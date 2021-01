RedHill Biopharma annonce les résultats positifs de la phase 2 de l'étude COVID-19 sur l'opaganib en termes de sécurité et d'efficacité

Les données préliminaires de la phase 2 de l'étude américaine portant sur 40 patients hospitalisés montrent que l'opaganib administré par voie orale était sûr, sans différence de sécurité matérielle entre l'opaganib et les groupes témoins

Des tendances cohérentes démontrent une plus grande amélioration dans la réduction des besoins en oxygène à la fin du traitement au jour 14 dans le groupe traité par l'opaganib, pour les principaux résultats d'efficacité primaires et secondaires, en corrélation avec l'amélioration clinique telle que définie par l'échelle ordinale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

Le groupe traité par opaganib a montré une plus grande amélioration pour arriver à l'air ambiant en 14 jours (52,6 % contre 22,2 %) ; une plus grande amélioration de la réduction à 50 % de l'oxygène d'appoint au jour 14 (89,5 % contre 66,7 %) ; une plus grande proportion de patients ayant pu sortir de l'hôpital au jour 14 (73,7 % contre 55,6 %) et une plus grande réduction de la médiane des besoins totaux en oxygène (surface sous la courbe) sur 14 jours (68,0 % contre 46,7 %)

Les données de la phase 2/3 de l'étude COVID-19, menée à l'échelle mondiale sur 270 patients hospitalisés, sont attendues pour le premier trimestre 2021 et une analyse provisoire de la futilité du DSMB est prévue dans les prochaines semaines

L'opaganib cible un composant cellulaire humain impliqué dans la réplication virale, réduisant potentiellement la probabilité de résistance due aux mutations virales

TEL AVIV, Israël et RALEIGH, Caroline du Nord, 4 janvier 2021 /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (« RedHill » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée, a annoncé aujourd'hui que les données préliminaires de son étude américaine de phase 2 sur l'opaganib (Yeliva®, ABC294640) administré par voie orale[1] chez des patients hospitalisés pour une pneumonie COVID-19 ont montré des signaux positifs de sécurité et d'efficacité.

L'étude américaine de phase 2, randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, sur la preuve de concept avec l'opaganib ( NCT04414618 ) a recruté 40 patients nécessitant une assistance en oxygène. L'étude n'a pas été réalisée pour des raisons de signification statistique et visait à évaluer l'innocuité et à identifier les premiers signes d'activité. Les patients de l'étude ont été randomisés dans un rapport de 1:1 pour recevoir soit de l'opaganib soit un placebo en plus des normes de soins (SoC) et ont été suivis jusqu'à 42 jours après le début du traitement.

- Les principaux résultats de l'étude ont montré que l'opaganib est sûr, sans aucune différence de sécurité matérielle entre les groupes opaganib et placebo. Dans l'ensemble, moins de patients ont souffert d'effets indésirables graves (EIG) dans le groupe traité par l'opaganib que dans le groupe placebo. Dans ce petit échantillon, il y a eu peu de cas d'intubation ou de décès et ceux-ci ont été répartis de manière équilibrée entre les deux groupes.

- Le groupe traité à l'opaganib a montré une tendance constante à une plus grande amélioration de la réduction des besoins en oxygène à la fin du traitement le 14e jour, pour les principaux résultats d'efficacité primaires et secondaires, en corrélation avec l'amélioration clinique telle que définie par l'échelle ordinale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) :

Une plus grande amélioration de la proportion de patients atteignant l'air ambiant et n'ayant plus besoin d'oxygène au 14e jour par rapport au bras de contrôle (52,6 % contre 22,2 %).

Une plus grande amélioration de la proportion de patients présentant une réduction de 50 % de l'oxygène d'appoint au 14e jour par rapport au groupe témoin (89,5 % contre 66,7 %).

Une proportion plus élevée de patients ayant pu sortir de l'hôpital au 14e jour par rapport au groupe témoin (73,7 % contre 55,6 %).

