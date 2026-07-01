Reju открывает первый в США научно-исследовательский центр в Коншохокене, штат Пенсильвания

Лаборатория углубляет научные возможности Reju, соединяя инновации с решениями коммерческого масштаба

ПЭРИС и КОНШОХОКЕН, штат Пенсильвания, 1 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Reju, компания по регенерации текстиля в текстильные материалы, сегодня объявила об открытии научно-исследовательского центра в Коншохокене, штат Пенсильвания, что стало первым специализированным исследовательским центром компании в Северной Америке. Лаборатория, расположенная в существующем исследовательском центре передовых материалов и катализаторов Technip Energy, поможет Reju ускорить развертывание своих технологий переработки и поможет разработать циркулярные решения следующего поколения Reju.

Reju opens its first U.S. Research & Development Center in Conshohocken, Pennsylvania, accelerating the path from circular innovation to industrial-scale textile regeneration.

Научно-исследовательский центр знаменует собой перемещение основной исследовательской группы Reju из исследовательского центра IBM Almaden в Сан-Хосе, Калифорния, где была впервые разработана технология деполимеризации Reju Volcat, каталитический химический метод переработки полиэстера в многоразовое сырье.

«Я очень рад присоединиться к такой инновационной компании и стать частью команды, продвигающей технологию к индустриализации и поддерживающей инфраструктуру для реальной масштабной переработки текстиля в текстиль», — сказал Грегори Брейта (Gregory Breyta), директор по исследованиям и разработкам Reju.

Объект будет ориентирован на весь спектр разработки, от ранней стадии технико-экономического обоснования до киломасштабного производства. Он будет охватывать переработку полиэстера, решения для смешанных тканей и новые циркулярные химические пути, что обеспечит быструю итерацию и ускорит путь Reju от концепции к промышленной реальности. Новый научно-исследовательский центр будет поддерживать разработку и проверку технологий, предназначенных для развертывания в будущих центрах регенерации Reju.

Расположив объект в рамках существующей исследовательской инфраструктуры Technip Energies, Reju получит прямой доступ к многолетнему опыту Technip Energies в области катализа, разработки процессов, интеграции технологий и промышленного масштабирования.

Создание научно-исследовательского центра является частью более широкой стратегии Reju по созданию экосистемы переработки с замкнутым циклом, которая превращает выброшенные ткани и текстиль обратно в качественную продукцию. Центр присоединяется к растущей глобальной инфраструктуре Reju, включая их первый текстильный центр Regeneration Hub Zero во Франкфурте, Германия, и будущие центры регенерации, которые были объявлены в Ситтарде (Нидерланды), Лаке (Франция) и Рочестере, Нью-Йорк (США).

«Вместе эти объекты образуют воспроизводимую глобальную циркулярную инфраструктуру, предназначенную для превращения сегодняшних текстильных отходов в завтрашнее сырье», — сказал Брейта.

О компании Reju

Reju — это компания, занимающаяся восстановлением материалов и ориентированная на создание инновационных решений для регенерации отходов полиэстерной ткани и использованных ПЭТ-емкостей. Компания Reju принадлежит Technip Energies, использует технологию, разработанную IBM Research, и стремится раскрыть бесконечные возможности в условиях ограниченности ресурсов. Компания ставит своей целью создание глобальной циркулярной системы по переработке текстиля, обеспечивающей замкнутый цикл восстановления и повторного использования полиэфирных тканей. Подробнее см. на веб-сайте https://www.reju.com/.

О компании Technip Energies

Компания Technip Energies является глобальным лидером в области технологий и конструирования. Ведущее положение в сфере СПГ, водорода, этилена, экологичной химии и управления выбросами CO 2 позволяет нам вносить свой вклад в развитие таких важнейших рынков, как энергетика, производные энергоносители, декарбонизация и создание замкнутых циклов. Наши взаимодополняющие сегменты бизнеса — технологии, товары и услуги (TPS) и реализация проектов — превращают инновации в масштабируемую и промышленную реальность.

За счет сотрудничества и точности исполнения обязательств более 18 000 наших сотрудников в 35 странах в полной мере стремятся связать процветание с экологичностью, чтобы планета процветала долго.

В 2025 году компания Technip Energies получила доход 7,2 млрд евро, и ее акции представлены на бирже Euronext Paris. Компания также имеет американские депозитарные расписки, продающиеся на внебиржевом рынке.

Дополнительная информация: www.ten.com

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