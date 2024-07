REP Fitness lanceert exclusieve voorverkoop voor de Europese markt

DENVER, 16 juli 2024 /PRNewswire/ -- REP Fitness, een innovatieve leider in fitnessapparatuur, kondigt met trots de start van de voorverkoopfase voor Europese klanten aan. Deze mijlpaal markeert het begin van REP's commitment om zijn hoogwaardige producten direct aan te bieden aan fitness enthousiastelingen en professionals in heel Europa.

Na zijn succesvolle expansiestrategie in de Verenigde Staten en andere internationale markten, is REP nu klaar om zijn geavanceerde krachtapparatuur naar de Europese consument te brengen. Het pre-sale initiatief is ontworpen om vroegtijdige toegang te bieden tot REP's zeer gewilde producten, zodat klanten de apparatuur van hun voorkeur kunnen bemachtigen.

"We vinden het geweldig om REP op de Europese markt te introduceren," zegt Ryan McGrotty, mede-CEO van REP. "Deze uitbreiding vertegenwoordigt onze toewijding aan het leveren van hoogwaardige fitnessapparatuur op schaal. Een breder publiek kan nu de kwaliteit, innovatie en klantgerichte instelling ervaren die zo kenmerkend zijn voor REP".

Om deze uitbreiding mogelijk te maken is REP een samenwerking aangegaan met gevestigde Europese fitnessveteranen, Fitness Engros en Innovex Fitness. Deze partnerschappen zijn van groot belang bij het ondersteunen van REP's direct-to-consumer aanpak, met een gelokaliseerde perspectief voor Europa. Dit verzekert een naadloze toegang en uitzonderlijke service voor deze nieuwe klantengroep.

Brian Andersen, CEO van REP Europe: "We zijn verheugd om REP-producten direct op de Europese markt te introduceren. Ze zijn zorgvuldig gemaakt om te voldoen aan de eisen van atleten, ongeacht hun fitnessniveau. Wij zijn ervan overtuigd dat ze sterk zullen aanslaan bij Europese klanten die op zoek zijn naar duurzame producten van hoge kwaliteit."

De voorverkoop zal een selectie van REP-producten bevatten, waaronder favorieten zoals de PR-5000 Power Rack, Arcadia™ Compact Functional Trainer en de BlackWing™ Adjustable Bench, op maat gemaakt om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van zowel fitnessruimte thuis als als commerciële faciliteiten.

Deze uitbreiding bouwt voort op REP's decennialange reputatie van innovatie en de beste klantenservice in zijn klasse, en versterkt zijn positie als leider in de branche van fitnessapparatuur.

OVER REP FITNESS:

REP Fitness werd in 2012 opgericht in Colorado en ontwerpt en produceert krachttoestellen van wereldklasse die bekend staan om hun kwaliteit en duurzaamheid. Met een gepassioneerd team dat toegewijd is aan uitmuntendheid in fitness, heeft REP Fitness lofbetuigingen geoogst zoals opname in de Inc. 5000 snelst groeiende bedrijven en aanbevelingen van toonaangevende fitnesspublicaties.

Ga voor meer informatie over REP en het voorverkoopaanbod naar repfitness.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2305735/Rep_Fitness_Logo.jpg