Une plus grande réduction par rapport à la base de référence de la médiane des besoins totaux en oxygène (SSC) sur 14 jours par rapport au groupe témoin (68,0 % contre 46,7 %).

L'analyse complète des données, y compris les analyses des biomarqueurs viraux et inflammatoires, les facteurs de risque de base et les stratifications de la thérapie de fond du SoC, est prévue dans les prochaines semaines. La société fournira les données pour un examen par les pairs lorsqu'elles seront disponibles.

« Nous sommes heureux de ces résultats encourageants de notre étude exploratoire de phase 2 qui confirment l'innocuité de l'opaganib et montrent des signes d'activité prometteurs lors du traitement de patients atteints de COVID-19 et qui ont besoin d'un soutien en oxygène. Ces résultats préliminaires viennent appuyer notre étude mondiale de phase 2/3 en cours sur la pneumonie sévère à COVID-19, qui devrait être publiée au premier trimestre 2021. Nous continuons à travailler avec diligence pour compiler un ensemble de données solides pour soutenir le dépôt éventuel de demandes d'utilisation d'urgence au niveau mondial », a déclaré Mark L. Levitt, MD, Ph.D., directeur médical de RedHill.

Gilead Raday, le directeur des opérations de RedHill, a ajouté : « L'opaganib a un double mode d'action unique, à la fois anti-inflammatoire et antiviral, qui agit à la fois sur la cause et les effets de la COVID-19. L'opaganib cible la sphingosine kinase-2, un composant cellulaire humain impliqué dans la réplication virale, et non le virus lui-même. Les preuves de plus en plus nombreuses de l'émergence de nouvelles mutations du SARS-CoV-2 à l'échelle mondiale soulignent l'importance de ce mécanisme unique, qui minimise potentiellement le risque de résistance virale au traitement. Les tendances de l'amélioration de la santé des patients montrées par les données préliminaires soutiennent l'étude de phase 2/3 en cours avec l'opaganib, qui fournira une compréhension plus approfondie de l'activité de l'opaganib. »

L'efficacité de l'opaganib dans les pneumonies graves à COVID-19 est étudiée plus avant dans une étude mondiale de phase 2/3 en cours et devrait fournir des données de première ligne au premier trimestre 2021. Cette étude ( NCT04467840 ) est menée sur une trentaine de sites cliniques dans plusieurs pays et est en voie d'enrôler jusqu'à 270 patients. L'étude a fait l'objet de deux examens sans insu des données de sécurité par un conseil indépendant de contrôle des données et de la sécurité (DSMB), avec des recommandations unanimes pour poursuivre l'étude. Une analyse provisoire de la futilité du DSMB sera menée dans les prochaines semaines, évaluant les données des 135 premiers sujets ayant atteint le critère d'évaluation principal.

Les principaux résultats de l'étude américaine de phase 2 sur l'opaganib chez les patients hospitalisés pour une pneumonie COVID-19 sont préliminaires et ont été fournis à la société par un tiers indépendant après une première analyse indépendante et restent soumis à un examen et une analyse supplémentaires. Cet examen et cette analyse peuvent aboutir à des conclusions incompatibles avec les résultats divulgués dans le présent communiqué et ne peuvent être reproduits dans des études futures.

À propos de l'opaganib (ABC294640, Yeliva®)

L'opaganib, une nouvelle entité chimique, est un inhibiteur sélectif de la sphingosine kinase-2 (SK2), premier de sa catégorie, administré par voie orale, dont la double activité anti-inflammatoire et antivirale a été démontrée. Il cible un composant de la cellule hôte de la réplication virale, réduisant potentiellement la probabilité de résistance virale. L'opaganib a également montré une activité anticancéreuse et a le potentiel de cibler de multiples indications oncologiques, virales, inflammatoires et gastro-intestinales.

L'opaganib a reçu la désignation de médicament orphelin de la FDA américaine pour le traitement du cholangiocarcinome et est actuellement évalué dans une étude de phase 2a sur le cholangiocarcinome avancé et dans une étude de phase 2 sur le cancer de la prostate. L'opaganib est également évalué comme traitement de la pneumonie COVID-19 dans une étude mondiale de phase 2/3 et a démontré des signaux positifs de sécurité et d'efficacité dans les données préliminaires d'une étude américaine de phase 2.

