Release van Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon, drie jaar na de laatste release

"We introduceerden onze revolutionaire US*1 Toasted Barrel Bourbon voor het eerst in 2014. Daarna volgden er nieuwe releases in 2015 en 2018. Ook al blijven de whiskeytekorten bij Michter's aanhouden, speciaal voor onze trouwe liefhebbers besloten we om toch wat van onze bourbonvoorraad te gebruiken voor deze getoaste bourbon", aldus Joseph J. Magliocco, directeur bij Michter's.

"Bij Michter's experimenteren we volop om ons doel te bereiken: namelijk het maken van de beste Amerikaanse whiskey. Het innovatieve werk dat ons productieteam uitvoert met getoaste vaten levert opvallende resultaten op", vertelt Dan McKee, die werkzaam is als Master Distiller bij Michter's. Voor deze speciale 'Toasted'-versie begint Michter's met volledig gerijpte vaten van zijn US*1 Small Batch Kentucky Straight Bourbon en brengt deze whiskey over in een tweede vat gemaakt van hout dat gedurende 18 maanden aan de lucht is gedroogd zodat het extra rijpt. Het tweede vat is volgens exacte specificaties getoast, maar niet verkoold.

Andrea Wilson is werkzaam als Master of Maturation bij Michter's en stelt het protocol vast voor het toasten van de vaten en het rijpen van Michter's US*1 Toasted Barrel Bourbon. Over de 2021 release vertelt Wilson: "Het product dat we dit jaar uitbrengen is bijzonder gebalanceerd en is perfect voor de herfst en de feestdagen." De aanbevolen verkoopprijs voor een fles van 750 ml van Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon is $ 100.

Onlangs heeft Michter's 60 extra acres (24 hectare) in Springfield, Kentucky aangekocht om zijn landbouwactiviteiten en bedrijfsvoering uit te breiden. Daarmee komt het totaal op 205 acres (83 hectare). Daar verbouwt Michter's eigen graan dat gebruikt wordt voor het distillatieproces. Daarnaast heeft Michter's twee stokerijen, beide in Louisville: de hoofdstokerij in Shively en de stokerij in Fort Nelson.

In de Fort Nelson Distillery, die is gevestigd op West Main Street tegenover Louisville Slugger en op hetzelfde blok als het Frazier Museum, staat de legendarische alambiek uit Michter's Pennsylvania Distillery. Tijdens openingstijden zijn er ook rondleidingen en proeverijen en is The Bar in Fort Nelson ook geopend. Hier kunnen bezoekers klassieke cocktails proeven, die zijn samengesteld door David Wondrich, historicus gespecialiseerd in gedistilleerde dranken en cocktails.

Michter's maakt alom geprezen whiskeys in beperkte hoeveelheden. Omdat de vraag groter is dan het aanbod vindt de verkoop plaats op basis van toewijzing. Michter's staat bekend om zijn small batch bourbon, single barrel bourbon, small batch sour mash whiskey, single barrel rye en small batch American whiskey. In januari 2021 werd Michter's in het Annual Brands Report van Drinks International uitgeroepen als het #1 Top Trending American Whiskey merk. Ga voor meer informatie naar www.michters.com en volg ons op Instagram , Facebook en Twitter .

Contact:

Joseph J. Magliocco

001 502 774 2300 x580

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1595666/Michter_s_2021_Toasted_Barrel_Finish_Bourbon.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg

SOURCE Michter's Distillery