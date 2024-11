Reolink Argus 4 Pro reçoit la mention spéciale du TIME dans la catégorie Meilleures inventions 2024

LOS ANGELES, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Reolink, fournisseur renommé de solutions de sécurité intelligentes, est fier d'annoncer que son Argus 4 Pro, la première caméra de sécurité batterie 4K à vision nocturne en couleur au monde, a reçu une mention spéciale dans la catégorie Meilleures inventions 2024 du TIME. Il s'agit d'une réalisation importante pour l'entreprise qui s'est engagée à protéger et à enrichir la vie familiale grâce à une innovation centrée sur l'utilisateur.

La liste des meilleures inventions met en lumière l'innovation dans des catégories telles que l'électronique grand public, les loisirs et les jeux, le design, les produits ménagers et bien d'autres encore. Pour établir la liste de cette année, TIME a sollicité les nominations de ses rédacteurs et correspondants du monde entier et les a évaluées en fonction des facteurs clés que sont l'originalité, l'efficacité, l'ambition et l'impact.

Première caméra de sécurité domestique 4K jour et nuit alimentée par batterie, Reolink Argus 4 Pro est une solution innovante qui répond aux problèmes de clarté d'image et de couverture. Ses deux lentilles de 4 mm et sa technologie d'assemblage d'images doubles offrent un champ de vision sans angle mort de 180° avec une résolution 4K UHD. Grâce à la technologie ColorX de Reolink, leader sur le marché, l'Argus 4 Pro offre une vision nocturne en couleurs réelles sans nécessiter de projecteurs ni de lumières infrarouges.

Depuis son lancement en juin 2024, le Reolink Argus 4 Pro a été récompensé lors des Muse Design Awards 2024 et reconnu comme finaliste dans les International Design Excellence Awards 2024 (IDEA). En outre, cette caméra de sécurité a également été reconnue par des médias de premier plan, notamment les recommandations du rédacteur de MakeUseOf, « Best Wireless Home Security Cameras of 2024 » de CNET, « Best Home Security Camera » de Forbes, ainsi que d'autres accolades médiatiques et choix de la rédaction.

Une autre innovation primée de Reolink - l'Altas PT Ultra, une caméra à batterie 4K à enregistrement continu, a établi une nouvelle référence dans l'industrie de la sécurité domestique depuis son lancement en septembre. Ce produit a été dévoilé pour la première fois à l'IFA Berlin 2024, a suscité une attention imbattable et a remporté un total de 17 prix « Best of IFA 2024 » décernés par les principaux médias et points de vente technologiques tels que PCmag, Newsweek, Android Authority, Laptop Mag, SlashGear et Trusted Reviews.

Toutes ces étapes incarnent la quête incessante de Reolink envers l'innovation et l'excellence de ses produits, en repoussant les limites de la technologie intelligente pour offrir des solutions innovantes et centrées sur l'utilisateur.

Pour le prochain Black Friday, les caméras phares primées de Reolink et d'autres produits à succès sont inclus dans les offres du Black Friday de Reolink, où les clients peuvent bénéficier de réductions importantes sur les caméras et systèmes de sécurité avancés de Reolink.

Pour plus d'informations sur Reolink, veuillez consulter le site Reolink.com.

À propos de Reolink

Reolink propose des solutions de sécurité intelligentes pour les particuliers et les entreprises. Sa vaste gamme de produits vise à offrir une expérience de sécurité sans faille. Au service de millions de personnes dans le monde, la société assure la surveillance et la protection vidéo et se distingue par son engagement en faveur de l'innovation technologique dans le domaine de la sécurité.

