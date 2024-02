Redefinición de los estándares de juego El portátil gaming AORUS 16X AI ya está a la venta

TAIPEI, 29 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- Ya está disponible el tan esperado AORUS 16X, un nuevo ordenador portátil gaming de 16 pulgadas de IA presentado por la marca de ordenadores líder en el mundo, GIGABYTE. Equipado con el último procesador Intel® Core™ de 14ª generación HX y la GPU NVIDIA® GeForce RTX™ serie 40 para portátiles, el AORUS 16X establece un nuevo estándar de rendimiento. Dotado de la tecnología AI Nexus de GIGABYTE, optimiza la gestión de energía y el rendimiento de los juegos al tiempo que mejora las aplicaciones de IA generativa. Con innovaciones patentadas como el diseño Super-slim Bezel de 4 lados y compatible con Dolby Atmos® y Dolby Vision®, crea una experiencia audiovisual de cine que es única en su clase. Cuenta con la certificación TÜV Rheinland Eye Comfort y la certificación Pantone® Validated de precisión del color, que proporcionan una gran comodidad y confianza para un uso prolongado.

Redefining Gaming Standards! AORUS 16X AI Gaming Laptop is Now Available for Purchase

El AORUS 16X cuenta con el último procesador Intel® Core™ i9 14900HX y tarjeta gráfica dedicada NVIDIA GeForce RTX™ 4070. Con una potencia gráfica máxima de hasta 140 W, ofrece un rendimiento inigualable para juegos y tareas creativas. La inclusión de la tecnología NVIDIA Advanced Optimus (DDS) garantiza un cambio fluido entre los gráficos integrados y los dedicados para obtener un rendimiento óptimo. Además, la tecnología de refrigeración WINDFORCE Infinity presenta el diseño Icy Touch y 0dB Cooling, lo que permite una disipación eficiente del calor durante cargas pesadas, o mantener un entorno silencioso durante cargas bajas.

En cuanto al software, GIGABYTE presenta su exclusivo AI Nexus, que incluye las utilidades AI Power Gear, AI Boost y AI Generator, mejorando el rendimiento y la eficiencia en varias tareas. La intuitiva tecla Copilot ofrece acceso un rápido a Copilot de Microsoft en Windows, lo que facilita una perfecta asistencia de IA. Además, la combinación de Dolby Atmos® y Dolby Vision® ofrece una experiencia cinematográfica personalizada, lo que aumenta aún más el atractivo del portátil.

En términos de diseño y durabilidad, el AORUS 16X destaca su relación pantalla-cuerpo del 91 % y su diseño patentado de Super-slim Bezel de 4 lados, barra de luz RGB y AORUS Beacon, que representan un ambiente moderno en la tapa. Con una batería de 99 Wh de capacidad y soporte de carga rápida PD 3.0, garantiza productividad y sesiones de juego ininterrumpidas.

La gama de portátiles para juegos con IA de GIGABYTE también incluye el producto estrella AORUS 17X; el AORUS 17 y el AORUS 15, que cuentan con procesadores Intel® Core™ Ultra y que están equipados con Unidades de Procesamiento Neural (NPU) específicas para IA, también están disponibles para su compra. Para obtener más información, visite la página del producto AORUS 16X: https://bit.ly/AORUS_16X_Laptop

About AORUS

AORUS, a premium gaming brand powered by GIGABYTE, looking to side with gamers in their quest for gaming, delivers a full spectrum of gaming products ranging from gaming laptops, monitors, motherboards, graphics cards, mechanical gaming keyboards, to many other gaming hardware and gears, offering the most extreme gaming experiences for enthusiasts worldwide!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2350988/Redefining_Gaming_Standards__AORUS_16X_AI_Gaming_Laptop_is_Now_Available_for_Pur_ID_46d5b677682e.jpg