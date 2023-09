Redner des BlackBerry Summit bekannt gegeben

Führende Köpfe aus der ganzen Welt treffen sich in New York, um die Zukunft des IoT, der IT und der Cybersicherheit voranzubringen

WATERLOO, ON., 19. September 2023 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) hat heute die Liste der Gastredner für den BlackBerry Summit bekannt gegeben, die größte Veranstaltung des Unternehmens in diesem Jahr. Der BlackBerry Summit findet am 17. Oktober in New York im Conrad New York Downtown statt, bringt führende Köpfe aus den Bereichen IoT, IT und Cybersicherheit zusammen und stellt die neuesten Innovationen des Unternehmens vor.

John Chen, Executive Chairman und CEO von BlackBerry, wird die Eröffnungsrede halten und ein Update zur Strategie und Vision von BlackBerry geben. Anschließend sprechen führende Köpfe aus der ganzen Welt, und zwar:

Jim Hagemann Snabe, Vorsitzender Siemens, Vorsitzender Northvolt, Vorstandsmitglied C3.ai, ehemaliger Co-CEO von SAP

Dana Deasy , Vorstandsmitglied Deutsche Bank USA , SAIC, Vorsitzender Intangic, Adjunct Professor Carnegie Mellon University

, Vorstandsmitglied Deutsche Bank , SAIC, Vorsitzender Intangic, Adjunct Professor Sami Khoury , Chef des Canadian Centre for Cyber Security

, Chef des Canadian Centre for Cyber Security Kenneth Bible , Chief Information Security Officer des U.S. Department of Homeland Security

, Chief Information Security Officer des U.S. Department of Homeland Security Raj Thuppal, Chief Information Officer des Department of National Defence, Kanada

Philipp Skogstad , Präsident und CEO von Mercedes-Benz Research and Development North America

, Präsident und CEO von Mercedes-Benz Research and Development North America Sarah Cooper , Geschäftsführerin Industrieprodukte von Amazon Web Services

, Geschäftsführerin Industrieprodukte von Amazon Web Services Máuhan Zonoozy, Leiter der Innovationsabteilung von Spotify

Innocent Muhizi , CEO der Ruandischen Behörde für die Informationsgesellschaft, Ruanda

, CEO der Ruandischen Behörde für die Informationsgesellschaft, Ruanda Zina Cole , Partnerin, und Wendy Zhu , stellvertretende Partnerin von McKinsey & Company

, Partnerin, und , stellvertretende Partnerin von McKinsey & Company Kristin Lee , Leitende Redakteurin von MotorTrend

, Leitende Redakteurin von MotorTrend Goldy Hyder , Präsident und CEO des Business Council of Canada

, Präsident und CEO des Business Council of Michael Tremblay , Präsident und CEO von Invest Ottawa

, Präsident und CEO von Invest Ottawa Dr. Steven Gottwals , Technischer Direktor für Sicherheitslösungen von Adobe

„Es ist ein Privileg, diese hochkarätige Gruppe von Kunden, Partnern und Freunden als Gastredner beim BlackBerry Summit begrüßen zu dürfen", sagte Neelam Sandhu, Chief Marketing Officer, Chief Elite Customer Success Officer und Head of Sustainability von BlackBerry. „Ihre visionären Perspektiven im Hinblick auf die Zukunft des IoT, der IT und der Cybersicherheit werden zusammen mit den Innovationen von BlackBerry dazu beitragen, eine vertrauenswürdige, hypervernetzte Welt zu gestalten und voranzutreiben. Die Vorfreude auf den BlackBerry Summit ist mit Händen zu greifen, denn er wird unsere Kunden in die Lage versetzen, im digitalen Zeitalter selbstbewusst geschäftlichen Mehrwert zu schaffen."

Der BlackBerry Summit wird globale Trends beleuchten, die die Zukunft des Geschäftslebens in einer von rasanten technologischen Entwicklungen und von einem digitalen Vertrauensdefizit geprägten Welt bestimmen werden. Darüber hinaus werden die Teilnehmer neue Technologien für ihre IoT-, IT- und Cybersicherheitsbedürfnisse kennenlernen, darunter Edge Intelligence, KI-Cybersicherheit, eingebettete Systeme, Quantenlösungen, Edge-to-Cloud-Plattformen und mehr.

Besuchen Sie BlackBerry.com/Summit, um sich anzumelden, das detaillierte Veranstaltungsprogramm anzusehen und es als Erster zu erfahren, wenn wir weitere Redner und Veranstaltungserlebnisse ankündigen.

Informationen zu BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) stellt Unternehmen und Behörden auf der ganzen Welt intelligente Sicherheitssoftware und -dienste zur Verfügung. Das Unternehmen sichert mehr als 500 Millionen Endpunkte, darunter über 235 Millionen Fahrzeuge. Das Unternehmen mit Sitz in Waterloo, Ontario, nutzt KI und maschinelles Lernen, um innovative Lösungen in den Sektoren Cybersicherheit, Sicherheit und Datenschutz zu liefern. Es ist führend in den Bereichen Endpunktsicherheit, Endpunktmanagement, Verschlüsselung und eingebettete Systeme. Die Vision von BlackBerry ist klar: Wir wollen eine vernetzte Zukunft, der Sie vertrauen können.

Weitere Informationen erhalten Sie auf BlackBerry.com und wenn Sie @BlackBerry folgen.

