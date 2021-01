RedHill Biopharma anuncia datos positivos de primera línea acerca de la seguridad y eficacia del estudio de fase 2 con Opaganib para tratar la COVID-19

Los datos preliminares del estudio sin poder estadístico en fase 2 de los Estados Unidos de 40 pacientes hospitalizados muestran que el opaganib administrado por vía oral fue seguro, sin diferencias de seguridad material entre el opaganib y los brazos de control

Las tendencias constantes demuestran una mayor mejora en la reducción del requerimiento de oxígeno al final del tratamiento al día 14 en el brazo tratado con opaganib a través de los resultados clave de eficacia primaria y secundaria, lo que se correlaciona con la mejora clínica según se define en la escala ordinal de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

El brazo tratado con opaganib mostró una mayor mejora en alcanzar el aire de la habitación en un plazo de 14 días (52,6 % vs. 22,2 %); mayor mejora en reducir en un 50 % el oxígeno suplementario al día 14 (89,5 % vs. 66,7 %); mayor proporción de pacientes dados de alta al día 14 (73,7 % vs. 55,6 %) y mayor reducción de la media del requerimiento total de oxígeno (AUC) durante 14 días (68,0 % vs. 46,7 %)

Se espera contar con los datos de primera línea del estudio global de fase 2/3 de la COVID-19 en 270 pacientes hospitalizados para el primer trimestre de 2021, y en las próximas semanas se espera adelantar un análisis provisional de la futilidad del DSMB

El opaganib se dirige a un componente celular humano involucrado en la replicación viral, lo que puede reducir la probabilidad de resistencia debido a mutaciones virales

TEL AVIV, Israel y RALEIGH, Carolina del Norte, 4 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ("RedHill" o la "Compañía"), una empresa biofarmacéutica especializada, anunció hoy que los datos preliminares de primera línea de su estudio de fase 2 en los Estados Unidos con opaganib administrado por vía oral (Yeliva®, ABC294640)[1] en pacientes hospitalizados con neumonía por COVID-19 evidenciaron señales positivas de seguridad y eficacia.

El estudio de prueba de concepto de fase 2 de los Estados Unidos que es controlado con placebo, doble ciego y aleatorizado con opaganib (NCT04414618) incluyó a 40 pacientes que requerían administración de oxígeno. El estudio no fue preparado para presentar significación estadística y tuvo como objetivo evaluar la seguridad e identificar señales preliminares de actividad. Los pacientes del estudio fueron seleccionados aleatoriamente en una proporción 1:1 para recibir opaganib o placebo, además de los cuidados estándar (SoC), y fueron monitoreados hasta 42 días después del inicio del tratamiento.

Los resultados de primera línea del estudio arrojaron que el opaganib es seguro, sin diferencias de seguridad material entre los brazos del estudio que recibieron tratamiento con opaganib y placebo. En general, en el brazo al que se le administró opaganib, menos pacientes sufrieron eventos adversos graves (SAE) que en el brazo que recibió placebo. En esta pequeña muestra hubo pocos eventos de intubación o fallecimiento y estos ocurrieron en proporción equitativa entre ambos brazos.

El brazo tratado con opaganib demostró una tendencia consistente de mayor mejora en la reducción del requerimiento de oxígeno al final del tratamiento el día 14 en los resultados clave de eficacia primaria y secundaria, que se correlaciona con la mejora clínica según la escala ordinal de la Organización Mundial de la Salud (OMS): - Una mayor mejoría en la proporción de pacientes que alcanzan el nivel de aire ambiente y ya no requieren suministro de oxígeno en el día 14 en comparación con el brazo de control (52,6 % vs. 22,2 %).- Una mayor mejoría en la proporción de pacientes con reducción de 50 % en el oxígeno suplementario al día 14 en comparación con el brazo de control (89,5 % vs. 66,7 %).- Una mayor proporción de pacientes dados de alta al día 14 en comparación con el brazo de control (73,7 % vs. 55,6 %).- Una mayor reducción de la media del requerimiento total de oxígeno (AUC) durante 14 días con respecto al valor de referencia en comparación con el brazo de control (68,0 % vs 46,7 %).

