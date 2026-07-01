Společnost Reju otevřela své první výzkumné a vývojové centrum v USA v Conshohockenu v Pensylvánii
News provided byReju
Jul 01, 2026, 07:05 ET
Laboratoř prohlubuje vědecké kapacity společnosti Reju a propojuje inovace s řešeními v komerčním měřítku
PAŘÍŽ a CONSHOHOCKEN, Pensylvánie, 1. července 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Reju, zabývající se recyklací textilních materiálů, dnes oznámila, že otevřela výzkumné a vývojové centrum v Conshohockenu v Pensylvánii, což představuje její první specializované výzkumné zařízení v Severní Americe. Laboratoř, která se nachází v rámci stávajícího výzkumného centra divize Pokročilé materiály a katalyzátory společnosti Technip Energy, pomůže společnosti Reju urychlit zavádění jejích recyklačních technologií a přispěje k vývoji řešení nové generace v rámci cirkulární ekonomiky.
Založení tohoto výzkumného a vývojového centra znamená přesun hlavního výzkumného týmu společnosti Reju z výzkumného centra IBM Almaden v San Jose v Kalifornii, kde byla poprvé vyvinuta technologie depolymerizace Volcat společnosti Reju – katalytická metoda chemické recyklace, při níž se polyester rozkládá na znovu použitelné suroviny.
„Těším se, že se připojím k tak inovativní společnosti a stanu se součástí týmu, který posouvá tuto technologii směrem k industrializaci a podporuje infrastrukturu pro skutečnou recyklaci textilií z použitého spotřebitelského odpadu do nových textilií ve velkém měřítku," uvedl Gregory Breyta, ředitel pro výzkum a vývoj společnosti Reju.
Zařízení se zaměří na celé spektrum vývoje, od rané fáze proveditelnosti až po výrobu v řádu kilogramů. Bude se zabývat recyklací polyesteru, řešeními pro smíšené tkaniny a novými cestami v oblasti cirkulární chemie, což umožní rychlé iterace a urychlí cestu společnosti Reju od konceptu k průmyslové realitě. Nové centrum výzkumu a vývoje bude podporovat vývoj a ověřování technologií určených k nasazení v budoucích recyklačních centrech společnosti Reju.
Umístěním zařízení do stávající výzkumné infrastruktury společnosti Technip Energies získá Reju přímý přístup k desítkám let zkušeností společnosti Technip Energies v oblasti katalýzy, vývoje procesů, integrace technologií a průmyslového škálování.
Založení centra výzkumu a vývoje je součástí širší strategie společnosti Reju zaměřené na vybudování recyklačního ekosystému s uzavřeným cyklem, který přeměňuje vyřazené látky a textilie zpět na kvalitní produkty. Centrum se připojuje k rostoucí globální infrastruktuře společnosti Reju, jejíž součástí je i její první zařízení na recyklaci textilií „Recyklační centrum Zero" ve Frankfurtu v Německu a budoucí recyklační centra, která byla ohlášena v Sittardu (Nizozemsko), Lacq (Francie) a Rochesteru ve státě New York (USA).
„Společně tvoří tato zařízení replikovatelnou globální cirkulární infrastrukturu, jejímž cílem je přeměnit dnešní textilní odpad na suroviny zítřka," uvedla Breyta.
O společnosti Reju
Reju je společnost zabývající se recyklací materiálů, která se zaměřuje na vytváření inovativních řešení pro recyklaci polyesterových textilií a PET odpadu z domácností. Reju, která je ve vlastnictví Technip Energies a využívá technologii vyvinutou v IBM Research, je poháněna svým posláním odhalovat nekonečné možnosti v rámci omezených zdrojů. Cílem společnosti je vybudovat globální cirkulární systém recyklace textilií za účelem obnovy a opětovného uvedení polyesterových textilií do oběhu. Více informací najdete na https://www.reju.com/.
O společnosti Technip Energies
Technip Energies je vedoucí globální podnik v oblasti technologií a inženýrství. Díky našim vedoucím pozicím v oblastech LNG, vodíku, ethylenu, udržitelné chemie a nakládání s CO₂ přispíváme k rozvoji klíčových trhů, jako jsou energetika, energetické deriváty, dekarbonizace a cirkulární ekonomika. Naše vzájemně se doplňující obchodní segmenty – Technologie, produkty a služby (TPS) a Realizace projektů – proměňují inovace ve škálovatelnou průmyslovou realitu.
Díky spolupráci a vynikající realizaci se našich více než 18 000 zaměstnanců ve 35 zemích plně věnuje propojování prosperity s udržitelností pro svět navržený tak, aby vydržel.
Společnost Technip Energies dosáhla v roce 2025 tržeb ve výši 7,2 miliardy eur a je kótována na burze Euronext Paris. Společnost má také americké depozitní certifikáty (ADR), s nimiž se obchoduje na mimoburzovním trhu.
Další informace: www.ten.com
Fotografie – https://mma.prnewswire.com/media/3002551/Reju_Frankfurt_office.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2666366/Reju_Logo.jpg
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