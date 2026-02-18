Redwood Software redéfinit l'observabilité de l'automatisation avec Redwood Insights Premium

Une visibilité complète grâce à de nouvelles intégrations pour SAP Cloud ALM, Dynatrace, Splunk et New Relic

VIENNE, Virginie, 19 février 2026 /PRNewswire/ -- Redwood Software ™, la principale plateforme d'orchestration pour l'entreprise autonome, a annoncé aujourd'hui des avancées en matière d'observabilité pour RunMyJobs by Redwood, conçues pour démocratiser l'intelligence de l'automatisation dans l'ensemble de l'informatique et de l'entreprise. Cette version élargit les analyses natives intégrées à la plateforme, introduit une nouvelle intégration avec SAP Cloud ALM et renforce les intégrations avec les principales plateformes d'observabilité afin de procurer une visibilité panoramique et spécifique à chaque rôle dans les environnements complexes de l'entreprise. Cette annonce intervient à un moment crucial, puisque, selon l'étude Enterprise Automation Index 2026 de Redwood, 61 % des entreprises déclarent que leurs outils d'automatisation sont sous-utilisés ce qui souligne la nécessité d'une observabilité plus approfondie et d'une intelligence de l'automatisation exploitable.

Un écosystème d'observabilité unifié pour l'automatisation

RunMyJobs by Redwood offre une observabilité grâce à une approche en couches, basée sur un écosystème, qui accélère la transformation et réduit de manière considérable le coût total de possession des opérations :

Redwood Insights fournit des informations sur mesure intégrées à la plateforme, y compris des tableaux de bord prédéfinis et personnalisables, permettant aux équipes d'identifier les goulots d'étranglement, de surveiller les performances, de respecter les exigences de conformité et de démocratiser les données d'automatisation dans l'ensemble de l'entreprise.





des informations sur mesure intégrées à la plateforme, y compris des tableaux de bord prédéfinis et personnalisables, permettant aux équipes d'identifier les goulots d'étranglement, de surveiller les performances, de respecter les exigences de conformité et de démocratiser les données d'automatisation dans l'ensemble de l'entreprise. L'intégration avec SAP Cloud ALM synchronise les données d'exécution de RunMyJobs directement dans SAP, offrant une transparence centrale des opérations pour les organisations basées sur SAP sans changer d'outil.





synchronise les données d'exécution de RunMyJobs directement dans SAP, offrant une transparence centrale des opérations pour les organisations basées sur SAP sans changer d'outil. Les intégrations de l'écosystème d'observabilité avec des plateformes telles que Dynatrace, Splunk, New Relic et AppDynamics permettent une corrélation complète de la télémétrie, en accélérant l'analyse des causes profondes et en réduisant le temps moyen de résolution.

Ensemble, ces capacités permettent aux entreprises de dépasser la "vitre unique" et d'offrir des perspectives haute-fidélité et spécifiques aux parties prenantes permettant des décisions plus rapides, la réduction des risques opérationnels et la création d'une valeur ajoutée mesurable à l'entreprise.

« L'automatisation ne peut pas s'étendre si la connaissance est enfermée dans des barrières techniques », a déclaré Charles Crouchman, responsable produits de Redwood. « La stratégie de Redwood en matière d'observabilité permet d'extraire les informations des silos et de les mettre à la disposition de tous ceux qui produisent et influencent les résultats de l'entreprise. Il s'agit d'une intelligence intégrée, et non boulonnée, qui est fondamentale pour des opérations résilientes et autonomes. »

Des résultats commerciaux qui comptent

Les organisations qui utilisent l'écosystème d'observabilité de Redwood peuvent :

Réduire le temps moyen de résolution en corrélant la télémétrie de l'automatisation avec les performances de l'application et de l'infrastructure, réduisant ainsi le coût total de possession.

Éliminer les rapports manuels et le goulot d'étranglement du « traducteur informatique » grâce à des tableaux de bord en libre-service, pour encourager une prise de décision plus rapide et les efforts de transformation.

Améliorer la prévisibilité des processus métier critiques en contrôlant les risques liés aux accords de niveau de service en temps réel.

Démontrer le retour sur investissement de l'automatisation et soutenir les audits grâce à des données d'exécution immuables et à long terme.

Redwood Insights Premium : des informations sur mesure et des renseignements partagés

Redwood Insights Premium élargit les capacités d'analyse de RunMyJobs avec un constructeur de tableau de bord personnalisé sans code et 15 mois de rétention des données historiques, pour l'analyse des tendances à long terme, les rapports exécutifs et la mesure du retour sur investissement.

Avec Redwood Insights Premium, le service informatique peut créer et partager en toute sécurité des tableaux de bord adaptés à d'autres équipes et parties prenantes, en élaborant une vue détaillée pour les spécialistes, comme la gestion des données, ou des vues ciblées pour les équipes commerciales et la direction générale.

Nouvelle intégration SAP Cloud ALM

Ce même principe de visibilité spécifique à un rôle s'étend aux opérations centrées sur SAP, pour lesquelles SAP Cloud ALM devient de plus en plus le centre de contrôle central pour l'observabilité. Le nouveau connecteur SAP Cloud ALM pour RunMyJobs étend l'observabilité SAP pour inclure les tâches et les flux de travail automatisés qui sous-tendent les processus métier critiques à travers les systèmes SAP et non-SAP.

Disponibilité

Toutes ces avancées sont disponibles dès maintenant pour les clients SaaS de RunMyJobs. Pour en savoir plus ou demander une démonstration, consultez le site https://www.redwood.com/products/insights/ .

À propos de Redwood Software

Redwood Software est une des meilleures plateforme d'orchestration de l'entreprise, qui permet de transformer l'activité pour le coût total de possession le plus bas. Redwood permet aux organisations d'automatiser et d'orchestrer intelligemment les processus commerciaux et informatiques critiques à travers des ERP complexes, des clouds hybrides, des données et des systèmes d'IA agentiques émergents. Grâce à ses solutions d'automatisation en mode SaaS, qui intègrent l'IA tout au long du cycle de vie de l'automatisation, Redwood accélère le passage à l'entreprise autonome. Fort de ses 30 années d'expérience, de la confiance de plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 50 et d'une culture complètement au services des clients, Redwood libère le potentiel humain de votre entreprise pour qu'elle se concentre sur l'innovation, la croissance et l'avenir.

Contact médias

Liz Reilly

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2389109/Redwood_Software_Logo.jpg