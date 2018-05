RED anuncia alianzas con empresas de telefonía móvil con vistas al lanzamiento de la máquina de medios holográfica "HYDROGEN ONE"

"Nos llena de orgullo agregar estas empresas de telefonía móvil líderes a la familia de RED", declaró Jim Jannard, quien fundó RED Digital Cinema en 2006 junto con un equipo de visionarios. "Hemos visto la emoción en la cara asombrada de las personas que experimentan el HYDROGEN ONE por primera vez. Este es el producto más emocionante en el que yo jamás haya trabajado".

El HYDROGEN ONE no es solamente un teléfono inteligente, es una herramienta para los realizadores, los autores y los creadores de contenido.

El HYDROGEN ONE consta de lo siguiente:

Pantalla holográfica de 4 vistas: Una experiencia superior a la 3D, sin necesidad de gafas. Con el HYDROGEN ONE, usted tiene la capacidad de grabación en 4 vistas frontal y trasera, para así captar imágenes, videos y selfies .

Una experiencia superior a la 3D, sin necesidad de gafas. Con el HYDROGEN ONE, usted tiene la capacidad de grabación en 4 vistas frontal y trasera, para así captar imágenes, videos y . Sonido envolvente multidimensional: Un algoritmo A3D patentado convierte el audio en sonido de 360 grados expansivo, con o sin audífonos. Hasta ahora el sonido envolvente requería una habitación repleta de equipos, pero ya no es necesario.

Un algoritmo A3D patentado convierte el audio en sonido de 360 grados expansivo, con o sin audífonos. Hasta ahora el sonido envolvente requería una habitación repleta de equipos, pero ya no es necesario. Sistema modular: Perfeccione su HYDROGEN ONE con módulos apilables: una futura cámara con capacidad cinematográfica en su bolsillo y un módulo que extiende el rendimiento de la batería, además de muchos otros módulos que estarán disponibles en el futuro.

Perfeccione su HYDROGEN ONE con módulos apilables: una futura cámara con capacidad cinematográfica en su bolsillo y un módulo que extiende el rendimiento de la batería, además de muchos otros módulos que estarán disponibles en el futuro. Diseño industrial: Escoja un modelo de titanio o de aluminio. Ambos vienen equipados con paneles de Kevlar, bonitos y funcionales lados diseñados por RED y una pantalla holográfica QHD de 5,7''.

Escoja un modelo de titanio o de aluminio. Ambos vienen equipados con paneles de Kevlar, bonitos y funcionales lados diseñados por RED y una pantalla holográfica QHD de 5,7''. Plataforma móvil Snapdragon™ 835 de Qualcomm® : La plataforma móvil Snapdragon 835 ha sido diseñada para ser compatible con capacidades de cámara vanguardistas, velocidades de descarga ultrarrápidas y una larga duración de la batería. Capte fotos y video 4K con la misma vida que usted lo ve. Y con mejores gráficos y rendimiento incrementado, usted obtendrá la máxima experiencia móvil.

: La plataforma móvil Snapdragon 835 ha sido diseñada para ser compatible con capacidades de cámara vanguardistas, velocidades de descarga ultrarrápidas y una larga duración de la batería. Capte fotos y video con la misma vida que usted lo ve. Y con mejores gráficos y rendimiento incrementado, usted obtendrá la máxima experiencia móvil. Red HYDROGEN: Explore la exclusiva aplicación de 4 vistas del HYDROGEN. Hay contenido para ver, juegos para jugar y aplicaciones para descargar… todo ello en 4 vistas holográficas. Los más grandes creadores vivientes comparten sus obras junto a los creadores de tendencias de la próxima generación.

Acerca de RED Digital Cinema

RED Digital Cinema lidera el mundo en innovación en la fabricación de cámaras digitales profesionales y sus accesorios. RED comenzó la revolución en 2006 con la cámara de cine digital 4K RED ONE. Posteriormente, en 2008, RED sacó a la venta el sistema DSMC (Digital Stills and Motion Camera) (cámara de movimiento e imágenes fijas digital), que permite que la misma cámara filme películas de largometraje y programas televisivos y tome fotografías fijas de calidad élite. La familia de cámaras RED ha filmado algunas de las mayores superproducciones cinematográficas, como por ejemplo la trilogía "The Hobbit", "The Martian" y "Transformers: Age of Extinction". Las cámaras de la línea DSMC2 de RED —RED RAVEN, SCARLET-W, RED EPIC-W y WEAPON— son las líderes del sector. En 2017, el sensor 8K de RED, HELIUM, fijó el nuevo estándar de calidad de la imagen con la mayor calificación de DxO Mark jamás alcanzada.

*Acerca de AT&T

AT&T Inc. ayuda a millones de personas de todo el planeta a conectarse con los principales servicios de entretenimiento, empresariales, móviles y de Internet de alta velocidad. Tenemos la mayor y más confiable red del país** y la mejor cobertura global de todos los proveedores inalámbricos de Estados Unidos. Somos uno de los mayores proveedores de TV pagada del mundo. Tenemos clientes de TV en Estados Unidos y en 11 países latinoamericanos. Más de tres millones de empresas, desde pequeñas empresas hasta grandes empresas de todo el mundo, recurren a AT&T para obtener nuestras muy seguras soluciones inteligentes.

Los productos y servicios de AT&T no se suministran ni ofrecen mediante AT&T Inc., sino mediante subsidiarias y filiales de AT&T Inc. con la marca AT&T. Se puede consultar información adicional sobre los productos y servicios de AT&T en about.att.com. Siga nuestras noticias por Twitter en @ATT, por Facebook en facebook.com/att y por YouTube en youtube.com/att.

© 2018 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T, el logo del planeta y otras marcas son marcas comerciales y marcas de servicio de AT&T Intellectual Property y/o empresas filiales de AT&T. Todas las demás marcas que aparecen en el presente son propiedad de sus respectivos propietarios.

**La cobertura no está disponible en todas partes. Con base en la cobertura general en zonas de servicio de Estados Unidos autorizadas o de itinerancia. La confiabilidad se basa en datos de terceras partes independientes relativos a rendimiento de voz y datos.

Acerca de Verizon

Verizon Communications Inc., con sede corporativa en la Ciudad de Nueva York, generó $126 mil millones en ingresos en 2017. La empresa opera la red inalámbrica más confiable de Estados Unidos y la principal red exclusivamente de fibra del país, y aporta soluciones integradas a empresas de todo el mundo. Su subsidiaria Oath llega a aproximadamente mil millones de personas en todo el mundo con una dinámica oferta de marcas de medios y tecnología.

CENTRO DE MEDIOS DIGITAL DE VERIZON: Se pueden consultar comunicados de prensa, artículos, contactos con los medios y otros recursos en www.verizon.com/about/news/. Los comunicados de prensa también se pueden recibir mediante una suscripción RSS. Para suscribirse, visite www.verizon.com/about/rss-feeds/.

Acerca de Qualcomm

Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, y han sido registradas en Estados Unidos y otros países. Qualcomm Snapdragon es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus subsidiarias.

Acerca de América Móvil

América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 25 países de América y Europa. Al 31 de marzo de 2018, la compañía contaba con 362 millones de líneas de acceso, que incluyen 279 millones de suscriptores móviles y 83 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de paga). Conozca más en www.americamovil.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/693227/HYDROGEN_ONE_Holographic_Media_Machine.jpg

FUENTE RED

SOURCE RED