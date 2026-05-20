RemotePass lève une série B de 17,4 millions de dollars, financée par le capital-risque de la BERD, à l'heure où l'emploi mondial et la technologie financière convergent

Rentable en 2025, la plateforme mondiale de gestion des ressources humaines, de la paie et des dépenses se développe en Europe et aux États-Unis, avec de nouveaux investissements dans l'expansion commerciale, l'IA et la technologie financière intégrée.

LONDRES, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- RemotePass, la plateforme mondiale d'emploi, de paie et de dépenses, a levé 17,4 millions de dollars en financement de série B dirigé par BERD Venture Capital (BERD), avec la participation de 500 Global et d'investisseurs actuels tels que Oraseya Capital, 212 VC, Access Bridge Ventures et Khwarizmi Ventures. Cette opération intervient à un moment charnière où l'emploi mondial et la technologie financière convergent et alors que les clients recherchent de plus en plus une plateforme unique qui gère ces deux types d'activités.

Kamal Reggad, fondateur et PDG de RemotePass

L'Europe et les États-Unis sont déjà deux des marchés de RemotePass qui connaissent la croissance la plus rapide, les entreprises se tournant vers la plateforme pour embaucher, payer et soutenir les travailleurs dans des zones géographiques dans lesquelles les entreprises en place n'ont qu'une portée ou une expérience limitée. Ce nouveau capital permettra à l'entreprise d'élargir sa présence commerciale sur ces marchés, d'approfondir son investissement dans l'infrastructure financière pour les équipes distribuées et d'accélérer l'implémentation de sa feuille de route en matière d'intelligence artificielle.

RemotePass a atteint la rentabilité au début de l'année 2025, grâce à la solidité de ses fondamentaux économiques. L'entreprise a ensuite délibérément décidé de réinvestir dans l'expansion, en faisant appel à la BERD et à 500 Global en tant que partenaires stratégiques pour la phase suivante. L'entreprise s'est étendue à plus de 35 000 travailleurs dans plus de 150 pays et a facilité plus de 800 millions de dollars de salaires transfrontaliers, avec une fraction du capital levé par les leaders de la catégorie.

« Ce tour de table est un accélérateur », a déclaré Kamal Reggad, PDG et cofondateur de RemotePass. « Nous avons le produit, l'élan et maintenant les partenaires pour nous développer correctement. L'embauche n'est que le départ. Ce dont les entreprises ont besoin, c'est d'une plateforme soutenant leurs équipes de bout en bout, y compris les services financiers qui permettent au travail distribué de fonctionner. »

Fondée en 2021 par Kamal Reggad et Karim Nadi, RemotePass résout un problème que les opérateurs historiques ont largement ignoré : l'embauche, la rémunération et le soutien des travailleurs au-delà des frontières où la mise en place d'entités locales, la conformité et l'infrastructure bancaire restent véritablement problématiques. La plateforme est utilisée par des clients tels que Logitech, Tata Group, InDrive et Careem. Elle couvre l'employeur officiel (EOR), la gestion des entrepreneurs, la paie et la conformité, ainsi qu'une couche de technologie financière permettant aux travailleurs d'accéder à des comptes en USD, à des cartes mondiales et à l'assurance maladie.

Fin 2025, RemotePass a lancé SpendCards, qui intègre les cartes de dépenses de l'entreprise dans la même plateforme que celle qui paie le personnel - regroupant les salaires, les paiements des sous-traitants et les dépenses en un seul système, indépendamment de l'endroit où se trouve le travailleur ou des conditions de son emploi. La gestion des dépenses reste l'un des problèmes opérationnels les plus tenaces dans les installations transfrontalières, ce qui a obligé les équipes financières à faire appel à des fournisseurs distincts. L'entreprise a également introduit des agents d'IA qui automatisent les flux de travail dans les domaines de l'accueil, de la conformité et de l'assistance.

« RemotePass intègre de manière unique les produits financiers et de paie mondiaux dans une expérience unique basée sur l'IA. La solution réduit les frictions pour les employeurs opérant sur les marchés émergents tout en créant de réelles opportunités économiques pour des dizaines de milliers de travailleurs. L'entreprise a atteint une taille significative avec une fraction du capital que d'autres entreprises de la même catégorie ont levé, signe de la discipline dont Kamal et son équipe ont fait preuve en matière d'exécution. C'est exactement le type d'entreprise que nous avons voulu soutenir : une équipe qui met en place une plate-forme leader sur un marché émergent, avec une profondeur de produit et une dynamique commerciale qui lui permettront d'être compétitive en Europe et aux États-Unis. Nous sommes impatients de les soutenir au cours de leur prochaine phase de croissance », a déclaré Amine Chabane, directeur du capital-risque de la BERD.

« RemotePass a construit une plateforme robuste qui fait le lien entre la gestion des effectifs et la technologie financière dans une seule pile intégrée. La profondeur du marché émergent, la couche de technologie financière intégrée et les investissements précoces dans l'IA créent des avantages structurels difficiles à reproduire. Nous avons soutenu cette équipe exceptionnelle parce qu'elle met en place une infrastructure de classe mondiale pour résoudre un problème de taille, à l'heure où de plus en plus d'entreprises déploient leur main-d'œuvre au-delà des frontières », a déclaré Amjad Ahmad, associé directeur de 500 Global.

La série B financera l'expansion en Europe et aux États-Unis, l'approfondissement de la couverture de la conformité et la poursuite des investissements dans la surface des produits financiers et les capacités d'IA qui sont devenues des caractéristiques déterminantes de la plateforme.

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