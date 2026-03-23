Reolink lanceert in Nederland en kondigt samenwerking met Coolblue aan

AMSTERDAM, 23 maart 2026 /PRNewswire/ -- Reolink, een toonaangevende fabrikant van slimme videobewaking oplossingen voor particuliere en zakelijke gebruikers, lanceert vandaag in Nederland en kondigt haar officiële samenwerking met Coolblue aan. Dankzij deze samenwerking is er een selectie van Reolink 's slimme beveiligingsproducten, waaronder videodeurbellen, dual-lens camera's met een pan-tilt rotatie en beveiligingshubs voor thuisgebruik, nu beschikbaar bij Coolblue.

Reolink Announces Coolblue Partnership in the Netherlands, Debuts Smart Deals

Ter gelegenheid van de lancering maakt een selectie producten van Reolink deel uit van de Smart Deals van Coolblue van 23 tot en met 29 maart. De lanceringskortingen kunnen oplopen tot wel 22%, waaronder videodeurbellen, PoE-beveiligingscamera's, camera's op batterijen en beveiligingshubs voor thuis. Klanten in Nederland kunnen per direct het volledige assortiment bekijken op de website van Coolblue.

Reolink D340W – Slimme beveiliging bij uw deur

De D340 videodeurbel is uitgerust met een 2K+ camera welke zorgt voor scherpe beelden met duidelijke details, zowel overdag als 's nachts. Deze beelden zijn live te bekijken doordat de D340W videodeurbel zowel 5GHz- als 2,4GHz-WiFi ondersteund. Het diagonale gezichtsveld van 180 graden biedt een breed overzicht bij uw voordeur zodat u in één oogopslag alles kan zien wat belangrijk is.

Dankzij de nauwkeurige persoonsdetectie en pre-motion opname, die tot 6 seconden voordat er beweging wordt gedetecteerd, beelden vastlegt. Daarbij ontvangt u realtime meldingen wanneer er iemand de deur nadert of op de bel drukt. De ingebouwde microfoon en speaker maakt het bovendien mogelijk dat u gebruik kan maken van tweerichtings-audio zodat u met bezoekers kunt spreken – familie, vrienden of bezorgers – zelfs wanneer u niet thuis bent.

Om aan alle verschillende behoeftes voor installatie te voldoen, is de deurbel beschikbaar in zowel een PoE- als een batterij-gevoede versie.

Reolink TrackMix Serie P760 – Leg elk details en elke hoek vast

De TrackMix Serie P760 is een 4K pan-tilt-zoomcamera met een geavanceerd dual-lens ontwerp dat tegelijk zowel brede overzichtsbeelden als gedetailleerde close-ups vastlegt. Met een horizontale rotatie van 355 graden en een verticale rotatie van 90 graden biedt de camera bijna 360 graden toezicht op grote ruimtes. Dankzij slimme detectie en tracking van personen, voertuigen en dieren in combinatie met de 6x hybride zoom kan de camera altijd soepel schakelen tussen de lenzen voor nauwkeurige tracking met beelden die altijd scherp zijn. Met PoE-ondersteuning volstaat één netwerkkabel voor zowel stroom als data, voor een nette installatie en betrouwbare prestaties.

Gebruikers die de voorkeur geven aan een draadloze verbinding, kunnen ook de TrackMix Serie W760 vinden bij Coolblue.

Reolink Hub P1 – Gecentraliseerde beveiligingshub met lokale opslag

De Hub P1 fungeert als het brein van het beveiligingssysteem en bied veilige lokale opslag met volcontinu 24/7 opname, zonder abonnementskosten. Met een eenmalige investering kunnen gebruikers videobeelden gemakkelijk lokaal opslaan en hebben ze volledige controle over hun data. De hub is compatibel met maximaal 24 Reolink-camera's tegelijk* en stelt daarmee gebruikers in staat om hun volledige beveiligingssysteem vanaf één apparaat te beheren. Bovendien biedt de Hub P1 ingebouwde functionaliteiten voor het weergeven van gebeurtenisstatistieken over bewegingsdetectie en is het mogelijk om opgenomen gebeurtenissen snel af te spelen, waardoor u belangrijke momenten in één oogopslag kunt bekijken.

Reolink App

Al deze producten kunnen worden beheerd via de Reolink-app, waarmee gebruikers één platform hebben om hun beveiligingsapparaten te monitoren, bedienen en beheren, van de voordeur tot de buitenruimtes rond het huis, terwijl de videobeelden toegankelijk blijven zonder maandelijkse abonnementskosten.

Exclusief lanceer aanbod bij Coolblue

In de periode van 23 tot en met 29 maart zijn de volgende producten bij de Coolblue Smart Deals te verkrijgen met mooie lanceeraanbiedingen.

Reolink D340W – bespaar 22% met de exclusieve lanceer korting

Reolink TrackMix Serie P760 – met 8% exclusieve lanceer korting

https://www.coolblue.nl/product/975266/reolink-trackmix-w760.html

Reolink Hub P1 – €15,- korting met het exclusieve lanceer aanbod

https://www.coolblue.nl/product/975280/reolink-home-hub-pro.html

https://www.coolblue.nl/product/975280/reolink-home-hub-pro.html

De samenwerking met Coolblue onderstreept het streven van Reolink om consumenten in Nederland innovatieve, praktische en privacy gerichte & slimme beveiligingsoplossingen te bieden. Consumenten kunnen deze oplossingen nu bij Coolblue in het hele land bekijken.

Over Reolink

Reolink biedt sinds 2009 innovatieve en slimme beveiligingsoplossingen voor thuis en bedrijven, met als doel een naadloze beveiligingservaring via het brede assortiment producten. Wereldwijd bedient het miljoenen gebruikers en biedt het videobewaking en -bescherming, waarbij het zich onderscheidt door zijn inzet voor innovatie in beveiligingstechnologie.

* Dit zijn 24 camera's met de verbinding mogelijkheden van PoE, batterij- en plug-in WiFi-modellen.

