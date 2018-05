RED anuncia parcerias com empresas de comunicações wireless antes do lançamento da máquina de mídia holográfica "HYDROGEN ONE"

"Estamos orgulhosos por acrescentar essas importantes empresas de comunicações wireless à família da RED", diz Jim Jannard, que fundou a RED Digital Cinema em 2006 com uma equipe de visionários. "Temos visto faces abatidas se iluminar quando experimentam pela primeira vez o HYDROGEN ONE. Essa é a coisa mais estimulante na qual já trabalhei".

O HYDROGEN ONE não é apenas um smartphone, é uma ferramenta para realizadores, produtores e criadores de conteúdo.

Recursos do HYDROGEN ONE:

Com holográfico 4-View: uma experiência melhor do que 3D, sem óculos. Com o HYDROGEN ONE, você tem recursos de gravação 4-view na frente e atrás do aparelho para capturar imagens, vídeos e selfies .

aperfeiçoe seu HYDROGEN ONE com módulos empilháveis: uma câmera do futuro com recursos de cinema em seu bolso e um módulo de desempenho prolongado de bateria, com muito mais acréscimos por vir. Projeto industrial: escolha entre um modelo de titânio ou de alumínio. Ambos vêm com painéis Kevlar, laterais bonitas e funcionais desenhadas pela RED e tela holográfica QHD de 5,7".

escolha entre um modelo de titânio ou de alumínio. Ambos vêm com painéis Kevlar, laterais bonitas e funcionais desenhadas pela RED e tela holográfica QHD de 5,7". Plataforma móvel Snapdragon™ 835 da Qualcomm®: A plataforma móvel Snapdragon 835 foi projetada para dar suporte a recursos avançados de câmera, velocidades de download excepcionalmente rápidas e vida da bateria de longa duração. Capture fotos e vídeo em 4K tão nítidos como você vê. E com recursos gráficos aperfeiçoados e maior desempenho, você irá desfrutar a suprema experiência com dispositivo móvel.

Rede HYDROGEN: explore o aplicativo 4-View exclusivo do HYDROGEN. Há conteúdo para ver, jogos para se divertir e aplicativos para baixar – tudo com holográfico 4-view. Os melhores criadores vivos compartilham o trabalho com a próxima geração de criadores de tendências.

Sobre a RED Digital Cinema

A RED Digital Cinema lidera o mundo em inovação na fabricação de câmeras digitais e acessórios profissionais. A RED iniciou a revolução em 2006 com a câmera digital para cinema 4K RED ONE. Em 2008, a RED lançou o sistema DSMC (Digital Stills and Motion Camera), habilitando a mesma câmera para gravar filmes de longa-metragem, programas de televisão e tirar fotografias da maior qualidade. A família RED de câmeras foi usada em algumas das filmagens de grandes sucessos do cinema, como as da trilogia "O Hobbit", "Perdido em Marte" e "Transformers: A Era da Extinção". As câmeras da linha DSMC2 da RED – RED RAVEN, SCARLET-W, RED EPIC-W e WEAPON – lideram o setor atualmente. Em 2017. O sensor 8k da RED, HELIUM, estabeleceu um novo padrão de qualidade de imagem, com a mais alta pontuação da DxO Mark.

*Sobre a AT&T

A AT&T Inc. ajuda milhões de pessoas no mundo a se conectar ao melhor em entretenimento, negócios e serviços de internet de alta velocidade. A empresa tem a maior e mais confiável rede do país** e cobertura global melhor do que de qualquer outra provedora de comunicações wireless dos EUA. Somos uma das maiores provedoras do mundo de TV paga. A empresa tem clientes de TV nos EUA e em 11 países latino-americanos. Mais de 3 milhões de empresas, de pequeno a grande porte, em todo o mundo, procuram as soluções inteligentes altamente seguras da AT&T.

Sobre a Verizon

A Verizon Communications Inc., com sede na Cidade de Nova York, gerou $ 126 bilhões em receitas, em 2017. A empresa opera a rede wireless mais confiável dos EUA e a principal rede inteiramente de fibra do país, além de fornecer soluções integradas a empresas de todo o mundo. Sua subsidiária Oath atinge cerca de um bilhão de pessoas no mundo com uma casa dinâmica de marcas de mídia e de tecnologia.

Sobre a Qualcomm

Qualcomm e Snapdragon são marcas comerciais da Qualcomm Incorporated, registradas nos Estados Unidos e em outros países. O Snapdragon da Qualcomm é um produto da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou suas subsidiárias.

Sobre a América Móvil

A América Móvil é a principal provedora de serviços integrados de telecomunicações na América Latina. Através do desenvolvimento de sua plataforma integrada de telecomunicações de classe mundial, a empresa oferece aos clientes um portfólio de serviços de valor agregado e soluções de comunicação aperfeiçoadas em 25 países da América e da Europa. Em 31 de março de 2018, a empresa tinha 362 milhões de linhas de acesso, que incluem 279 milhões de assinantes do serviço wireless e 83 milhões de unidades geradoras de receitas fixas (acessos à telefonia fixa, banda larga e TV paga). Saiba mais em www.americamovil.com.

