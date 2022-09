Reimagine o crescimento com soluções de negócios digitais da Comviva prontas para 5G e impulsionadas pelo Microsoft Cloud

COPENHAGUE, Dinamarca, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Comviva, líder global em soluções de mobilidade, anunciou hoje a BlueMarble "Compact BSS", uma solução abrangente, nativa da nuvem e pronta para 5G, que alavanca a arquitetura aberta (ODA) do Microsoft Azure, do Dynamics 365 e do TM Forum. A BlueMarble Compact BSS trará os provedores de serviços de comunicação (CSPs) para a vanguarda da economia de plataforma - criando serviços para um ecossistema maior, mais rápido e eficiente, disponibilizando-os aos clientes corporativos como aplicativos em nuvem e gerando receitas adicionais para os CSPs.

Comviva CEO with Harinder Singh, Leader, Telco Service Line, Microsoft at Digital Transformation World event in Copenhagen

A velocidade e a modularidade da Comviva BlueMarble, juntamente com a segurança e escalabilidade do Microsoft Azure, habilitarão os CSPs a fazer a transição rápida para uma arquitetura de tecnologia moderna, aberta, segura e baseada em software, que eles podem alavancar para lançar no mercado novos canais e serviços. A Compact BSS da Comviva é uma solução abrangente, modular, segura e pronta para o futuro que habilitará os CSPs a acelerar a inovação, aumentar a agilidade, racionalizar custos, impulsionar a digitalização dos setores adjacentes e criar impacto sustentável.

Ao comentar sobre a parceria, Jason Zander, vice-presidente executivo de Missões e Tecnologias Estratégicas da Microsoft, disse: "O Microsoft Cloud está desempenhando um papel cada vez mais vital na infraestrutura e nas operações de CSP, especialmente com o 5G. Isto exige flexibilidade e agilidade significativas na camada BSS para realmente monetizar a oportunidade de 5G. Temos o prazer de ver que a Comviva está aproveitando o poder do Microsoft Cloud para oferecer novas experiências inovadoras aos clientes."

O Comviva BlueMarble Commerce integra catálogo, módulos de gerenciamento de pedidos com Dynamics 365, para que os clientes possam racionalizar seus processos de negócios e unificar os recursos de CRM com aplicativos que funcionam perfeitamente juntos em uma plataforma comum de dados, habilitando experiências interessantes para os usuários.

Manoranjan (Mao) Mohapatra, CEO da Comviva, disse: "Na Comviva, temos um sólido compromisso de criar em conjunto um novo futuro digital para os CSPs. O novo BlueMarble Compact BSS On Cloud é um grande passo adiante para ajudar as empresas de telecomunicações a se envolverem digitalmente, acelerar a inovação e competir de forma mais efetiva. Ao integrar os recursos do Microsoft Azure à nossa solução BlueMarble BSS, estamos capacitando as operadoras com uma plataforma de monetização integrada e altamente configurável para futuras inovações e comércio. Estamos muito satisfeitos em construir esta nova plataforma para o crescimento e o progresso com o Microsoft Azure Cloud."

