REGIS CAMUS TRANSMET RARE CHAMPAGNE, LE JOYAU DE LA CHAMPAGNE, A MAUD RABIN ET EMILIEN BOUTILLAT

« C'est à Maud Rabin que j'ai souhaité confier les clefs de l'avenir et de la vie de Rare Champagne. Quant à la pérennité du Savoir-Faire, de la signature du vin de Rare Champagne, je la confie à Emilien Boutillat. »

- Régis Camus

Consacré chef de caves le plus récompensé du siècle – 8 trophées, 26 ans au service des maisons Piper-Heidsieck, Charles Heidsieck et Rare Champagne, Régis Camus se retire avec émotion mais aussi beaucoup de fierté, quittant le groupe EPI qu'il affectionne tout particulièrement, dans la lumière des valeurs qui lui sont chères. Ces dernières années auront été entièrement dédiées à Rare Champagne : de la cuvée prestige alors attachée à Piper-Heidsieck, il a fait une icône, celle qui a conquis le cœur des amoureux des champagnes d'exception. Pari réussi.

« Depuis 2018 et en duo avec Maud Rabin, nous avons œuvré pour faire de Rare Champagne, une maison à part entière. Apprécié, considéré, désiré, Rare Champagne est devenu ce joyau que je souhaitais qu'il devienne et aujourd'hui reconnu comme une grande marque par nos pairs. J'en suis très fier. »

- Régis Camus

« Régis Camus tire sa révérence, sur les notes infinies de son Millésime 2008 - Millésime qui connait un succès retentissant à l'échelle mondiale. La transmission en marche depuis plusieurs années s'orchestre sur un rythme positif et il s'agira pour Maud Rabin de continuer à faire éclore Rare Champagne sur les cinq continents. Régis Camus nous laisse en héritage quelques Millésimes de Rare Champagne, absolument grandioses, que nous révélerons au fur et à mesure lorsqu'ils seront prêts à être dégustés. Patience. L'âme de Régis Camus, définitivement ancrée dans l'ADN de Rare Champagne veille pour de nombreuses années encore, tandis qu'Emilien Boutillat prépare les prochains millésimes qui seront dévoilés dans une décennie. Nous laissons le temps au temps. »

- Damien Lafaurie, Président de la Division Vins et Champagne du groupe EPI.

A PROPOS DE RARE CHAMPAGNE

Les origines nobles de Rare Champagne remontent à un hommage à la reine de France, Marie-Antoinette et exprime son esprit révolutionnaire luttant contre la banalisation des millésimes. Au cours des quarante dernières années, Rare Champagne n'a déclaré que onze millésimes. La Maison sélectionne les années singulières, atypiques, où la nature a été apprivoisée, où le temps et l'expertise dévoilent des champagnes d'exception. La tiare imaginée par Arthus Bertrand ornant le précieux flacon met en scène la vigne triomphante qui domine les caprices du temps. Rare Champagne est un vin de patience, au potentiel d'expression illimité. Le temps n'est plus un obstacle mais un bénéfice qui met en valeur la personnalité de chaque millésime. S'épanouissant année après année, Rare Champagne exprime un style élégant : une fraîcheur infinie, une minéralité persistante, avec une pureté éclatante et des contrastes subtils. Découvrir Rare Champagne est une introduction à l'Art de Vivre à la française, dont l'élégance intemporelle ne connaît pas de frontières.