Les données précliniques ont démontré les activités anti-inflammatoires et antivirales de l'opaganib, avec le potentiel d'améliorer les troubles pulmonaires inflammatoires, tels que la pneumonie, et d'atténuer les lésions fibrotiques pulmonaires. L'opaganib a démontré une puissante activité antivirale contre le SARS-CoV-2, le virus à l'origine de la COVID-19, en inhibant complètement la réplication virale dans un modèle in vitro de tissu bronchique pulmonaire humain. En outre, des études précliniques in vivo[2] ont démontré que l'opaganib diminuait le taux de mortalité dû à l'infection par le virus de la grippe et améliorait les lésions pulmonaires induites par Pseudomonas aeruginosa en réduisant les taux d'IL-6 et de TNF-alpha dans les liquides de lavage bronchoalvéolaire.

L'opaganib a été développé à l'origine par la société américaine Apogee Biotechnology Corp. et a fait l'objet de plusieurs études précliniques brillantes portant sur des modèles inflammatoires, gastro-intestinaux, de radioprotection et liés au cancer, ainsi que d'une étude clinique de phase 1 chez des patients cancéreux atteints de tumeurs solides avancées et d'une autre étude de phase 1 portant sur le myélome multiple.

Le développement de l'opaganib a été soutenu par des subventions et des contrats accordés par les organismes fédéraux et gouvernementaux américains à Apogee Biotechnology Corp., notamment par la NCI, la BARDA, le ministère américain de la défense et le bureau de développement des produits orphelins de la FDA.

Les études en cours sur l'opaganib sont enregistrées sur www.ClinicalTrials.gov , un service en ligne de l'institut américain de la santé, qui permet au public d'accéder à des informations sur les études cliniques financées par le secteur public et privé.

À propos de RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) est une société biopharmaceutique spécialisée qui se concentre principalement sur les maladies gastro-intestinales et infectieuses. RedHill promeut les médicaments gastro-intestinaux, Movantik® pour la constipation induite par les opioïdes chez les adultes souffrant de douleurs non cancéreuses[3], Talicia® pour le traitement de l'infection à Helicobacter pylori (H. pylori) chez les adultes[4], et Aemcolo® pour le traitement de la diarrhée des voyageurs chez les adultes[5]. Parmi les principaux programmes de développement clinique de RedHill, on peut citer : (i) RHB-204, avec une étude de phase 3 en cours pour les infections pulmonaires par des mycobactéries non tuberculeuses (MNT) ; (ii) opaganib (Yeliva®), le premier de sa classe, un inhibiteur sélectif du SK2 ciblant de multiples indications avec un programme de phase 2/3 pour COVID-19 et des études de phase 2 pour le cancer de la prostate et le cholangiocarcinome en cours ; (iii) RHB-104, avec des résultats positifs d'une première étude de phase 3 pour la maladie de Crohn ; (iv) RHB-102 (Bekinda®), avec les résultats positifs d'une étude de phase 3 pour la gastro-entérite et la gastrite aiguë et les résultats positifs d'une étude de phase 2 pour l'IBS-D ; (v) RHB-107, un inhibiteur de sérine-protéase, premier de sa catégorie, en phase 2, ciblant le cancer et les maladies gastro-intestinales inflammatoires et qui est également évalué pour COVID-19 et (vi) RHB-106, une préparation intestinale encapsulée. De plus amples informations sur la société sont disponibles à l'adresse suivante www.redhillbio.com .

NOTE : Ce communiqué de presse, fourni à des fins de commodité, est une version traduite du communiqué de presse officiel publié par la société en langue anglaise. Pour consulter le communiqué de presse complet en langue anglaise, y compris la clause de non-responsabilité concernant les déclarations prospectives, veuillez vous rendre sur le site : https://ir.redhillbio.com/press-releases .

