Red Post Energy nombra a James E. Campos presidente de Red Post Energy Futures

HOUSTON y WASHINGTON, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Red Post Energy, LLC, un desarrollador líder de proyectos de infraestructura energética a gran escala, anunció hoy el nombramiento de James E. Campos como presidente de Red Post Energy Futures, la división recientemente lanzada de la compañía centrada en el desarrollo energético de próxima generación, asociaciones estratégicas y despliegue de infraestructura a largo plazo en los Estados Unidos.

Campos aporta más de dos décadas de experiencia en liderazgo senior en la intersección del gobierno, la política energética, el desarrollo económico y las iniciativas estratégicas nacionales. Anteriormente, se desempeñó como subsecretario de Comercio y Comercio del Estado de Virginia y como director ejecutivo de la Comisión de Revitalización de la Región del Tabaco de Virginia, donde dirigió los esfuerzos estatales para promover el crecimiento económico, atraer grandes inversiones y fortalecer las iniciativas de innovación energética.

En su nuevo cargo, Campos supervisará el crecimiento y la ejecución de Red Post Energy Futures, incluida la expansión de los proyectos estratégicos, los esfuerzos de participación de las partes interesadas y las asociaciones alineadas con las prioridades nacionales para la confiabilidad energética, la generación despachable y el crecimiento industrial.

"James es un respetado líder en energía y desarrollo económico en el país", dijo Lance Medlin, director ejecutivo de Red Post Energy. "Su capacidad para unir el liderazgo del sector público con la ejecución del sector privado es exactamente para lo que se creó Red Post Energy Futures. A medida que ampliamos nuestra presencia nacional, James será fundamental para dar forma a nuestra estrategia y acelerar el desarrollo de proyectos de alto impacto ".

Campos liderará iniciativas que apoyen la estrategia a largo plazo de Red Post Energy para satisfacer la creciente demanda de energía impulsada por la expansión industrial, las necesidades de confiabilidad de la red y el crecimiento de la carga emergente de sectores como la IA y los centros de datos.

"Me siento honrado de unirme a Red Post Energy en un momento tan crucial para el futuro energético de Estados Unidos", dijo Campos. "La demanda de generación de energía confiable, escalable y despachable se está acelerando a nivel nacional. Red Post Energy Futures representa una plataforma audaz para desarrollar proyectos que se alinean con las prioridades económicas nacionales, la resiliencia de la red y la seguridad energética a largo plazo. Espero trabajar con el equipo de Red Post para ampliar nuestro impacto y ofrecer soluciones de infraestructura significativas ".

Red Post Energy Futures se centrará en avanzar en proyectos de desarrollo energético a gran escala, selección estratégica de sitios, asociaciones con líderes tecnológicos y planificación de implementación a largo plazo para apoyar las necesidades energéticas en evolución de los Estados Unidos.

