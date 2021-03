Regulus Global oferece hospital móvel, suprimentos médicos completos e treinamento para o México

"A Regulus nos ofereceu uma nova forma de dar suporte ao atendimento a pacientes com COVID-19, complementar os hospitais existentes e se preparar para possíveis desastres naturais. O COPAC garante a prontidão da resposta médica do México e trabalha com parceiros em todos os níveis do governo para oferecer recursos escalonáveis que atendam rapidamente às necessidades de incidentes arrasadores", disse o Dr. Gabriel García, ponto focal operacional das equipes médicas de emergência da OMS/OPAS e diretor do COPAC.

A Regulus Global entregou uma unidade hospitalar móvel que compreende recursos médicos abrangentes, incluindo equipamentos para salas de cirurgia, equipamentos cirúrgicos, monitores de sinais vitais, gestão de cadeia fria, móveis para enfermaria, aparelhos de raio-X, geradores de oxigênio e muito mais. Após a entrega, a Regulus prosseguiu com uma sessão de telemedicina do tipo "formando os formadores", aconselhando profissionais da área médica a integrar seus equipamentos existentes com a nova tecnologia, aumentando assim sua capacidade de tratar os pacientes.

"A Regulus tem orgulho de apoiar o trabalho contínuo do NORTHCOM com o COPAC para garantir que nossos vizinhos do México estejam preparados para lidar com as necessidades relativas à COVID-19, com a superlotação das instalações médicas existentes e com o apoio aos pacientes das áreas rurais do país", disse Brad Stewart, diretor de soluções de inovação e design da Regulus Global. "O treinamento em telemedicina e os novos equipamentos médicos acrescentam mais recursos para o atendimento aos pacientes e, sobretudo a integração dos equipamentos médicos existentes gera economia de custos, menos desperdício e maior capacidade geral."

Projetados e fabricados na unidade de Virginia Beach, Virgínia, os hospitais móveis são feitos sob medida com os equipamentos médicos e recursos de telemedicina mais atualizados e abrangentes e estão totalmente equipados para examinar, diagnosticar e tratar os pacientes imediatamente após a entrega. Os hospitais móveis customizados oferecem apoio em caso de desastres naturais e resposta a pandemias e suporte complementar às necessidades de unidades de saúde para comunidades que possam estar mais longe dos recursos médicos urbanos.

A Regulus Global, líder em design inovador, proporciona recursos nos setores humanitário, expedicionário, de segurança nacional e de defesa. Ao entender a missão, a Regulus oferece a análise de requisitos, tecnologias emergentes, equipamentos e escalabilidade para atender às necessidades críticas das organizações e agências em todo o mundo. Transformando o ciclo de vida completo, a Regulus dá apoio a organizações, empresas e agências governamentais do mundo todo com sua experiência em projeto, desenvolvimento e execução de sistemas. A Regulus Global está sediada em Virginia Beach, Virgínia, com filiais na Cidade do México e Torreón Coahuila, México, e já atuou em mais de 70 países em todo o mundo.

