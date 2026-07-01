Reju otvára v Conshohockene v Pensylvánii prvé americké centrum výskumu a vývoja
News provided byReju
Jul 01, 2026, 07:08 ET
Laboratórium prehlbuje vedecké kapacity spoločnosti Reju a prepája inovácie s riešeniami v komerčnej mierke
PARÍŽ a CONSHOHOCKEN, Pensylvánia, 1. júl 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Reju, ktorá sa zaoberá regeneráciou textilných materiálov, dnes oznámila otvorenie centra výskumu a vývoja v pensilvánskom meste Conshohockene, ktoré sa tak stalo prvým špecializovaným výskumným zariadením spoločnosti v Severnej Amerike. Laboratórium, ktoré sa nachádza v existujúcom výskumnom centre spoločnosti Technip Energy pre pokročilé materiály a katalyzátory, pomôže spoločnosti Reju urýchliť zavádzanie recyklačných technológií a podporí vývoj obehových riešení novej generácie.
Centrum výskumu a vývoja zároveň sťahuje hlavný výskumný tím spoločnosti Reju z výskumného centra Almaden spoločnosti IBM v San Jose v Kalifornii, kde bola prvýkrát vyvinutá technológia depolymerizácie Volcat spoločnosti Reju. Ide o katalytickú chemickú recyklačnú metódu rozkladu polyesteru na opakovane použiteľné suroviny.
„Som nadšený, že sa môžem pripojiť k takejto inovatívnej spoločnosti a stať sa súčasťou tímu, ktorý posúva technológiu smerom k industrializácii a podporuje infraštruktúru pre skutočnú recykláciu textilu po spotrebe vo veľkej mierke," uviedol Gregory Breyta, riaditeľ výskumu a vývoja spoločnosti Reju.
Zariadenie sa bude zameriavať na celé spektrum vývoja, od počiatočnej fázy realizovateľnosti až po výrobu v mierke škálovateľnej na kilogramy. Bude zahŕňať recykláciu polyesteru, riešenia pre zmiešané tkaniny aj nové postupy obehovej chémie. Umožní tak rýchlu iteráciu a urýchli cestu spoločnosti Reju od konceptu k priemyselnej realite. Nové centrum výskumu a vývoja bude podporovať vývoj a overovanie technológií určených na nasadenie v budúcich regeneračných centrách spoločnosti Reju.
Umiestnením zariadenia v rámci existujúcej výskumnej infraštruktúry Technip Energies bude spoločnosť Reju využívať priamy prístup k desaťročiam jej odborných znalostí v oblasti katalýzy, vývoja procesov, integrácie technológií a priemyselného škálovania.
Zriadenie centra výskumu a vývoja je súčasťou širšej stratégie Reju zameranej na budovanie uzavretého recyklačného ekosystému, ktorý premieňa vyradené látky a textílie späť na kvalitné výrobky. Centrum sa pripája k rastúcej globálnej infraštruktúre spoločnosti Reju, vrátane jej prvého textilného zariadenia Regeneration Hub Zero v nemeckom Frankfurte nad Mohanom a budúcich regeneračných centier, ktoré majú vzniknúť v Sittarde (Holandsko), Lacq (Francúzsko) a Rochesteri v štáte New York (USA).
„Tieto zariadenia spoločne tvoria replikovateľnú globálnu obehovú infraštruktúru navrhnutú tak, aby premieňala dnešný textilný odpad na suroviny zajtrajška," povedal Breyta.
O spoločnosti Reju
Reju je spoločnosť na regeneráciu materiálov zameraná na vytváranie inovatívnych riešení na obnovu polyesterového textilu a PET odpadu po konzumácii. Reju, ktorá je vo vlastníctve Technip Energies a využíva technológiu pochádzajúcu z výskumu IBM, poháňa náš zámer odomknúť nekonečné možnosti v rámci obmedzených zdrojov. Cieľom spoločnosti je vytvoriť globálny systém recyklácie textilu na regeneráciu a recirkuláciu polyesterových textílií. Viac informácií nájdete na stránke https://www.reju.com/.
O spoločnosti Technip Energies
Technip Energies je globálna technologická a inžinierska spoločnosť. Vďaka vedúcim pozíciám v oblasti LNG, vodíka, etylénu, udržateľnej chémie a riadenia CO2 prispievame k rozvoju kľúčových trhov, ako sú energetika, energetické deriváty, dekarbonizácia a obehové hospodárstvo. Naše doplnkové obchodné segmenty, technológia, produkty a služby (TPS) a dodávanie projektov, premieňajú inovácie na škálovateľnú a priemyselnú realitu.
Formou spolupráce a excelentnej realizácie je viac ako 18 000 našich zamestnancov v 35 krajinách plne odhodlaných prepojiť prosperitu s udržateľnosťou pre svet, ktorý vydrží pre ďalšie generácie.
Spoločnosť Technip Energies dosiahla v roku 2025 tržby vo výške 7,2 miliardy eur a je kótovaná na burze Euronext Paris. Spoločnosť obchoduje aj s americkými depozitnými certifikátmi mimo burzy.
Ďalšie informácie: www.ten.com
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3002551/Reju_Frankfurt_office.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2666366/Reju_Logo.jpg
Share this article