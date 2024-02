Gaming-Standards neu definiert! AORUS 16X AI Gaming Laptop jetzt erhältlich

TAIPEI, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Das mit Spannung erwartete AORUS 16X, ein brandneues 16-Zoll-AI-Gaming-Notebook, vorgestellt von GIGABYTE, einer der weltweit führenden Computermarken, ist ab sofort erhältlich. Ausgestattet mit dem aktuellsten Intel® Core™ HX-Prozessor der 14. Generation und einer NVIDIA® GeForce RTX™-GPU der 40er-Serie setzt das AORUS 16X neue Maßstäbe in Sachen Performance. Dank der GIGABYTE AI Nexus Technologie optimiert es Energiemanagement und Spieleleistung und verbessert zugleich generative KI-Anwendungen. Mit patentierten Innovationen wie dem 4-seitigen Super-Slim Rahmen Design und der Unterstützung von Dolby Atmos® und Dolby Vision® schafft es ein cineastisches audiovisuelles Erlebnis, welches in seiner Klasse seinesgleichen sucht. Der Monitor verfügt über die TÜV Rheinland Eye Comfort Certification und die Pantone® validierte Zertifizierung der Farbgenauigkeit, die für hohen Komfort und Sicherheit bei intensiver Nutzung sorgen.

Redefining Gaming Standards! AORUS 16X AI Gaming Laptop is Now Available for Purchase

Das AORUS 16X ist mit dem aktuellsten Intel® Core™ i9 Prozessor14900HX und einer dedizierten NVIDIA GeForce RTX™ 4070 Grafikkarte ausgestattet. Mit einer maximalen TGP bis zu 140W bietet es höchste Leistung für Gaming und kreative Anwendungen. Die NVIDIA Advanced Optimus Technologie (DDS) sorgt für reibungsloses Umschalten zwischen integrierter und dedizierter Grafik für optimale Performance. Die WINDFORCE Infinity Cooling Technologie mit Icy Touch Design und 0dB Cooling ermöglicht eine effiziente Kühlung bei starker Auslastung und eine ruhige Umgebung bei geringer Last.

Im Softwarebereich stellt GIGABYTE das exklusive AI Nexus vor, welches die Dienstprogramme AI Power Gear, AI Boost und AI Generator beinhaltet und die Leistung und Effizienz bei verschiedenen Anwendungen optimiert. Die benutzerfreundliche Copilot-Taste bietet schnellen Zugriff auf Microsofts Copilot in Windows und sorgt für eine unkomplizierte KI-Unterstützung. Darüber hinaus sorgt die Kombination aus Dolby Atmos® und Dolby Vision® für ein maßgeschneidertes cineastisches Erlebnis.

In Bezug auf Design und Ausdauer besticht das AORUS 16X durch sein 91%iges Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse und sein patentiertes 4-seitiges Super-Slim-Bezel-Design, die RGB-Lichtleiste und das AORUS Beacon aus, das eine trendige Atmosphäre auf dem Cover darstellt. Mit einer Akkukapazität von 99Wh und PD 3.0-Schnellladeunterstützung sorgt es für ununterbrochene Produktivität und Gaming-Sessions.

Die GIGABYTE AI-Gaming-Laptop-Reihe umfasst auch das Flaggschiff, das AORUS 17X. Das AORUS 17 und das AORUS 15, welche von Intel® Core™ Ultra Prozessoren angetrieben werden und mit KI-spezifischen Neural Processing Units (NPU) ausgestattet sind, sind ebenfalls erhältlich. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Produktseite des AORUS 16X: https://bit.ly/AORUS_16X_Laptop

About AORUS

