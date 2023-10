Rejoignez-nous à l'ESSO42 - Naviguer en toute confiance vers la cible avec GPSDetect™ Faites confiance à la navigation par marqueurs chirurgicaux et adoptez-la

EINDHOVEN, Pays-Bas, 23 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Sirius Medical, le leader de la navigation par marqueurs chirurgicaux, est fier d'être le sponsor platine du 42e congrès de la Société européenne d'oncologie chirurgicale (ESSO) à Florence, en Italie.

Join us at ESSO42 in Florence, Italy

Sirius Medical n'a cessé de relever la barre de la chirurgie des tumeurs mammaires non palpables en passant des techniques de localisation de première génération à la navigation par marqueurs chirurgicaux. Le système de navigation Pintuition® avec le logiciel GPSDetect™ offre une distance et un guidage directionnel inégalés pour localiser les tumeurs facilement et avec précision. Cette année, à l'ESSO42, nous démontrons comment les médecins du monde entier font confiance à la navigation par marqueurs chirurgicaux et l'adoptent.

Sirius Medical sponsorisera le 24 octobre un déjeuner-symposium satellite intitulé « Pintuition GPSDetect Surgical Marker Navigation in breast conservative surgery, appreciating the technical benefits, the value to patient and to the healthcare system », présidé par Leena Chagla (St Helens and Knowsley, Royaume-Uni). Elle sera accompagnée par Edward St. John (Portsmouth Hospitals NHS Trust, Royaume-Uni), Rosa Garcia (Hospital Clinic de Barcelona), Riccardo Giovanazzi (IRCCS San Gerardo, Italie) et Barry Rosen (Advocate Health, États-Unis).

Sirius Medical organisera également une expérience de navigation chirurgicale surplombant la magnifique ville de Florence dans la salle Belvedere sur le toit de la Villa Vittoria. Les participants à la conférence pourront retrouver leurs collègues et participer à des démonstrations pratiques et à des discussions sur le système de navigation Pintuition, ses avantages et ses applications dans la chirurgie oncoplastique du sein ainsi que dans les chirurgies du sarcome et du mélanome.

« Nous avons vu de nos propres yeux de quelle manière la confiance et l'adoption du passage de la localisation à la navigation par marqueur chirurgical ont eu un impact positif sur les patients, les médecins et les systèmes de santé », déclare Bram Schermers, PDG de Sirius Medical. « Nous sommes honorés de soutenir l'ESSO42 et j'invite tout le monde à nous rendre visite au stand 11 ou à profiter de la vue imprenable sur Florence dans la salle du Belvedere. »

À propos de Sirius Medical

Avec ses racines profondément ancrées dans le Netherlands Cancer Institute, Sirius Medical se consacre à améliorer les soins aux patients atteints de cancer par la livraison de solutions inégalées, mais abordables, qui permettent l'élimination précise et efficace des tumeurs. La technologie Pintuition est précise, simple, abordable et bénéficie à la fois du marquage CE et de l'autorisation de la FDA. Sirius Medical se développe rapidement avec plus de 14 000 procédures dans plus de 200 centres dans le monde et un réseau commercial mondial couvrant l'Europe occidentale, les États-Unis et l'Australie-Nouvelle-Zélande.

