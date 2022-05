Recorded Future arma defensores com a mais completa inteligência criada especificamente para a ação

Lançamento da nova plataforma fortalece ainda mais os recursos para prevenir o abuso da marca, detectar credenciais comprometidas, visualizar e priorizar ameaças e defender superfícies de ataque

BOSTON, 12 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Recorded Future, maior empresa de inteligência do mundo, anunciou hoje uma nova versão importante de sua Plataforma de Inteligência baseada na nuvem com novos recursos para expor e remediar as ameaças às marcas, identidades e superfícies de ataques das empresas.

As ameaças continuam a acelerar e convergir no mundo atual que prioriza o digital, e os adversários estão se aproveitando, infiltrando-se em alvos fracos por meio de ataques cibernéticos, físicos, de desinformação e até mesmo cinéticos. Graças ao último lançamento de sua plataforma de inteligência, a Recorded Future amplia a cobertura mais abrangente de inteligência sobre adversários, sua infraestrutura e alvos, e oferece ao clientes a visibilidade necessária para tomar medidas decisivas para deter os adversários.

"Manter-se um passo à frente dos atores de ameaças criminais e patrocinados pelo estado nunca foi tão desafiador. Graças ao último lançamento da Recorded Future, as organizações têm ferramentas novas e poderosas para prevenir o abuso de marca, detectar credenciais comprometidas, visualizar e priorizar ameaças e defender superfícies de ataque." – explicou Craig Adams, diretor de produtos e engenharia da Recorded Future

Monitoramento em tempo real a nível de Internet das ameaças à marca

Somente a Recorded Future Brand Intelligence utiliza aprendizado automático em grande escala para detectar ameaças na Internet para o logotipo de uma marca, erros tipográficos e domínios maliciosos. Agora, as organizações podem monitorar ameaças passadas e atuais em tempo real com uma nova funcionalidade que revela detalhes de ameaças e proporciona guias para validar e responder às descobertas. Além disso, foi adicionada a detecção de abuso de logotipos em escala da Internet com reconhecimento de caracteres para iniciar remoções em qualquer lugar da Internet.

Indo além da autenticação de múltiplos fatores

Com mais de dez bilhões de identidades e cobertura aprimorada em todas as fontes, como registros de malware, vazamentos de dados e coleta de credenciais, a Recorded Future Identity Intelligence ajuda a detectar identidades comprometidas em tempo real, oferecendo uma camada adicional de defesa além da autenticação de múltiplos fatores. Além disso, o Identity Intelligence aumenta a eficácia das soluções Identity Access Management (IAM) por meio de integrações que infundem inteligência nos processos e fluxos de trabalho existentes.

Proteção e ampliação da superfície de ataque

A gestão proativa da superfície de ataque é vital, já que a migração para a nuvem expõe cada vez mais as organizações a uma superfície de ataque nova e mais complexa. A Recorded Future Attack Surface Intelligence oferece uma visão unificada da infraestrutura externa, priorizando os ativos mais expostos para reparação com base em vulnerabilidades, configurações inadequadas e ativos existentes que se encontram fora da política, e reduz a superfície de ataque de uma organização.

Visualização de ameaças destinadas a organizações e governos

Com a Recorded Future Threat Intelligence, as organizações podem priorizar ameaças de forma interativa e caçar adversários de forma proativa antes que se tornem um alvo. A Recorded Future prioriza os atores de ameaças e os TTPs específicos de cada organização; oferece informações sobre o ciclo de vida do ataque e os comportamentos do invasor alinhados com o mapa de calor MITRE; e fornece downloads automáticos para as regras YARA e Sigma com base em ameaças emergentes, permitindo assim que as equipes de segurança possam adotar medidas imediatas.