En las próximas semanas se espera un análisis completo de los datos, incluidos los análisis de biomarcadores virales e inflamatorios, los factores de riesgo basales y las estratificaciones de terapia basal según el estándar de cuidado (SoC). La empresa proporcionará los datos para la revisión por pares cuando estén disponibles.

"Estamos satisfechos con estos alentadores resultados de primera línea que arrojó nuestro estudio exploratorio de fase 2, que confirman la seguridad del opaganib y evidencian señales prometedoras de actividad al tratar a los pacientes con COVID-19 y a quienes requieren apoyo de oxígeno. Estos resultados preliminares respaldan nuestro estudio global de fase 2/3 aún en curso que aborda la neumonía grave por COVID-19, cuya publicación se espera para el primer trimestre de 2021. Seguimos trabajando diligentemente para compilar un robusto conjunto de datos que respalde el posible archivo de aplicaciones de uso de emergencia global", afirmó Mark L. Levitt, MD, Ph.D., director médico de RedHill.

Gilead Raday, director de operaciones de RedHill, agregó: "Opaganib tiene un modo de acción dual único que es antiinflamatorio y antiviral, y actúa tanto sobre la causa como sobre los efectos de la COVID-19. El opaganib está dirigido a la esfingosina quinasa-2, un componente celular humano involucrado en la replicación viral y no al propio virus. La creciente evidencia de nuevas mutaciones del SARS-CoV-2 que surgen a nivel mundial subraya la importancia de este mecanismo único, que potencialmente reduce el riesgo de resistencia viral a la terapia. Las tendencias de mejora de los pacientes que mostraron los datos preliminares de primera línea respaldan el estudio de fase 2/3 en curso con opaganib, que proporcionará una comprensión más profunda de la actividad del opaganib".

La eficacia del opaganib en la neumonía grave por COVID-19 se está explorando en un estudio global de fase 2/3 en curso y se espera que presente datos de primera línea en el primer trimestre de 2021. Este estudio (NCT04467840) se está llevando a cabo en aproximadamente 30 sitios clínicos en varios países y está en vías de inscribir hasta 270 pacientes. El estudio ha sido sometido a dos revisiones sin cegamiento de los datos de seguridad por una junta independiente de Monitoreo de Datos y Seguridad (DSMB), con recomendaciones unánimes para continuar el estudio. En las próximas semanas, el DSMB llevará a cabo un análisis de futilidad provisional que evaluará los datos de los primeros 135 sujetos que han alcanzado el criterio principal de valoración.

Los resultados de primera línea del estudio de fase 2 de EE. UU. de la administración de opaganib en pacientes hospitalizados con neumonía por COVID-19 son preliminares y fueron proporcionados a la compañía por un tercero independiente luego de un análisis inicial independiente y siguen sujetos a revisiones y análisis adicionales. Dichas revisiones y análisis pueden dar como resultado hallazgos inconsistentes con los resultados divulgados en este comunicado y es posible que no sean reproducidos en futuros estudios.

Acerca del opaganib (ABC294640, Yeliva®)

El opaganib, una nueva entidad química patentada y primera en su categoría, es un novedoso inhibidor selectivo de la esfingosina quinasa 2 (SK2) que se administra por vía oral, con actividad dual antiviral e inflamatoria demostrada que apunta al componente celular en el huésped que se encarga de la replicación del virus, y puede reducir la probabilidad de desarrollar resistencia debido a mutaciones virales. El opaganib también ha mostrado actividad anticancerígena y tiene el potencial de apuntar a múltiples indicaciones oncológicas, virales, inflamatorias y gastrointestinales.

