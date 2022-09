Réinventer la croissance avec des solutions commerciales numériques Comviva prêtes pour la 5G et optimisées par le cloud Microsoft

COPENHAGUE, Danemark, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Comviva , le leader mondial des solutions de mobilité, a annoncé aujourd'hui BlueMarble « Compact BSS », une solution complète, native du cloud, prête pour la 5G, qui exploite Microsoft Azure , Dynamics 365 et l'architecture numérique ouverte (ODA) du TM Forum. BlueMarble Compact BSS permettra aux fournisseurs de solutions cloud (FSC) d'être à l'avant-garde de l'économie des plateformes en créant des services pour un écosystème plus vaste de manière plus rapide et efficace, en les mettant à la disposition des entreprises clientes sous forme d'applications cloud et en générant des revenus supplémentaires pour les FSC.

Comviva CEO with Harinder Singh, Leader, Telco Service Line, Microsoft at Digital Transformation World event in Copenhagen

La rapidité et la modularité de Comviva BlueMarble, associées à la sécurité et à l'évolutivité de Microsoft Azure, permettront aux FSC de passer rapidement à une architecture technologique moderne, ouverte et sécurisée, basée sur des logiciels, qu'ils pourront exploiter pour lancer de nouveaux canaux et services sur le marché. Le Compact BSS de Comviva est une solution complète, modulaire, sécurisée et prête pour l'avenir qui permettra aux FSC d'accélérer l'innovation, d'accroître l'agilité, de rationaliser les coûts, de stimuler la numérisation des industries adjacentes et de créer un impact durable.

Commentant ce partenariat, Jason Zander, vice-président exécutif, Missions stratégiques et technologies, Microsoft a déclaré, « Le cloud Microsoft joue un rôle de plus en plus vital dans l'infrastructure et les opérations des FSC, notamment avec la 5G. Cela exige beaucoup de flexibilité et d'agilité dans la couche BSS, afin de véritablement monétiser l'opportunité de la 5G. Nous sommes heureux de constater que Comviva exploite la puissance du cloud Microsoft pour offrir de nouvelles expériences innovantes à ses clients. »

Comviva BlueMarble Commerce intègre des modules de gestion de catalogues, de commandes avec Dynamics 365, de sorte que les clients peuvent rationaliser leurs processus commerciaux et unifier les capacités CRM avec des applications qui fonctionnent de manière transparente sur une plateforme de données commune, permettant des expériences utilisateur passionnantes.

Manoranjan (Mao) Mohapatra, président-directeur général de Comviva a déclaré : « Chez Comviva, nous sommes passionnément engagés à créer ensemble un nouvel avenir numérique pour les FSC. Le nouveau BlueMarble Compact BSS sur le cloud est un grand pas en avant pour aider les entreprises de télécommunications à s'engager numériquement, à accélérer l'innovation et à être plus compétitives. En intégrant les capacités de Microsoft Azure dans notre solution BlueMarble BSS, nous donnons aux opérateurs une plateforme de monétisation intégrée et hautement configurable pour l'innovation et le commerce de demain. Nous sommes ravis de construire cette nouvelle plateforme de croissance et de progrès avec le cloud Microsoft Azure. »

