Redwood Software feiert sein 30-jähriges Bestehen als führendes Unternehmen in der Automatisierungstechnik, erhält die höchste SAP-Auszeichnung und bedient 40 % der Fortune 50

FRISCO, Texas, 21. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Redwood Software, der führende Anbieter von Automatisierungslösungen, feiert sein 30-jähriges Bestehen und das 20-jährige Bestehen seiner Partnerschaft mit SAP, dem weltweit führenden Anbieter von Unternehmensanwendungen und Business AI. SAP hat Redwood kürzlich mit dem SAP Regional Partner Excellence Award und dem renommierten SAP Pinnacle Award 2024 in der Kategorie Neue Partneranwendung ausgezeichnet.

Als Teil von SAP Enterprise Cloud Services (ECS) ist RunMyJobs von Redwood die einzige SaaS-Lösung für Workload-Automatisierung (WLA) und Job Scheduling, für die SAP eine gehostete Verbindung zu und von der RISE-Umgebung eines Kunden anbietet. In der zweiten Jahreshälfte 2024 erweitert SAP ECS seine Managed-Service-Verbindung mit RunMyJobs, um SAP die Überwachung kritischer Jobs, die in RunMyJobs laufen, anzubieten. Dieser neue Service bietet S/4HANA-Cloud-Kunden eine detailliertere Überwachung, Alarmierung und Problemlösung. Zu den gemeinsamen Kunden des ERP- und Automatisierungsmarktführers gehören Citigroup, UBS AG, Ryder Truck Rental und Texas Instruments.

Redwood hat im vergangenen Jahr mehr als 1.000 neue Kunden gewonnen, darunter 28 % der Fortune-500-Unternehmen und 40 % der Fortune-50-Unternehmen, darunter namhafte Kunden wie Lockheed Martin Corporation und Smithfield Foods.

In den letzten Monaten hat Redwood in sein Führungsteam für Produkte und Dienstleistungen investiert, indem es zwei bewährte Führungskräfte aus der Branche eingestellt hat:

Charles Crouchman ist Produktmanager und bringt seine Erfahrung bei der Entwicklung bahnbrechender Produkte und dem Aufbau von Hochleistungsteams bei Turbonomic, CA und zuletzt IBM ein.

ist Produktmanager und bringt seine Erfahrung bei der Entwicklung bahnbrechender Produkte und dem Aufbau von Hochleistungsteams bei Turbonomic, CA und zuletzt IBM ein. Rama Vadakattu kam als leitender Vizepräsident und globaler Leiter für professionelle Services zu Redwood. Vor seiner Tätigkeit bei Redwood hatte er verschiedene Führungspositionen im Bereich Go-to-Market inne, darunter den Aufbau von skalierbaren Teams in den Bereichen Beratung, Innovation und Ökosysteme bei Oracle, Infor und zuletzt bei Celonis.

Mit der Einstellung von Crouchman und Vadakattu unterstreicht Redwood sein Engagement für fortschrittliche Produktentwicklung und Kundensupport für sein gesamtes Automatisierungsportfolio – RunMyJobs, ActiveBatch, Tidal, JSCAPE und Cerberus. Zusammen mit dem 30-jährigen Bestehen von Redwood wird 2024 das 25-jährige Bestehen des MFT-Angebots von Redwood, JSCAPE, gefeiert. Anlässlich dieses Meilenstein-Jubiläums brachte JSCAPE die erste MFT-SaaS-Lösung auf den Markt, die sich nahtlos in alle WLA-Lösungen von Redwood integrieren lässt. In diesem Jahr wurde auch der Katalog der vorgefertigten Konnektoren von RunMyJobs erheblich erweitert, der eine breite Palette von Integrationen für Datenmanagement, IT-Service-Management, KI und mehr umfasst. SAP-Kunden können eine durchgängige Automatisierung mit einfach zu installierenden Konnektoren unter anderem für SAP Dataphere, SAP Integration Suite und SAP ERP in S/4HANA erreichen.

„Redwood erlebte in der ersten Hälfte des Jahres 2024 ein enormes Wachstum. Wir haben zahlreiche führende globale Unternehmen zu unserem Kundenstamm hinzugefügt und das Redwood-Team auf über 550 Mitarbeiter weltweit ausbauten", sagte Kevin Greene, Geschäftsführer von Redwood Software. „Als Unternehmen, das durchgängig über der ,Rule of 60' liegt, sind wir in der Lage, kontinuierlich in die Weiterentwicklung unseres Kundenservices und in Produktinnovationen zu investieren, um einen höheren Wert für geschäftskritische Prozesse wie Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Record-to-Report, Supply Chain und Warehouse Management zu liefern."

Diese starke Leistung ermöglicht es Redwood, seinen Kunden bessere Lösungen und Unterstützung zu bieten. Mit einem Net Promoter Score (NPS) von 48 und zahllosen von Nutzern verliehenen Auszeichnungen wie „G2's Leader", „Best Relationship" und „Most Likely to Recommend" sorgt Redwood für Vertrauen und Kontrolle in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungsfällen.

