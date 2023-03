Relatório de Riqueza da África de 2023 Revela Que os 'Grandes 5' Abrigam 56% dos Milionários do Continente

LONDRES, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O patrimônio privado total atualmente mantido no continente Africano é de USD 2,4 Trilhões, e espera-se que sua população milionária aumente 42% nos próximos 10 anos, de acordo com o último Relatório de Riqueza da África de 2023, publicado por Henley & Partners em parceria com a New World Wealth.

O relatório revela que os 'Grandes 5' mercados de riqueza privada da África – África do Sul, Egito, Nigéria, Quênia e Marrocos – juntos representam 56% dos indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs) do continente e mais de 90% de seus bilionários. Existem atualmente 138.000 HNWIs com patrimônio privado de US$ 1 milhão ou mais vivendo na África, juntamente com 328 centimilionários com patrimônio de USD 100 milhões ou mais e 23 bilionários em dólares americanos.

Apesar de uma década passada difícil, a África do Sul ainda abriga pelo menos o dobro de HNWIs do que qualquer outro país africano e 30% dos centimilionários do continente. O Egito recebe o prêmio para a maioria dos bilionários, e as Ilhas Maurício contam com a maior riqueza per capita (riqueza média por pessoa) na África, de USD 37.500, seguida pela África do Sul de USD 10.880 e na Namíbia de US $10.050.

A África abriga alguns dos mercados de crescimento mais rápido do mundo, incluindo Ruanda, Maurício e Seicheles, que tiveram um crescimento de riqueza de 72%, 69% e 54%, respectivamente, na última década. Em termos de projeções, espera-se que Maurício experimente a maior taxa de crescimento da riqueza privada em 75% na próxima década (até 2032), tornando-se o quarto país de crescimento mais rápido do mundo em termos de porcentagem de crescimento milionário, depois do Vietnã, Índia e Nova Zelândia.

Uma taxa de crescimento de patrimônio privado de dez anos de mais de 60% está prevista para a Namíbia, com sua oferta de residência por investimento lançada recentemente provavelmente atrairá investidores de alto patrimônio líquido de todo o mundo. Ao comentar no relatório, Catherine Shipushu do Conselho de Promoção e Desenvolvimento de Investimentos da Namíbia, diz que o país tem uma das maiores reservas de urânio do mundo e está atraindo Attention internacional com recentes descobertas de reservas de gás e petróleo. "Com ambições ousadas de se tornar a capital de energia sustentável da África, a localização estratégica e o porto de classe mundial da Namíbia a tornam uma porta de entrada ideal para mais de 300 milhões de pessoas em outros mercados Africanos".

Dominic Volek, Diretor de Clientes Privados do Grupo Henley & Partners, afirma que mais países africanos estão se concentrando em atrair os HNWIs, oferecendo residência e cidadania por oportunidades de investimento que têm o potencial de transformar suas economias. "À medida que a riqueza cresce no continente, esperamos ver a migração de investimento continuar a ganhar terreno na África - não apenas no lado da demanda de HNWIs africanos que buscam melhorar sua liberdade de viagem e mobilidade econômica, garantir a opcionalidade da localização e mitigar riscos, mas também do lado da oferta, com cada vez mais nações africanas procurando lançar seus próprios programas para aumentar a entrada de capital e talento."

Baixe o Comunicado de Imprensa Completo e o Relatório de Riqueza Africano de 2023

FONTE Henley & Partners