El opaganib recibió la designación de medicamento huérfano de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos para el tratamiento del colangiocarcinoma y se está evaluando en un estudio de fase 2a para pacientes con colangiocarcinoma avanzado y en un estudio de fase 2 para pacientes con cáncer de próstata. El opaganib también está siendo evaluado como tratamiento para la neumonía por COVID-19 en un estudio global de fase 2/3 y ha evidenciado señales positivas de seguridad y eficacia en los datos preliminares de primera línea de un estudio de fase 2 en los Estados Unidos.

Los datos preclínicos han demostrado las actividades antiinflamatorias y antivirales del opaganib con el potencial de aliviar trastornos inflamatorios del pulmón, como la neumonía, y de mitigar el daño pulmonar fibrótico. El opaganib demostró una potente actividad antiviral contra el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, mediante la inhibición total de la replicación viral en un modelo in vitro de tejido broncopulmonar humano. Además, estudios preclínicos in vivo[2] han demostrado que el opaganib disminuye la tasa de fatalidad por infección viral de influenza y mejora el daño pulmonar inducido por la bacteria Pseudomonas aeruginosa al reducir los niveles de IL-6 y TNF-alfa en los fluidos de irrigación broncoalveolar.

El opaganib fue desarrollado originalmente por Apogee Biotechnology Corp. en los Estados Unidos y terminó múltiples estudios preclínicos con éxito en modelos oncológicos, inflamatorios, gastrointestinales y radioprotectores, así como un estudio clínico de fase 1 en pacientes de cáncer con tumores sólidos avanzados y un estudio de fase 1 adicional en pacientes con mieloma múltiple.

El desarrollo del opaganib ha recibido apoyo de subvenciones y contratos de agencias gubernamentales estatales y federales de los Estados Unidos, otorgadas a Apogee Biotechnology Corp., que incluyen la NCI, BARDA, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la oficina de Desarrollo de Productos Huérfanos de la FDA.

Los estudios en curso con opaganib están registrados en la página www.ClinicalTrials.gov, un servicio web del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que otorga acceso público a la información sobre estudios clínicos con financiación pública y privada.

Acerca de RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) es una compañía especializada en biofarmacéutica centrada principalmente en enfermedades gastrointestinales e infecciosas. RedHill promueve los fármacos gastrointestinales, Movantik® para el estreñimiento inducido por opioides en adultos con dolor que no se relaciona con el cáncer[3], Talicia® para el tratamiento de infección de la bacteria Helicobacter pylori (H. pylori) en adultos[4], y Aemcolo® para el tratamiento de la diarrea del viajero en adultos[5]. Los programas clave de desarrollo de investigación clínica en última etapa de RedHill incluyen los siguientes: (i) RHB-204, con un estudio en curso de fase 3 planificado para infecciones pulmonares por micobacterias no tuberculosas (NTM); (ii) opaganib (Yeliva®), un inhibidor selectivo SK2 primeroensu categoría que apunta a múltiples indicaciones con un programa de fase 2/3 para la COVID-19 y estudios de fase 2 para cáncer de próstata y colangiocarcinoma en curso; (iii) RHB-104, con resultados positivos de un primer estudio de fase 3 para la enfermedad de Crohn; (iv) RHB-102 (Bekinda®), con resultados positivos de un estudio de fase 3 para gastroenteritis aguda y gastritis, y resultados positivos de un estudio de fase 2 para IBS-D; (v) RHB-107, un inhibidor de la proteasa serina en nivel de fase 2, primero en su categoría, para tratar el cáncer y las enfermedades gastrointestinales inflamatorias que también se está evaluando para la COVID-19 y (vi) RHB-106, una preparación encapsulada para el intestino. En www.redhillbio.com hay disponible más información acerca de la compañía.

NOTA: Este comunicado de prensa, presentado con fines prácticos, es una versión traducida del comunicado de prensa oficial publicado por la compañía en inglés. Para leer el comunicado de prensa completo en inglés, incluido el descargo de responsabilidades de las declaraciones prospectivas, visite: https://ir.redhillbio.com/press-releases.

