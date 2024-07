REP Fitness lance une prévente exclusive pour le marché européen

DENVER, 15 juillet 2024 /PRNewswire/ -- REP Fitness, un leader innovant en matière d'équipements de gymnastique, est fier d'annoncer le lancement de sa phase de prévente pour les clients européens. Cette étape marque le début de l'engagement de REP à offrir ses produits de haute qualité directement aux amateurs et professionnels du fitness à travers l'Europe.

Après une stratégie d'expansion réussie aux États-Unis et sur d'autres marchés internationaux, REP s'apprête maintenant à proposer ses équipements de musculation de pointe aux consommateurs européens. L'initiative de prévente est conçue pour fournir un accès anticipé aux produits très recherchés de REP, en veillant à ce que les clients puissent obtenir l'équipement qu'ils préfèrent.

« Nous sommes ravis d'introduire REP sur le marché européen », a déclaré Ryan McGrotty, co-directeur général de REP. « Cette expansion témoigne de notre engagement à fournir des équipements de fitness de grande valeur à grande échelle, permettant à un public plus large de découvrir la qualité, l'innovation et l'esprit de priorité au client qui définissent REP ».

Pour faciliter cette expansion, REP s'est associée à des vétérans européens du fitness, Fitness Engros et Innovex Fitness. Ces partenariats sont essentiels pour soutenir l'approche directe au consommateur de REP avec une perspective localisée pour l'Europe, garantissant un accès transparent et un service exceptionnel pour ce nouveau groupe de clients.

Brian Andersen, directeur général de REP Europe, a déclaré : « Nous sommes ravis d'introduire les produits REP directement sur le marché européen. Ils ont été méticuleusement conçus pour répondre aux exigences des athlètes, quel que soit leur niveau de forme, et nous sommes convaincus qu'ils trouveront un écho favorable auprès des clients européens à la recherche de produits durables et de haute qualité ».

Le lancement de la prévente présentera une sélection de produits REP, y compris des favoris tels que PR-5000 Power Rack, Arcadia™ Compact Functional Trainer et BlackWing™ Adjustable Bench, conçus pour répondre aux divers besoins des salles de sport à domicile et des installations commerciales.

Cette expansion s'appuie sur la réputation d'innovation et d'assistance à la clientèle dont jouit REP depuis une dizaine d'années, renforçant ainsi sa position de leader dans l'industrie des équipements de fitness.

À PROPOS DE REP FITNESS :

Fondée au Colorado en 2012, REP Fitness conçoit et fabrique des équipements de musculation de classe mondiale réputés pour leur qualité et leur durabilité. Avec une équipe passionnée et dévouée à l'excellence du fitness, REP Fitness a obtenu des récompenses telles que l'inclusion dans la liste des 5 000 entreprises à plus forte croissance de Inc. 5 000 entreprises à la croissance la plus rapide et des mentions dans les principales publications sur le fitness.

Pour plus d'informations sur REP et pour découvrir les offres de prévente, visitez le site repfitness.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2305735/Rep_Fitness_Logo.jpg