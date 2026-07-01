Reju inaugure son premier centre de recherche et développement aux États-Unis à Conshohocken, en Pennsylvanie

Le laboratoire renforce les capacités scientifiques d'Reju, en faisant le lien entre l'innovation et les solutions à l'échelle commerciale

PARIS et CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- Reju, société spécialisée dans la régénération de matériaux textiles à partir de textiles, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un centre de recherche et développement à Conshohocken, en Pennsylvanie, qui constitue le premier site de recherche dédié de l'entreprise en Amérique du Nord. Situé au sein du centre de recherche existant « Advanced Materials and Catalysts » de Technip Energy, ce laboratoire aidera Reju à accélérer le déploiement de ses technologies de recyclage et contribuera au développement de ses solutions circulaires de nouvelle génération.

Reju opens its first U.S. Research & Development Center in Conshohocken, Pennsylvania, accelerating the path from circular innovation to industrial-scale textile regeneration.

Ce centre de R&D marque le transfert de l'équipe de recherche principale de Reju depuis le centre de recherche Almaden d'IBM à San José, en Californie, où la technologie de dépolymérisation « Volcat » de Reju — une méthode de recyclage chimique catalytique permettant de décomposer le polyester en matières premières réutilisables — a été mise au point pour la première fois.

« Je suis ravi de rejoindre une entreprise aussi innovante et de faire partie de l'équipe chargée de faire évoluer cette technologie vers l'industrialisation et de soutenir l'infrastructure nécessaire à un véritable recyclage textile-à-textile post-consommation à grande échelle », a déclaré Gregory Breyta, directeur de la recherche et du développement chez Reju.

Ce site se consacrera à l'ensemble du cycle de développement, depuis l'étude de faisabilité préliminaire jusqu'à la production à l'échelle du kilo. Ce projet couvrira le recyclage du polyester, les solutions pour tissus mixtes et de nouvelles voies de chimie circulaire, permettant ainsi une itération rapide et accélérant le passage de Reju du concept à la réalité industrielle. Le nouveau centre de R&D contribuera au développement et à la validation des technologies destinées à être déployées dans les futurs « Regeneration Hubs » de Reju.

En implantant ce site au sein de l'infrastructure de recherche existante de Technip Energies, Reju bénéficiera d'un accès direct à plusieurs décennies d'expertise de Technip Energies dans les domaines de la catalyse, du développement de procédés, de l'intégration technologique et de la mise à l'échelle industrielle.

La création du centre de R&D s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de Reju visant à mettre en place un écosystème de recyclage en circuit fermé qui transforme les tissus et textiles mis au rebut en produits de qualité. Ce centre vient s'ajouter à l'infrastructure mondiale en pleine expansion de Reju, qui comprend notamment son premier site de recyclage « textile-à-textile », le Regeneration Hub Zero, situé à Francfort, en Allemagne, ainsi que les futurs Regeneration Hubs dont l'implantation a été annoncée à Sittard (Pays-Bas), à Lacq (France) et à Rochester, dans l'État de New York (États-Unis).

« Ensemble, ces installations constituent une infrastructure circulaire mondiale reproductible, conçue pour transformer les déchets textiles d'aujourd'hui en matières premières de demain », a déclaré Breyta.

À propos de Reju

Reju est une entreprise de régénération des matériaux qui se concentre sur la création de solutions innovantes pour régénérer les textiles en polyester et les déchets PET post-consommation. Détenue par Technip Energies et utilisant une technologie développée à l'origine par IBM Research, Reju est motivée par son objectif de débloquer des possibilités infinies à partir de ressources limitées. L'entreprise vise à établir un système circulaire mondial de recyclage des textiles afin de régénérer et de recycler les textiles en polyester. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.reju.com/.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est un acteur mondial de la technologie et de l'ingénierie. Grâce à notre position de leader dans les domaines du GNL, de l'hydrogène, de l'éthylène, de la chimie durable et de la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonisation et l'économie circulaire. Nos secteurs d'activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de projets, transforment l'innovation en une réalité évolutive et industrielle.

Grâce à la collaboration et à l'excellence dans l'exécution, nos plus de 18 000 employés répartis dans 35 pays s'engagent pleinement à concilier prospérité et durabilité pour un monde conçu pour durer.

Technip Energies a réalisé un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est coté sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts qui se négocient de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

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