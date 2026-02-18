Redwood Software definiert die Beobachtbarkeit von Automatisierung mit Redwood Insights Premium neu

Bietet vollständige Transparenz mit neuen Integrationen für SAP Cloud ALM, Dynatrace, Splunk und New Relic

VIENNA, Virginia, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Redwood Software ™, die führende Orchestrierungsplattform für autonome Unternehmen, gab heute Verbesserungen der Beobachtbarkeit für RunMyJobs by Redwood bekannt, die darauf abzielen, Automatisierungsintelligenz in der IT und im Unternehmen zu demokratisieren. Die neue Version erweitert die in die Plattform integrierten nativen Analysefunktionen, führt eine neue Integration mit SAP Cloud ALM ein und stärkt die Integrationen mit führenden Observability-Plattformen, um eine umfassende, rollenspezifische Transparenz in komplexen Unternehmensumgebungen zu gewährleisten. Die Ankündigung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da laut dem Enterprise Automation Index 2026 von Redwood 61 % der Unternehmen angeben, dass ihre Automatisierungstools nicht ausreichend genutzt werden, was den Bedarf an tiefergehender Beobachtbarkeit und umsetzbarer Automatisierungsintelligenz unterstreicht.

Ein einheitliches Observability-Ökosystem für die Automatisierung

RunMyJobs von Redwood bietet Observability durch einen mehrschichtigen, ökosystemorientierten Ansatz, der die Transformation beschleunigt und die Gesamtbetriebskosten (TCO) für den Betrieb erheblich senkt:

Redwood Insights liefert maßgeschneiderte Informationen, die in die Plattform integriert sind, darunter vorgefertigte und anpassbare Dashboards, mit denen Teams Engpässe identifizieren, die Leistung verfolgen, Compliance-Anforderungen erfüllen und Automatisierungsdaten im gesamten Unternehmen demokratisieren können.





maßgeschneiderte Informationen, die in die Plattform integriert sind, darunter vorgefertigte und anpassbare Dashboards, mit denen Teams Engpässe identifizieren, die Leistung verfolgen, Compliance-Anforderungen erfüllen und Automatisierungsdaten im gesamten Unternehmen demokratisieren können. Durch die Integration mit SAP Cloud ALM werden die Ausführungsdaten von RunMyJobs direkt in SAP synchronisiert, wodurch SAP-orientierte Unternehmen zentrale Transparenz im Betrieb erhalten, ohne die Tools wechseln zu müssen.





werden die Ausführungsdaten von RunMyJobs direkt in SAP synchronisiert, wodurch SAP-orientierte Unternehmen zentrale Transparenz im Betrieb erhalten, ohne die Tools wechseln zu müssen. Die Integration des Observability-Ökosystems mit Plattformen wie Dynatrace, Splunk, New Relic und AppDynamics ermöglicht eine Full-Stack-Telemetrie-Korrelation, beschleunigt die Ursachenanalyse und reduziert die durchschnittliche Zeit bis zur Lösung (MTTR).

Zusammen ermöglichen diese Funktionen Unternehmen, über eine einheitliche „Single-Pane-of-Glass"-Lösung hinauszugehen und hochpräzise, stakeholder-spezifische Perspektiven zu liefern, die schnellere Entscheidungen, geringere Betriebsrisiken und messbaren Geschäftswert ermöglichen.

„Automatisierung kann nicht skaliert werden, wenn Erkenntnisse hinter technischen Barrieren verborgen bleiben", sagte Charles Crouchman, Chief Product Officer bei Redwood. „Die Strategie von Redwood für Observability holt Erkenntnisse aus Silos heraus und gibt sie an alle weiter, die Geschäftsergebnisse vorantreiben und beeinflussen. Es handelt sich um integrierte Intelligenz, nicht um eine nachträgliche Ergänzung – und sie ist die Grundlage für resiliente, autonome Abläufe."

Geschäftsergebnisse, die zählen

Unternehmen, die das Observability-Ökosystem von Redwood nutzen, können:

die MTTR reduzieren, indem sie Automatisierungstelemetrie mit der Anwendungs- und Infrastrukturleistung korrelieren und so die Gesamtbetriebskosten senken

manuelles Reporting und den Engpass „IT als Übersetzer" durch Self-Service-Dashboards eliminieren, was eine schnellere Entscheidungsfindung und transformative Maßnahmen ermöglicht

die Vorhersagbarkeit kritischer Geschäftsprozesse verbessern, indem SLA-Risiken in Echtzeit verfolgt werden

den ROI der Automatisierung nachweisen und Audits mit langfristigen, unveränderlichen Ausführungsdaten unterstützen

Redwood Insights Premium: Maßgeschneiderte Erkenntnisse und gemeinsame Intelligenz

Redwood Insights Premium erweitert die Analysefunktionen von RunMyJobs um einen No-Code-Dashboard-Builder und eine 15-monatige Speicherung historischer Daten, was eine langfristige Trendanalyse, Executive Reporting und ROI-Messung ermöglicht.

Mit Redwood Insights Premium kann die IT-Abteilung sicher Dashboards erstellen und für andere Teams und Stakeholder freigeben, die auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. So lassen sich detaillierte Ansichten für Spezialisten, z. B. im Bereich Datenmanagement, oder fokussierte Ansichten für Geschäftsteams und Führungskräfte erstellen.

Neue SAP-Cloud-ALM-Integration

Dasselbe Prinzip der rollenspezifischen Sichtbarkeit erstreckt sich auch auf SAP-zentrierte Abläufe, wo SAP Cloud ALM zunehmend zum zentralen Kontrollzentrum für die Beobachtbarkeit wird. Der neue SAP-Cloud-ALM-Konnektor für RunMyJobs erweitert die SAP-Beobachtbarkeit um automatisierte Jobs und Workflows, die kritische Geschäftsprozesse in SAP- und Nicht-SAP-Systemen unterstützen.

Verfügbarkeit

Alle diese Verbesserungen sind jetzt für RunMyJobs SaaS-Kunden verfügbar. Um mehr zu erfahren oder eine Demo anzufordern, besuchen Sie https://www.redwood.com/products/insights/ .

Informationen zu Redwood Software

Redwood Software ist die führende Orchestrierungsplattform für Unternehmen, die die Geschäftstransformation bei niedrigsten Gesamtbetriebskosten vorantreibt. Redwood unterstützt Unternehmen dabei, geschäftskritische Geschäfts- und IT-Prozesse über komplexe ERP-, Hybrid-Cloud-, Daten- und neue agentenbasierte KI-Systeme hinweg intelligent zu automatisieren und zu koordinieren. Durch seine SaaS-first-Automatisierungsstrukturen – mit KI, die in den gesamten Automatisierungslebenszyklus integriert ist – beschleunigt Redwood Ihren Weg zum autonomen Unternehmen. Mit 30 Jahren Erfahrung, dem Vertrauen von mehr als 50 % der Fortune-50-Unternehmen und einer Kultur der Kundenorientierung setzt Redwood das menschliche Potenzial in Ihrem Unternehmen frei, damit Sie sich auf Innovation, Wachstum und die Zukunft konzentrieren können.

Medienkontakt

Liz Reilly

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2389109/Redwood_Software_Logo.jpg