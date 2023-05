Réorg nomme Vishal Saxena au poste de directeur de la technologie

NEW YORK, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- Reorg, un important fournisseur de renseignements, de données et d'analyses pour les marchés mondiaux du crédit, a annoncé aujourd'hui la nomination de Vishal Saxena au poste de directeur de la technologie.

À titre de directeur de la technologie, M. Saxena conduira les initiatives d'investissement et d'innovation technologiques de l'entreprise, veillant à ce que Reorg demeure un fournisseur de pointe de flux de travail, d'expérience utilisateur et de renseignements de premier ordre pour les clients. L'investissement continu de Reorg dans la technologie, la science des données et l'intelligence artificielle, dirigé par Vishal, lui permettra de tirer parti du domaine d'expertise des collaborateurs éditoriaux de Reorg afin de bâtir des solutions technologiques qui élargiront considérablement les offres de produits axés sur les données mises à disposition des clients de Reorg.

Vishal Saxena apporte une vaste expérience à Reorg, ayant récemment occupé le poste de directeur de la technologie chez Canoe depuis août 2021. Dans le cadre de ses fonctions, il a créé et dirigé une équipe technologique et de produits de calibre mondial axée sur l'amélioration de l'efficacité grâce à l'optimisation des processus et à la prise de décisions commerciales et technologiques stratégiques. Auparavant, il était directeur général du groupe Technologie et innovations de Blackstone, où il a également occupé le poste de directeur mondial du développement de logiciels pour les systèmes commerciaux internes et externes. Avant de travailler chez Canoe et Blackstone, Vishal Saxena a dirigé diverses équipes de conception et de développement de logiciels chez S&P Capital IQ, Morgan Stanley et Citigroup.

« Reorg s'est déjà distingué en tant que fournisseur de calibre mondial d'analyse de crédit, de données et de renseignements. Nous avons une occasion en or de fournir à nos clients des solutions technologiques supplémentaires qui leur permettront à la fois de gagner du temps et de les aider dans leur prise de décision, a déclaré Vishal Saxena. Je suis très enthousiaste de me joindre à Reorg en ce moment charnière du parcours de l'entreprise et de diriger l'équipe technologique de Reorg alors que nous amorçons cette nouvelle phase d'évolution. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Vishal chez Reorg, a déclaré le fondateur et directeur général de Reorg, Kent Collier. Sa vaste expérience en technologie, en automatisation et en innovation sera inestimable à mesure que nous continuerons d'évoluer et d'élargir notre offre. Reorg est entièrement engagé dans l'intelligence artificielle, et la nomination de Vishal témoigne de notre ferme engagement à exploiter la puissance des technologies de pointe pour offrir davantage de valeur à nos clients sur les marchés mondiaux du crédit. »

À propos de Reorg

Fondé en 2013, Reorg a fondamentalement changé la façon dont les professionnels de la finance et du droit accèdent à des informations commerciales complexes et opaques. Notre approche éditoriale unique combine les rapports d'analyse financière et juridique afin de fournir une vue globale des situations d'actualité. Cette vision est fournie en temps réel grâce à notre plateforme propriétaire, qui est alimentée par l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel. Aujourd'hui, avec des bureaux sur trois continents, Reorg sert plus de 25 000 professionnels dans les principaux fonds spéculatifs, gestionnaires d'actifs, banques d'investissement, cabinets d'avocats, services professionnels, conseillers et entreprises du monde entier afin qu'ils puissent prendre de meilleures décisions en matière d'affaires, d'investissement et de conseil. Pour en savoir plus, consultez le site Reorg.com.

