Reju otwiera pierwsze amerykańskie centrum badawczo-rozwojowe w Conshohocken w Pensylwanii

Laboratorium zwiększa możliwości naukowe Reju, łącząc innowacje z rozwiązaniami na skalę komercyjną.

PARYŻ i CONSHOHOCKEN, Pensylwania, 1 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Reju, firma zajmująca się regeneracją materiałów tekstylnych w modelu textile-to-textile, ogłosiła dziś otwarcie centrum badawczo-rozwojowego w Conshohocken w Pensylwanii. Jest to pierwsza dedykowana placówka badawcza firmy w Ameryce Północnej. Laboratorium, zlokalizowane w istniejącym centrum badań nad zaawansowanymi materiałami i katalizatorami Advanced Materials and Catalysts należącym do Technip Energies, pomoże Reju przyspieszyć wdrażanie technologii recyklingu oraz rozwijać rozwiązania cyrkularne nowej generacji.

Reju opens its first U.S. Research & Development Center in Conshohocken, Pennsylvania, accelerating the path from circular innovation to industrial-scale textile regeneration.

Otwarcie centrum B+R oznacza przeniesienie głównego zespołu badawczego Reju z IBM Almaden Research Center w San Jose w Kalifornii, gdzie po raz pierwszy opracowano technologię depolimeryzacji Volcat firmy Reju - metodę katalitycznego recyklingu chemicznego, która rozkłada poliester na surowce nadające się do ponownego wykorzystania.

„Cieszę się, że dołączam do tak innowacyjnej firmy i mogę być częścią zespołu, który przesuwa tę technologię w kierunku industrializacji oraz wspiera tworzenie infrastruktury umożliwiającej rzeczywisty recykling tekstyliów użytkowanych wcześniej przez konsumentów w modelu textile-to-textile na dużą skalę" - powiedział Gregory Breyta, dyrektor ds. badań i rozwoju w Reju.

Placówka będzie koncentrować się na pełnym spektrum prac rozwojowych - od wczesnych analiz wykonalności po produkcję w skali kilogramowej. Obejmie recykling poliestru, rozwiązania dla tkanin mieszanych oraz nowe ścieżki chemii cyrkularnej, umożliwiając szybkie iteracje i przyspieszając drogę Reju od koncepcji do rzeczywistości przemysłowej. Nowe centrum B+R będzie wspierać rozwój i walidację technologii przeznaczonych do wdrażania w przyszłych centrach regeneracji Regeneration Hubs firmy Reju.

Dzięki lokalizacji w istniejącej infrastrukturze badawczej Technip Energies Reju uzyska bezpośredni dostęp do wieloletniego doświadczenia Technip Energies w zakresie katalizy, rozwoju procesów, integracji technologii oraz skalowania przemysłowego.

Utworzenie centrum B+R jest elementem szerszej strategii Reju, której celem jest budowa zamkniętego ekosystemu recyklingu przekształcającego zużyte tkaniny i tekstylia z powrotem w produkty wysokiej jakości. Centrum dołącza do rozwijającej się globalnej infrastruktury Reju, obejmującej pierwszą placówkę textile-to-textile firmy - Regeneration Hub Zero we Frankfurcie w Niemczech - oraz przyszłe Regeneration Hubs ogłoszone w Sittard w Holandii, Lacq we Francji i Rochester w stanie Nowy Jork w USA.

„Razem placówki te tworzą powtarzalną globalną infrastrukturę cyrkularną, zaprojektowaną po to, aby przekształcać dzisiejsze odpady tekstylne w surowce jutra" - powiedział Breyta.

Reju

Reju to firma zajmująca się regeneracją materiałów. W centrum jej działalności leży tworzenie innowacyjnych rozwiązań regeneracji tekstyliów poliestrowych i odpadów z tworzyw sztucznych PET. Należąca do Technip Energies i wykorzystująca technologię wywodzącą się z IBM Research, firma Reju kieruje się celem odblokowania nieskończonych możliwości w świecie ograniczonych zasobów. Firma zamierza stworzyć globalny system recyklingu tekstyliów w zamkniętym obiegu, który pozwoli regenerować i ponownie wprowadzać do obiegu tekstylia poliestrowe. Więcej informacji na stronie https://www.reju.com/.

Technip Energies

Technip Energies to światowy lider w dziedzinie technologii i inżynierii. Dzięki czołowej pozycji w branżach LNG, wodoru, etylenu, zrównoważonej chemii i zarządzania CO2 przyczynia się do rozwoju kluczowych rynków, takich jak energetyka, pochodne energii, dekarbonizacja i gospodarka o obiegu zamkniętym. Współpracujące ze sobą segmenty działalności - Technologia, Produkty i Usługi (TPS) oraz Realizacja projektów - pozwalają przekształcać innowacje w skalowalne rozwiązania przemysłowe.

Dzięki współpracy i najwyższej jakości realizacji zadań ponad 18 000 pracowników w 35 krajach jest w pełni zaangażowanych w łączenie dobrobytu ze zrównoważonym rozwojem dla świata, który ma trwać.

W 2025 r. firma Technip Energies osiągnęła przychody w wysokości 7,2 mld euro i jest notowana na giełdzie Euronext Paris. Posiada również amerykańskie kwity depozytowe (American Depositary Receipts) będące przedmiotem obrotu pozagiełdowego.

Więcej informacji na stronie: www.ten.com

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