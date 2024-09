Recor Medical begrüßt die neuen Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie zur Behandlung von Bluthochdruck

Die neuen ESC-Leitlinien für die Behandlung von erhöhtem Blutdruck und Hypertonie wurden auf dem ESC-Kongress in London vorgestellt. Sie bekräftigen die Sicherheit und Wirksamkeit der renalen Denervierung und empfehlen ihre Berücksichtigung als Therapieoption zur Behandlung von unkontrolliertem Bluthochdruck.

PALO ALTO, Calif. und FRANKFURT AM. MAIN, Deutschland, 3. September 2024 /PRNewswire/ -- Recor Medical, Inc. („Recor") und seine Muttergesellschaft, Otsuka Medical Devices Co. („Otsuka Medical Devices") begrüßen die aktualisierten Empfehlungen der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) zur Behandlung von Bluthochdruck. Diese wurden am Freitag, 30. August 2024, auf dem 32. Europäischen Kongress für Bluthochdruck und kardiovaskulären Schutz vorgestellt. Die neuen Leitlinien „2024 ESC Guidelines for the Management of elevated blood pressure and hypertension" wurden online publiziert. Sie empfehlen die Berücksichtigung der renalen Denervierung (RDN) als sichere und wirksame Behandlungsoption für Patienten mit unkontrollierter resistenter Hypertonie oder für Patienten mit unkontrollierter Hypertonie und einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die eine RDN-Behandlung wünschen.

Bluthochdruck, auch Hypertonie genannt, betrifft weltweit mehr als eine Milliarde Menschen. Er wird als „stiller Killer" bezeichnet, weil viele Menschen nicht wissen, dass sie an Bluthochdruck leiden, und dieser im Laufe der Zeit zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen kann. Etwa drei Viertel der Patienten, die wegen Bluthochdruck behandelt werden, bekommen ihn nicht unter Kontrolle, obwohl sie ihren Lebensstil ändern und mehrere Medikamente einnehmen. Das Paradise™ System zur renalen Denervierung mit Ultraschall (uRDN) von Recor Medical ist die allererste ultraschallbasierte Technologie zur renalen Denervierung (RDN). Es senkt den Blutdruck durch die Denervierung der überaktiven Sympathikusnerven um die Nierenarterien bei Patienten, deren Bluthochdruck allein durch Medikamente nicht kontrolliert werden kann.

„Diese auf dem ESC-Kongress 2024 vorgestellte Leitlinie ist ein großer Schritt nach vorn für Patienten, die eine sichere und wirksame Therapieoption benötigen, um ihren Bluthochdruck unter Kontrolle zu bringen, wenn Lebensstiländerungen und Medikamente nicht ausreichen. Die Empfehlung basiert auf der nachgewiesenen Wirksamkeit und Sicherheit der renalen Denervierung in randomisierten, scheinkontrollierten Studien, und ich freue mich sehr, dass die RDN nun in den ESC-Leitlinien als Behandlungsoption für refraktäre und nicht-adhärente Patienten empfohlen wird,", kommentierte Prof. Dr. Michael Böhm, Kardiologe und Klinikdirektor der Inneren Medizin III, Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. „Wie auf dem Kongress vorgestellt, empfehlen die ESC-Leitlinien, dass die renale Denervierung in Zentren mit mittlerem bis hohem Patientenaufkommen nach einer multidisziplinären Bewertung und einer gemeinsamen Nutzen-Risiko-Diskussion mit dem Patienten durchgeführt werden sollte. Es liegt nun an uns, diese Leitlinien im klinischen Alltag umzusetzen und den Patienten die Versorgung zu ermöglichen, die sie benötigen."

Recor Medical hat drei globale, unabhängig geprüfte, scheinkontrollierte, randomisierte klinische Studien mit dem Paradise™ System zur renalen Denervierung mit Ultraschall (uRDN) bei mehr als 500 Patienten mit unkontrolliertem Bluthochdruck abgeschlossen. Die klinischen Studien RADIANCE-HTN SOLO, RADIANCE-HTN TRIO und RADIANCE II erreichten bei der Blutdrucksenkung die vordefinierten primären Wirksamkeitsendpunkte bei gleichzeitig positiven Daten zur Sicherheit. Das Paradise-System erhielt 2012 die CE-Kennzeichnung, und Recor hat aktiv mit der europäischen Kardiologiegemeinschaft zusammengearbeitet, um die Therapie mit Ultraschall-RDN den Patienten in der Region zugänglich zu machen. Durch die wachsende Unterstützung von Fachgesellschaften wie der ESC wird die zunehmende Verbreitung der Bluthochdrucktherapie von Recor weiter gestärkt.

„Wir freuen uns, dass die ESC-Leitlinien die Berücksichtigung der renalen Denervierung als wirksame Option zur Behandlung von unkontrolliertem Bluthochdruck empfehlen. Es besteht nach wie vor weltweit ein dringender Bedarf, die Belastung durch unkontrollierten Bluthochdruck in den Griff zu bekommen. Wir setzen uns dafür ein, die Behandlung des Bluthochdrucks zu revolutionieren, indem wir die Vorteile der Ultraschall-RDN den Patienten zugänglich machen, die sie benötigen."

