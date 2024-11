Reolink Argus 4 Pro erhält Special Mention bei den TIME's Best Inventions of 2024

LOS ANGELES, 4. November 2024 /PRNewswire/ -- Reolink Argus 4 Pro, die weltweit erste 4K Akku-Sicherheitskamera mit Vollfarbnachtsicht wurde mit Special Mention in den TIME's Best Inventions of 2024 ausgezeichnet. Das ist ein großer Erfolg für Reolink, welches sich dem Schutz und der Bereicherung von Familienleben durch kundenorientierte Innovation verschrieben hat.

Die Best Inventions Liste hebt Innovationen in Kategorien wie Elektronik, Unterhaltung & Gaming, Design, Haushaltstechnik und mehr hervor. TIME-Redakteure und Korrespondenten auf der ganzen Welt wurden konsultiert, um anhand der Ausschlagkriterien Einzigartigkeit, Effizienz, Ehrgeiz und Bedeutung, die diesjährige Liste zusammenzustellen.

Die Reolink Argus 4 Pro ist die weltweit erste akkubetriebene 4K Sicherheitskamera mit Tag- und Nachtsicht in Farbe für den Hausgebrauch. Diese innovative Sicherheitslösung bietet beeindruckende Bildqualität und Abdeckung. Das 4mm Dual-Objektiv und die Dual-Image-Stitching-Technologie garantieren ein 180° großes Sichtfeld ohne tote Winkel in atemberaubender 4K UHD-Auflösung. Mit der marktführenden ColorX-Technologie von Reolink bietet die Argus 4 Pro zudem eine natürliche Vollfarbnachtsicht, ohne dafür Spotlights und Infrarotlicht zu benötigen.

Seit ihrer Markteinführung im Juni 2024 wurde die Reolink Argus 4 Pro bei den 2024 Muse Design Awards ausgezeichnet und als Featured Finalist bei den 2024 International Design Excellence Awards (IDEA) anerkannt. Diese Sicherheitskamera hat bemerkenswerte Wertschätzung von internationalen Medien erhalten. Sie wurde von MakeUseOf empfohlen und in CNETs "Best Wireless Home Security Cameras of 2024" angepriesen. Zudem wurde sie von Forbes als "Best Home Security Camera" ausgezeichnet und hat sich großer Beliebtheit bei vielen weiteren Medienhäusern und Redakteuren erfreut.

Die Argus 4 Pro ist nicht die einzige ausgezeichnete Innovation von Reolink – Altas PT Ultra, eine marktführende Akkukamera mit 4K Daueraufzeichnung hat seit ihrer Einführung im September diesen Jahres neue Maßstäbe für Haussicherheit gesetzt. Bei ihrer Vorstellung auf der IFA Berlin 2024 hat die Kamera 17 „Best of IFA 2024"-Auszeichnungen von führenden Medien und Tech-Outlets wie PCmag, Newsweek, Android Authority, Laptop Mag, SlashGear und Trusted Reviews gewonnen.

Diese Meilensteine verdeutlichen das unermüdliche Streben von Reolink nach Innovation, Produktqualität und den Status Quo von Smart-Technologie immer wieder infrage zu stellen, um innovative und kundenorientierte Lösungen zu entwickeln.

Die Flaggschiff-Kameras und weitere Bestseller von Reolink sind in den bevorstehenden Reolink Black Friday Deals erhältlich. Kunden können sich große Rabatte auf die innovativen Sicherheitskameras und -systeme von Reolink sichern.

