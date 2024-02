Redéfinir la base du jeu vidéo ! L'ordinateur portable gaming IA AORUS 16X est maintenant disponible à l'achat

TAIPEI, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Le très attendu AORUS 16X, un tout nouvel ordinateur portable gaming IA de 16 pouces dévoilé par la première marque d'ordinateurs au monde, GIGABYTE, est maintenant disponible. Alimenté par le tout dernier processeur Intel® Core™ 14e génération HX et par le GPU pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTX™ 40, l'AORUS 16X établit une nouvelle norme en matière de performance. Équipé de la technologie AI Nexus de GIGABYTE, il optimise la gestion de l'alimentation et les performances de jeu tout en améliorant les applications d'IA générative. Doté d'innovations brevetées telles que la conception de cadre ultramince sur 4 côtés, Dolby Atmos® et Dolby Vision®, il crée une expérience audiovisuelle cinématographique inégalée dans sa catégorie. Il détient la certification de confort oculaire de TÜV Rheinland et la certification de précision des couleurs validée par Pantone®, qui offrent un confort et une confiance élevés pour une utilisation prolongée.

Redefining Gaming Standards! AORUS 16X AI Gaming Laptop is Now Available for Purchase

L'AORUS 16X est alimenté par le tout dernier processeur Intel® Core™ i9 14900HX et par la carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX™ 4070. Avec une puissance graphique maximale pouvant aller jusqu'à 140 W, il offre des performances inégalées pour les jeux et les tâches créatives. L'inclusion de la technologie NVIDIA Advanced Optimus (DDS) permet de basculer de façon fluide entre les cartes graphiques intégrées et dédiées pour des performances optimales. De plus, la technologie de refroidissement WINDFORCE Infinity est dotée de la conception Icy Touch et du refroidissement 0dB, ce qui permet une dissipation efficace de la chaleur en cas de charges de travail lourdes et le maintien d'un environnement sans bruit en cas de faibles charges de travail.

Sur le plan logiciel, GIGABYTE présente son AI Nexus exclusif, avec les utilitaires AI Power Gear, AI Boost et AI Generator, améliorant les performances et l'efficacité dans diverses tâches. La touche de raccourci Copilot offre un accès rapide à Copilot de Microsoft dans Windows, facilitant ainsi l'accès à une assistance IA en tout simplicité. De plus, la combinaison de Dolby Atmos® et de Dolby Vision® offre une expérience cinématographique personnalisée, ce qui renforce davantage l'attrait de l'ordinateur portable.

En termes de conception et d'endurance, l'AORUS 16X excelle avec son rapport écran-châssis de 91 % et sa conception brevetée du cadre ultramince sur 4 côtés, sa barre lumineuse RGB et sa balise AORUS, offrant un look tendance sur le dessus. Avec une capacité de batterie de 99 Wh et la prise en charge du chargement rapide PD 3.0, il assure une productivité et des sessions de jeu ininterrompues.

La gamme d'ordinateurs portables gaming IA GIGABYTE comprend également le modèle phare AORUS 17X ; les modèles AORUS 17 et AORUS 15, alimentés par des processeurs Intel® Core™ Ultra, et équipés d'unités de traitement neuronal (NPU) spécifiques à l'IA, sont également disponibles à l'achat. Pour plus de détails, veuillez consulter la page produit de l'AORUS 16X : https://bit.ly/AORUS_16X_FR

À Propos d'AORUS

AORUS, une marque gaming premium proposée par GIGABYTE, qui cherche à accompagner les joueurs dans leur quête, propose une gamme complète de produits de jeux allant des ordinateurs portables gaming, écrans, cartes mères, cartes graphiques, claviers mécaniques, à beaucoup d'autres périphériques et équipements, offrant les expériences de jeux les plus extrêmes pour les passionnés du monde entier!

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2350988/Redefining_Gaming_Standards__AORUS_16X_AI_Gaming_Laptop_is_Now_Available_for_Pur_ID_46d5b677682e.jpg