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension »,ont été publiées en ligne et recommandent d'envisager la dénervation rénale (RDN) comme une option thérapeutique sûre et efficace pour les patients souffrant d'hypertension résistante non contrôlée ou ceux souffrant d'hypertension non contrôlée avec un risque plus élevé de maladie cardiovasculaire, qui expriment une préférence pour la RDN.

Recor Medical Paradise System for uRDN

L'hypertension artérielle touche plus d'un milliard de personnes dans le monde. Elle est connue sous le nom de « tueur silencieux » car de nombreuses personnes ignorent qu'elles en sont atteintes et, avec le temps, elle peut entraîner de graves problèmes de santé. Environ trois quarts des patients traités n'ont pas une hypertension contrôlée malgré des changements de mode de vie sains et la prise de plusieurs médicaments. Le système Paradise™ de dénervation rénale par ultrasons (uRDN) de Recor est une technologie de dénervation rénale par ultrasons, la première du genre. Il est conçu pour abaisser la tension artérielle en dénervant les nerfs sympathiques hyperactifs entourant les artères rénales chez les patients dont l'hypertension n'est pas contrôlée par les seuls médicaments.

« Cette recommandation du Congrès 2024 de l'ESC est un grand pas en avant pour les patients qui ont besoin d'une option sûre et efficace pour contrôler l'hypertension lorsque les changements de mode de vie et les médicaments ne donnent pas de résultats. La recommandation est basée sur l'efficacité et la sécurité démontrées de la dénervation rénale dans des essais randomisés contrôlés par simulacre, et je suis très heureux que la RDN soit maintenant recommandée dans les lignes directrices de l'ESC comme une option de traitement pour les patients réfractaires et non-adhérents », a commenté le professeur Michael Böhm, cardiologue et directeur de la clinique de médecine interne III de l'hôpital universitaire de la Sarre à Hombourg. «Comme présenté lors du congrès, les lignes directrices de l'ESC recommandent que la dénervation rénale soit effectuée dans des centres de volume moyen à élevé après une évaluation pluridisciplinaire et une discussion partagée avec le patient sur les risques et les bénéfices. Il nous appartient maintenant de mettre en œuvre ces directives dans la pratique clinique quotidienne et de fournir aux patients les services dont ils ont besoin.

Recor Medical a réalisé trois essais cliniques randomisés mondiaux, menés indépendamment, contrôlés par simulacre, du système de dénervation rénale par ultrasons Paradise™ (uRDN) chez plus de 500 patients souffrant d'hypertension non contrôlée. Les études cliniques RADIANCE-HTN SOLO, RADIANCE-HTN TRIO et RADIANCE II ont atteint leurs principaux critères d'efficacité préspécifiés, à savoir la réduction de la pression artérielle, avec des résultats positifs en termes de sécurité. Le système Paradise a reçu le marquage CE en 2012, et Recor travaille activement avec la communauté cardiologique européenne pour apporter la thérapie RDN par ultrasons aux patients de la région. Le soutien croissant de sociétés telles que l'ESC donne un élan supplémentaire à l'adoption du traitement de l'hypertension de Recor.

« Nous sommes ravis que les lignes directrices de l'ESC recommandent d'envisager la dénervation rénale comme une option efficace pour traiter l'hypertension non contrôlée », a déclaré Lara Barghout, président-directeur général de Recor. « Nous sommes déterminés à révolutionner le traitement de l'hypertension en apportant les avantages de la dénervation rénale par ultrasons aux patients qui en ont besoin. »

À propos de Recor Medical, Inc.

Recor Medical, dont le siège social se trouve à Palo Alto (Californie) et qui est une filiale à 100 % d'Otsuka Medical Devices Co. Ltd, est une société de technologie médicale dont l'objectif est de transformer la prise en charge de l'hypertension. Recor a été le premier à utiliser le système de dénervation rénale par ultrasons Paradise™ pour le traitement de l'hypertension. Le système Paradise est un dispositif expérimental au Japon, il est approuvé par la FDA aux États-Unis et porte le label CE. Recor a rapporté des résultats positifs dans trois études indépendantes, randomisées et contrôlées par simulacre du système Paradise chez des patients souffrant d'hypertension légère à modérée et résistante. En outre, Recor a lancé le registre Global Paradise System (« GPS ») dans l'Union européenne et au Royaume-Uni et a entamé l'étude post-approbation US GPS aux États-Unis.

Recor Medical Europe GmbH est une société d'Otsuka Medical Devices.

https://www.recormedical.com/

À propos d'Otsuka Medical Devices

Otsuka Medical Devices Co., Ltd. se consacre au développement et à la commercialisation à l'échelle mondiale de dispositifs médicaux qui offrent de nouvelles options thérapeutiques dans des domaines où les besoins des patients ne peuvent être satisfaits par des traitements pharmaceutiques ou d'autres traitements conventionnels. Otsuka Medical Devices est une filiale d'Otsuka Holdings Co, Ltd. (www.otsuka.com/en), une entreprise mondiale de soins de santé cotée à la bourse de Tokyo (JP 4578).

https://www.omd.otsuka.com/en/

