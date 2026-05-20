RemotePass sammelt 17,4 Millionen US-Dollar in einer Serie-B-Finanzierungsrunde unter der Führung von EBRD Venture Capital ein, während sich der globale Arbeitsmarkt und die Fintech-Branche immer stärker annähern

Die globale Plattform für Personalwesen, Gehaltsabrechnung und Ausgabenmanagement, die 2025 die Gewinnzone erreichte, expandiert derzeit in Europa und den USA und investiert dabei in die geschäftliche Expansion, KI und integrierte Fintech-Lösungen.

LONDON, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- RemotePass, die globale Plattform für Personalwesen, Gehaltsabrechnung und Ausgabenmanagement, hat in einer von EBRD Venture Capital (EBRD) angeführten Serie-B-Finanzierungsrunde 17,4 Millionen US-Dollar eingesammelt. An der Runde beteiligten sich 500 Global sowie die bestehenden Investoren Oraseya Capital, 212 VC, Access Bridge Ventures und Khwarizmi Ventures. Diese Finanzierungsrunde fällt in eine entscheidende Phase, in der sich die Bereiche globale Beschäftigung und Fintech immer stärker annähern – und Kunden zunehmend nach einer einzigen Plattform suchen, die beides abdeckt.

Kamal Reggad, Founder and CEO at RemotePass

Europa und die USA gehören bereits zu den am schnellsten wachsenden Märkten von RemotePass. Unternehmen nutzen die Plattform, um Mitarbeiter in Regionen einzustellen, zu bezahlen und zu betreuen, in denen etablierte Anbieter nur über begrenzte Reichweite oder Erfahrung verfügen. Das neue Kapital wird die geschäftliche Präsenz des Unternehmens in diesen Märkten ausbauen, die Produktinvestitionen in die Finanzinfrastruktur für verteilte Teams vertiefen und die Umsetzung der KI-Roadmap beschleunigen.

RemotePass erreichte Anfang 2025 die Gewinnzone, was die zugrunde liegende Wirtschaftlichkeit der einzelnen Einheiten widerspiegelt. Das Unternehmen traf daraufhin die bewusste Entscheidung, in die Expansion zu reinvestieren, und holte die EBRD und 500 Global als strategische Partner für die nächste Phase an Bord. Das Unternehmen ist auf mehr als 35.000 Mitarbeiter in über 150 Ländern angewachsen und hat grenzüberschreitende Gehaltszahlungen in Höhe von über 800 Millionen US-Dollar abgewickelt – und das mit nur einem Bruchteil des Kapitals, das von den Marktführern der Branche aufgebracht wurde.

„In dieser Finanzierungsrunde geht es um Beschleunigung", sagte Kamal Reggad, CEO und Mitbegründer von RemotePass. „Wir haben das Produkt, die Traktion und nun die Partner, um richtig zu expandieren. Die Personalbeschaffung ist nur der Einstieg. Was Unternehmen tatsächlich brauchen, ist eine Plattform, die ihre Teams durchgängig unterstützt, einschließlich der Finanzdienstleistungen, die verteilte Arbeit erst möglich machen."

RemotePass wurde 2021 von Kamal Reggad und Karim Nadi gegründet und löst ein Problem, das von etablierten Anbietern bislang weitgehend vernachlässigt wurde: die Einstellung, Bezahlung und Betreuung von Mitarbeitern über Landesgrenzen hinweg, wo die Gründung lokaler Unternehmen, die Einhaltung von Vorschriften und die Bankinfrastruktur nach wie vor echte Herausforderungen darstellen. Die Plattform bedient Kunden wie Logitech, die Tata Group, InDrive und Careem. Sie deckt EOR, Auftragnehmermanagement, Gehaltsabrechnung und Compliance ab sowie eine Fintech-Ebene, die Mitarbeitern Zugang zu USD-Konten, globalen Karten und Krankenversicherungen bietet.

Ende 2025 führte RemotePass SpendCards ein und integrierte damit Firmenkreditkarten in dieselbe Plattform, über die die Belegschaft bezahlt wird – wodurch Gehaltsabrechnung, Zahlungen an Auftragnehmer und Ausgaben in einem System zusammengeführt werden, unabhängig davon, wo ein Mitarbeiter sitzt oder wie er beschäftigt ist. Das Spesenmanagement ist nach wie vor einer der hartnäckigsten operativen Schwachpunkte bei grenzüberschreitenden Strukturen und zwingt Finanzteams dazu, separate Anbieter miteinander zu verknüpfen. Das Unternehmen hat zudem KI-Agenten eingeführt, die Arbeitsabläufe in den Bereichen Onboarding, Compliance und Support automatisieren.

„RemotePass integriert auf einzigartige Weise globale Lohn- und Finanzprodukte in eine einzige KI-gestützte Lösung. Es verringert die Reibungsverluste für Arbeitgeber, die in Schwellenländern tätig sind, und schafft gleichzeitig echte wirtschaftliche Chancen für Zehntausende von Arbeitnehmern. Das Unternehmen hat eine beachtliche Größe erreicht, obwohl es nur einen Bruchteil des Kapitals aufgebracht hat, das andere in dieser Kategorie beschafft haben – ein Zeichen dafür, wie diszipliniert Kamal und sein Team bei der Umsetzung vorgegangen sind. Genau diese Art von Unternehmen wollten wir unterstützen: ein Team, das eine führende Plattform aus einem Schwellenland aufbaut und über die Produktvielfalt und die kommerzielle Dynamik verfügt, um in Europa und den USA zu konkurrieren. Wir freuen uns darauf, sie in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen", sagte Amine Chabane, Principal bei EBRD Venture Capital.

„RemotePass hat eine robuste Plattform geschaffen, die Personalmanagement und Fintech zu einem einzigen integrierten System verbindet. Die Tiefe in den Schwellenmärkten, die eingebettete Fintech-Schicht und die frühzeitigen Investitionen in KI schaffen strukturelle Vorteile, die schwer zu kopieren sind. Wir haben dieses außergewöhnliche Team unterstützt, weil es eine Infrastruktur von Weltklasse aufbaut, um ein wesentliches Problem zu lösen, da immer mehr Unternehmen ihre Belegschaften grenzüberschreitend skalieren", sagte Amjad Ahmad, Managing Partner bei 500 Global.

Die Serie-B-Finanzierung wird die Expansion in Europa und den USA, eine umfassendere Compliance-Abdeckung sowie weitere Investitionen in die Finanzproduktpalette und die KI-Fähigkeiten finanzieren, die zu charakteristischen Merkmalen der Plattform geworden sind

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2983345/RemotePass_Kamal_Reggad.jpg